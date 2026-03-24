Miami Open 2026, ecatombe tra le teste di serie: solo 3 top 16 agli ottavi, eguagliato record storico

Il Miami Open 2026 sta vivendo un’autentica ecatombe tra le teste di serie, con un quadro che ha ormai assunto contorni storici. Alla vigilia degli ottavi di finale, infatti, sono rimasti in corsa appena 3 dei primi 16 giocatori del seeding: Jannik Sinner, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Un dato impressionante, che assume ancora più peso se collocato nella prospettiva storica dei Masters 1000. Dal 1990, anno di nascita di questa categoria di tornei, era successo soltanto in altre due occasioni che appena tre delle prime 16 teste di serie riuscissero a raggiungere la quarta fase del tabellone: a Monte-Carlo 2000 e a Cincinnati 2003. Miami 2026 diventa così il terzo caso di questo tipo nell’era Masters 1000.

A rendere ancora più clamoroso il bilancio è l’elenco dei big usciti in anticipo. Hanno già salutato il torneo Carlos Alcaraz [1], Lorenzo Musetti [4], ritirato, Alex de Minaur [5], Félix Auger-Aliassime [7], Ben Shelton [8], Daniil Medvedev [9], Alexander Bublik [10], Casper Ruud [11], Jakub Mensik [12], Flavio Cobolli [13], Karen Khachanov [14], Andrey Rublev [15] e Alejandro Davidovich Fokina [16].

Il caso più rumoroso resta naturalmente quello di Alcaraz, eliminato da Sebastian Korda, in uno dei risultati che hanno cambiato completamente la percezione del torneo. Anche Medvedev, uno dei candidati più forti dopo la finale raggiunta a Indian Wells, è uscito di scena contro Francisco Cerúndolo, confermando quanto questa edizione di Miami stia premiando outsider, specialisti delle condizioni e giocatori capaci di approfittare di un tabellone sempre più aperto.

In mezzo a questo scenario caotico, i soli superstiti tra i primi 16 del seeding sono dunque Sinner, Zverev e Fritz, tre nomi che ora si ritrovano con ancora più pressione e responsabilità sulle spalle. In particolare, Sinner ha approfittato del crollo generale nella parte alta del draw per rafforzare ulteriormente il proprio status di favorito.

La sensazione è che il Miami Open 2026 stia vivendo una delle settimane più imprevedibili degli ultimi decenni. E quando un Masters 1000 arriva a replicare statistiche che si erano viste solo nel 2000 e nel 2003, significa che non si è davanti a una semplice serie di sorprese, ma a una vera anomalia storica.

Per chi guarda il torneo, il fascino è evidente: il tabellone si è aperto in modo clamoroso e la corsa al titolo è diventata ancora più incerta, anche se i pochi big rimasti ora sembrano avere un’autostrada davanti e, allo stesso tempo, molto più da perdere.

Solo 3 delle prime 16 teste di serie si sono qualificate agli ottavi di finale di Miami. Dalla creazione dei Masters 1000 nel 1990, è solo la terza volta che si registra una simile ecatombe:

🇲🇨 Monte-Carlo 2000: 3/16

🇺🇸 Cincinnati 2003: 3/16

🇺🇸 Miami 2026: 3/16

✍️ Il dettaglio delle prime 16 teste di serie a Miami:

❌ Carlos Alcaraz [1]

✅ Jannik Sinner [2]

✅ Alexander Zverev [3]

❌ Lorenzo Musetti [4] (🚑)

❌ Alex de Minaur [5]

✅ Taylor Fritz [6]

❌ Félix Auger-Aliassime [7]

❌ Ben Shelton [8]

❌ Daniil Medvedev [9]

❌ Alexander Bublik [10]

❌ Casper Ruud [11]

❌ Jakub Mensik [12]

❌ Flavio Cobolli [13]

❌ Karen Khachanov [14]

❌ Andrey Rublev [15]

❌ Alejandro Davidovich Fokina [16]





Francesco Paolo Villarico