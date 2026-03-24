Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Marzo 2026

24/03/2026 08:38 4 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

USA Masters 1000 Miami – hard
R16 Michelsen USA – Sinner ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Naples – terra
R32 Forti ITA – Kopriva CZE Inizio 10:00

ATP Naples
Francesco Forti
0
1
Vit Kopriva [2]
0
0
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R32 Giustino ITA – Jacquet FRA Inizio 10:00

ATP Naples
Lorenzo Giustino
0
1
Kyrian Jacquet [7]
0
1
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R32 Cina ITA – Piraino ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Caniato ITA – Vasami ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Travaglia ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Purtseladze GEO – Ribecai ITA Inizio 10:00

ATP Naples
Saba Purtseladze
15
0
Michele Ribecai
30
0
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R32 Bondioli ITA – Blanchet FRA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Kukushkin KAZ – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Alicante – terra
R32 Cecchinato ITA – Lajovic SRB Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Pieri ITA – de Jong NED Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



BRA CH Sao Paulo 100 – terra
R32 Cadenasso ITA – Ribeiro BRA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 50 Split – terra
R32 Oetzbach GER – Romano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Neumayer AUT – Martin Manzano ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



HRV WTA Dubrovnik 125 – terra
1T Kalinina UKR – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Brancaccio ITA – Pigato ITA 4 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Man Fredi 24-03-2026 09:48

Scritto da aldo
Vincerà Piraino il derby siculo, sul rosso gioca meglio di Cinà

Spero che faccia punti Cinà.

 4
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Man Fredi 24-03-2026 09:47

Scritto da aldo
Vincerà Piraino il derby siculo, sul rosso gioca meglio di Cinà

Spero che faccia punti Cinà.

 3
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BRAZZ (Guest) 24-03-2026 09:47

X la redazione,
come mai nella classifica live femminile appaiono tutti best ranking?

 2
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aldo (Guest) 24-03-2026 09:40

Vincerà Piraino il derby siculo, sul rosso gioca meglio di Cinà

 1
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