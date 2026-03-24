Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
R16 Michelsen – Sinner Non prima 21:00
CH 125 Naples – terra
R32 Forti – Kopriva Inizio 10:00
R32 Giustino – Jacquet Inizio 10:00
R32 Cina – Piraino 2° inc. ore 10:00
R32 Caniato – Vasami 3° inc. ore 10:00
R32 Guerrieri – Travaglia 4° inc. ore 10:00
R32 Purtseladze – Ribecai Inizio 10:00
R32 Bondioli – Blanchet 2° inc. ore 10:00
R32 Kukushkin – Dalla Valle 3° inc. ore 10:00
CH 100 Alicante – terra
R32 Cecchinato – Lajovic Inizio 10:30
R32 Pieri – de Jong Non prima 12:00
CH Sao Paulo 100 – terra
R32 Cadenasso – Ribeiro 2° inc. ore 17:00
CH 50 Split – terra
R32 Oetzbach – Romano 2° inc. ore 10:00
R32 Neumayer – Martin Manzano 3° inc. ore 10:00
WTA Dubrovnik 125 – terra
1T Kalinina – Bronzetti 2 incontro dalle 11:00
1T Brancaccio – Pigato 4 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
4 commenti
Spero che faccia punti Cinà.
Spero che faccia punti Cinà.
X la redazione,
come mai nella classifica live femminile appaiono tutti best ranking?
Vincerà Piraino il derby siculo, sul rosso gioca meglio di Cinà