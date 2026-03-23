ITF Murska Sobota e Croissy-Beaubourg: I Main Draw

23/03/2026 20:23 Nessun commento
Samira De Stefano nella foto
Samira De Stefano nella foto

Itf Murska Sobota(Slo 75k cemento indoor)
[1] Daria Snigur UKR vs Heather Watson GBR
Barbora Palicova CZE vs Francisca Jorge POR
Mayuka Aikawa JPN vs Erika Andreeva RUS
Viktoria Hruncakova SVK vs [8] Tatiana Prozorova RUS

[3] Linda Klimovicova POL vs Celine Naef SUI
Mariam Bolkvadze GEO vs Iva Primorac pavicic CRO
Matilde Jorge POR vs Anna Siskova CZE
Mina Hodzic GER vs [7] Laura Samson CZE

[6] Jessika Ponchet FRA vs Pia Lovric SLO
Kristina Novak SLO vs Gabriela Knutson CZE
Alja Senica SLO vs Radka Zelnickova SVK
Katherine Sebov CAN vs [4] Greet Minnen BEL

[5] Carol Young Suh Lee USA vs Tereza Martincova CZE
Lucie Havlickova CZE vs Nuria Parrizas-diaz ESP
Anna-Lena Friedsam GER vs Rasheeda Mcadoo USA
Aneta Laboutkova CZE vs [2] Lucrezia Stefanini ITA

Itf Croissy-Beaubourg(Fra 50k cemento indoor)
[1] Mona Barthel GER vs Julie Belgraver FRA
Diana Martynov FRA vs Amandine Monnot FRA
Eva Guerrero alvarez ESP vs Katarina Kuzmova SVK
Amandine Hesse FRA vs [7] Susan Bandecchi SUI

[3] Camilla Rosatello ITA vs Elizara Yaneva BUL
Jeline Vandromme BEL vs Justina Mikulskyte LTU
Julia Stusek GER vs Valentina Ryser SUI
Ekaterina Kazionova RUS vs [8] Xinyu Gao CHN

[6] Kathinka Von deichmann LIE vs Jessica Pieri ITA
Samira De stefano ITA vs Mika Stojsavljevic GBR
Mia Pohankova SVK vs Tessa Johanna Brockmann GER
Lea Boskovic CRO vs [4] Harmony Tan FRA

[5] Julia Avdeeva RUS vs Ayla Aksu TUR
Francesca Curmi MLT vs Manon Leonard FRA
Dune Vaissaud FRA vs Vendula Valdmannova CZE
Vivian Wolff USA vs [2] Veronika Podrez UKR

