Guerri Napoli Tennis Cup, domani via al primo turno del tabellone principale: subito in campo Pellegrino e Blanchet (con il programma di domani)

Prende il via domani il tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup, il Challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Nella prima giornata saranno protagoniste subito due teste di serie: l’azzurro Andrea Pellegrino, numero 6 del seeding, e il francese Blanchet, numero 8.

Tutto pronto per l’inizio del main draw della Guerri Napoli Tennis Cup. Domani scenderanno in campo le prime teste di serie del torneo. All’esordio ci sarà Andrea Pellegrino, semifinalista della scorsa edizione, testa di serie numero 6 e attuale numero 128 del ranking ATP, opposto al romeno Jianu. Primo impegno anche per il francese Blanchet, testa di serie numero 8, che sfiderà lo spagnolo Sanchez Izquierdo.

Completano il programma di primo turno di domani le sfide Blancaneaux-Sachko e Nagal-Squire. Gli incontri prenderanno il via alle ore 10.

Martedì, invece, sarà il turno degli altri protagonisti più attesi del torneo. Faranno il loro esordio lo svizzero Stan Wawrinka, testa di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier, numero 2 del seeding e campione in carica, il ceco Vit Kopriva e gli italiani Federico Cinà, Jacopo Vasamì, Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino.

Nel frattempo arrivano buone notizie dal tabellone di qualificazione, dove avanzano numerosi tennisti italiani. Hanno superato il primo turno Enrico Dalla Valle, Michele Ribecai, Andrea Guerrieri, Federico Bondioli, Lorenzo Rottoli, Lorenzo Carboni e Mariano Tammaro.

Proprio Tammaro, napoletano di 21 anni e beniamino del pubblico di casa, si è reso protagonista di un vero exploit eliminando all’esordio Gianmarco Ferrari, testa di serie numero 11 e numero 469 ATP. Domani affronterà l’altro azzurro Michele Ribecai, numero 389 del ranking ATP, in uno dei sei incontri dell’ultimo turno di qualificazione, con l’obiettivo di entrare per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo Challenger ATP.

È stato inoltre sorteggiato il tabellone principale del doppio, che vedrà al via tre coppie italiane: Pellegrino-Travaglia e le due coppie wild card Forti-Vasamì e Bondioli-Caniato.

La Guerri Napoli Tennis Cup sarà seguita anche da SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre, con una finestra in diretta dedicata agli incontri in programma sul campo centrale “D’Avalos”.

Michele Ribecaivs Mariano TammaroAndrea Guerrierivs Federico BondioliGeoffrey Blancaneauxvs Vitaliy Sachko(Non prima 13:00)Andrea Pellegrinovs Filip Cristian Jianu(Non prima 15:00)

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

David Jorda Sanchis vs Enrico Dalla Valle

Lorenzo Carboni vs Francesco Forti

Sumit Nagal vs Henri Squire (Non prima 14:00)

Campo 2 – ore 10:00

John Sperle vs Jakub Paul

Hynek Barton vs Lorenzo Rottoli

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Ugo Blanchet (Non prima 14:00)