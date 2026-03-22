Lisa Pigato domina, Kucmova/Sakellaridi rimontano. La Sportwatchers Cup incorona le sue campionesse

La Sportwatchers Cup archivia la sua prima settimana con due finali di alto livello che hanno confermato qualità, intensità e spettacolo sui campi del Monte Ka Tira da Leotennis.

Nel singolare è Lisa Pigato a conquistare il titolo, imponendosi con un netto 6-2, 6-4 sulla francese Alice Tubello. Per Pigato si tratta di un successo importante, costruito con continuità nel corso della settimana e chiuso con una prestazione solida nella finale.

Nel doppio, a trionfare è la coppia composta da Aneta Kucmova e Sapfo Sakellaridi, testa di serie numero 2, che supera in finale Yvonne Cavalle-Reimers e Aurora Zantedeschi dopo una sfida combattuta e ricca di cambi di ritmo. Dopo aver ceduto il primo set 2-6, Kucmova e Sakellaridi hanno reagito, portano a casa il secondo 6-4 e chiudono al super tie-break 10-6, dimostrando maggiore lucidità nei momenti decisivi.

“Vincere un torneo non è mai facile – ha dichiarato a fine match Lisa Pigato –. Giorno dopo giorno ho incontrato le mie difficoltà, come è normale che sia, ma credo di essere riuscita a gestirle abbastanza bene e a portare a casa questo primo successo. Questo risultato a inizio stagione vale tanto, perché sto entrando sempre di più nel circuito WTA e mi trovo a giocare contro avversarie di livello più alto, più forti. Sta diventando, tra virgolette, una sorta di abitudine, anche se non voglio parlare di normalità, perché i primi turni sono sempre complicati. Riuscire a giocare questi tornei e arrivare fino in fondo rappresenta sicuramente una conferma importante”.

La cerimonia di premiazione del doppio ha visto la partecipazione della vice sindaca di San Gregorio di Catania Giusi Lo Bianco e di Federico Desi per l’organizzazione Leotennis.

Nella finalissima del singolare è stata ancora la vice sindaca Lo Bianco, insieme al maestro Giuseppe Zappalà, socio del Monte Ka Tira, a premiare la vincitrice Lisa Pigato e la finalista Alice Tubello.

“Per San Gregorio di Catania è motivo di grande orgoglio ospitare un evento internazionale così ambizioso, capace di valorizzare lo sport sul territorio anche al femminile – ha dichiarato la vice sindaca Giusi Lo Bianco –. Questo torneo rappresenta molto più di una competizione: dietro ogni premio ci sono fatica, allenamento, passione e il desiderio di migliorarsi. È la dimostrazione che ogni difficoltà può essere superata e che credere nel proprio potenziale, così come in quello dell’avversario, è fondamentale. Il tennis, in questo senso, diventa una metafora della vita e contribuisce a trasmettere valori che sono alla base di una società civile e solidale”.