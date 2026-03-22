Miami 1000 | Hard | $9415725 livescore
Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
22/03/2026 09:34 Nessun commento
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – Finale, terra battuta
Center Court – ore 12:00
Stefano Travaglia vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – Finale, terra battuta
Pista Central – ore 11:00
Roberto Carballes Baena vs Pablo Carreno Busta
ATP Murcia
Roberto Carballes Baena [8]
0
2
Pablo Carreno Busta [3]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
2-1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – Finale, cemento
Estadio Morelos – ore 22:00
Taro Daniel vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 22:00
Franco Roncadelli vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
