Challenger 50 Bucaramanga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Matteo Covato nelle quali
Challenger 50 Bucaramanga – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo vs Bruno Fernandez
Qualifier vs Ivan Marrero Curbelo
Johan Nikles vs Qualifier
Cannon Kingsley vs (6) Adria Soriano Barrera
(3) Franco Roncadelli vs Samuel Heredia
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Juan Sebastian Gomez
Valerio Aboian vs (5) Garrett Johns
(8) Juan Estevez vs Maxime Janvier
Vladyslav Orlov vs Qualifier
(WC) Frazier Rengifo vs Carlos Maria Zarate
Felix Corwin vs (4) Juan Manuel La Serna
(7) Luciano Emanuel Ambrogi vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
(WC) Juan Sebastian Osorio vs Qualifier
Peter Bertran vs (WC) Sergio Luis Hernandez Ramirez
Qualifier vs (2) Matias Soto
Challenger 50 Bucaramanga – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Daniel Antonio Nunez vs (Alt) Luis Britto
(WC) Juan Miguel Bolivar Idarraga vs (12) Franco Ribero
(2) Maximo Zeitune vs Valentin Basel
(WC) Miguel Angel Madrid Torres vs (10) Daniel Salazar
(3) Matteo Covato vs (WC) Camilo Gonzalez
Gray Voelzke vs (11) Christopher Li
(4) Benjamin Torrealba vs Patricio Alvarado
(WC) Camilo Andres Erazo vs (7) Noah Schachter
(5) Natan Rodrigues vs (Alt) Andres Urrea
Nicolas Esteban Rico Arias vs (8) Nicolas Villalon
(Alt) (6) Joao Victor Couto Loureiro vs Matt Kleiman
(Alt) Tsz Fu Wong vs (9) Benjamin Thomas George
