Challenger 50 Bucaramanga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Matteo Covato nelle quali

22/03/2026 08:15 Nessun commento
Matteo Covato, classe 2005
COL Challenger 50 Bucaramanga – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs Bruno Fernandez BRA
Qualifier vs Ivan Marrero Curbelo ESP
Johan Nikles SUI vs Qualifier
Cannon Kingsley USA vs (6) Adria Soriano Barrera COL

(3) Franco Roncadelli URU vs Samuel Heredia COL
Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Juan Sebastian Gomez COL
Valerio Aboian ARG vs (5) Garrett Johns USA

(8) Juan Estevez ARG vs Maxime Janvier FRA
Vladyslav Orlov UKR vs Qualifier
(WC) Frazier Rengifo COL vs Carlos Maria Zarate ARG
Felix Corwin USA vs (4) Juan Manuel La Serna ARG

(7) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
(WC) Juan Sebastian Osorio COL vs Qualifier
Peter Bertran DOM vs (WC) Sergio Luis Hernandez Ramirez COL
Qualifier vs (2) Matias Soto CHI

COL Challenger 50 Bucaramanga – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Daniel Antonio Nunez CHI vs (Alt) Luis Britto BRA
(WC) Juan Miguel Bolivar Idarraga COL vs (12) Franco Ribero ARG

(2) Maximo Zeitune ARG vs Valentin Basel ARG
(WC) Miguel Angel Madrid Torres COL vs (10) Daniel Salazar COL

(3) Matteo Covato ITA vs (WC) Camilo Gonzalez COL
Gray Voelzke USA vs (11) Christopher Li PER

(4) Benjamin Torrealba CHI vs Patricio Alvarado ECU
(WC) Camilo Andres Erazo COL vs (7) Noah Schachter USA

(5) Natan Rodrigues BRA vs (Alt) Andres Urrea COL
Nicolas Esteban Rico Arias COL vs (8) Nicolas Villalon CHI

(Alt) (6) Joao Victor Couto Loureiro BRA vs Matt Kleiman USA
(Alt) Tsz Fu Wong HKG vs (9) Benjamin Thomas George CAN

