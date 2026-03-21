Challenger 75 Split: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Jacopo Berrettini nel Md. Wild card al figlio di Goran Ivanisevic
Challenger 50 Split – Tabellone Principale – terra
(1) Matej Dodig vs Raphael Perot
Qualifier vs Sandro Kopp
(WC) Mili Poljicak vs (WC) Emanuel Ivanisevic
Martin Krumich vs (8) Felix Gill
(3) Lukas Neumayer vs Qualifier
Duje Ajdukovic vs Qualifier
Daniel Rincon vs Maxim Mrva
Qualifier vs (6) Kimmer Coppejans
(5) Frederico Ferreira Silva vs Daniel Michalski
Jacopo Berrettini vs Sascha Gueymard Wayenburg
Andrej Nedic vs Jelle Sels
Dimitar Kuzmanov vs (4) Nerman Fatic
(7) Tom Gentzsch vs Jonas Forejtek
Qualifier vs Qualifier
(WC) Josip Simundza vs Eliakim Coulibaly
(JR) Alexander Vasilev vs (2) George Loffhagen
Challenger 50 Split – Tabellone Qualificazione – terra
Filippo Romano 🇮🇹 [1] vs Nikita Bilozertsev 🇺🇦
Max Hans Rehberg 🇩🇪 vs Giuseppe La Vela 🇮🇹 [12]
Milos Karol 🇸🇰 [2] vs Adrian Oetzbach 🇩🇪
Jan Jermar 🇨🇿 [ALT] vs Stefan Popovic 🇷🇸 [7]
Eero Vasa 🇫🇮 [3] vs Mark Whitehouse 🇬🇧 [ALT]
Ben Jones 🇬🇧 vs Oleksii Krutykh 🇺🇦 [11]
Christian Langmo 🇺🇸 [4] vs Simone Agostini 🇮🇹 [ALT]
Luka Erceg 🇭🇷 [WC] vs Gerard Campana Lee 🇰🇷 [8]
Dusan Obradovic 🇷🇸 [5] vs Connor Thomson 🇬🇧 [ALT]
Matyas Cerny 🇨🇿 vs Ergi Kirkin 🇹🇷 [10]
Mirza Basic 🇧🇦 [6] vs Dinko Dinev 🇧🇬 [ALT]
Finn Bass 🇬🇧 [ALT] vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 [9]
Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Eero Vasa vs Mark Whitehouse
Matyas Cerny vs Ergi Kirkin
Luka Eres vs Gerard Campana Lee
Mirza Basic vs Dinko Dinev
Court 3 – ore 10:00
Ben Jones vs Oleksii Krutykh
Dusan Obradovic vs Connor Thomson
Jan Jermar vs Stefan Popovic
Christian Langmo vs Simone Agostini
Court 4 – ore 10:00
Filippo Romano vs Nikita Bilozertsev
Max Hans Rehberg vs Giuseppe La Vela
Milos Karol vs Adrian Oetzbach
Finn Bass vs Juan Cruz Martin Manzano
DODIG
FOREJTEK
COPPEJANS
KUZMANOV
POLJICAK
NEUMAYER
MICHALSKI
LOFFHAGEN