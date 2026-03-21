Challenger 75 Split: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Jacopo Berrettini nel Md. Wild card al figlio di Goran Ivanisevic

21/03/2026 19:34 1 commento
Jacopo Berrettini nella foto
CRO Challenger 50 Split – Tabellone Principale – terra
(1) Matej Dodig CRO vs Raphael Perot FRA
Qualifier vs Sandro Kopp AUT
(WC) Mili Poljicak CRO vs (WC) Emanuel Ivanisevic CRO
Martin Krumich CZE vs (8) Felix Gill GBR

(3) Lukas Neumayer AUT vs Qualifier
Duje Ajdukovic CRO vs Qualifier
Daniel Rincon ESP vs Maxim Mrva CZE
Qualifier vs (6) Kimmer Coppejans BEL

(5) Frederico Ferreira Silva POR vs Daniel Michalski POL
Jacopo Berrettini ITA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Andrej Nedic BIH vs Jelle Sels NED
Dimitar Kuzmanov BUL vs (4) Nerman Fatic BIH

(7) Tom Gentzsch GER vs Jonas Forejtek CZE
Qualifier vs Qualifier
(WC) Josip Simundza CRO vs Eliakim Coulibaly CIV
(JR) Alexander Vasilev BUL vs (2) George Loffhagen GBR

CRO Challenger 50 Split – Tabellone Qualificazione – terra
Filippo Romano 🇮🇹 [1] vs Nikita Bilozertsev 🇺🇦
Max Hans Rehberg 🇩🇪 vs Giuseppe La Vela 🇮🇹 [12]

Milos Karol 🇸🇰 [2] vs Adrian Oetzbach 🇩🇪
Jan Jermar 🇨🇿 [ALT] vs Stefan Popovic 🇷🇸 [7]

Eero Vasa 🇫🇮 [3] vs Mark Whitehouse 🇬🇧 [ALT]
Ben Jones 🇬🇧 vs Oleksii Krutykh 🇺🇦 [11]

Christian Langmo 🇺🇸 [4] vs Simone Agostini 🇮🇹 [ALT]
Luka Erceg 🇭🇷 [WC] vs Gerard Campana Lee 🇰🇷 [8]

Dusan Obradovic 🇷🇸 [5] vs Connor Thomson 🇬🇧 [ALT]
Matyas Cerny 🇨🇿 vs Ergi Kirkin 🇹🇷 [10]

Mirza Basic 🇧🇦 [6] vs Dinko Dinev 🇧🇬 [ALT]
Finn Bass 🇬🇧 [ALT] vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 [9]

Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Eero Vasa FIN vs Mark Whitehouse GBR
Matyas Cerny CZE vs Ergi Kirkin TUR
Luka Eres CRO vs Gerard Campana Lee KOR
Mirza Basic BIH vs Dinko Dinev BUL

Court 3 – ore 10:00
Ben Jones GBR vs Oleksii Krutykh UKR
Dusan Obradovic SRB vs Connor Thomson GBR
Jan Jermar CZE vs Stefan Popovic SRB
Christian Langmo USA vs Simone Agostini ITA

Court 4 – ore 10:00
Filippo Romano ITA vs Nikita Bilozertsev UKR
Max Hans Rehberg GER vs Giuseppe La Vela ITA
Milos Karol SVK vs Adrian Oetzbach GER
Finn Bass GBR vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

1 commento

Dany 21-03-2026 21:20

DODIG

FOREJTEK

COPPEJANS
KUZMANOV

POLJICAK
NEUMAYER
MICHALSKI
LOFFHAGEN

 1
