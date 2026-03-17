ATP 250 Stoccarda: wild card per Justin Engel e Nick Kyrgios

Inizia a delinearsi il lotto dei protagonisti dell’edizione 2026 del Boss Open, ATP 250 su erba organizzato a Stoccarda la settimana successiva a Roland Garros. Gi organizzatori del torneo tedesco hanno comunicato due wild card importanti per il main draw della prossima edizione del torneo, in programma dal 6 al 14 giugno: sono il giovane Justin Engel e l’australiano Nick Kyrgios. “Justin Engel ha confermato in pieno il suo status di grande promessa del tennis tedesco nell’edizione dello scorso anno del Boss Open” si legge nella nota diffusa dal torneo. “Il giocatore di Norimberga, nel 2025, ha raggiunto i quarti di finale superando avversari molto meglio classificati nel ranking mondiale, come l’australiano James Duckworth e lo statunitense Alex Michelsen, mettendo in mostra un tennis spettacolare sull’erba. Risultati che hanno convinto gli organizzatori ad assegnare al diciottenne una wild card per il tabellone principale dell’edizione di quest’anno del torneo di Stoccarda. Anche l’estroso australiano Nick Kyrgios tornerà al Weissenhof grazie a una wild card”.

La corsa di Engel, allora diciassettenne, a Stoccarda 2025 lo rese non solo il più giovane quartofinalista di sempre a Stoccarda, ma anche il più giovane a raggiungere i quarti di finale in un torneo ATP su erba dal 1985, quando proprio Boris Becker centrò lo stesso traguardo a Wimbledon. “I risultati ottenuti al Boss Open mi hanno dimostrato che sto lavorando nella direzione giusta. Il torneo è organizzato in modo impeccabile e il pubblico tedesco crea sempre un’atmosfera straordinaria. Sono molto felice per la fiducia che mi viene accordata con un’altra wild card per il tabellone principale. Per me significa davvero tanto”, ha dichiarato Engel dopo aver ricevuto la wild card.

Il direttore del torneo Edwin Weindorfer ha deciso di assegnare una wild card anche a Nick Kyrgios, impegnato nel tentativo di rientrare stabilmente nel circuito. L’australiano fu protagonista in un’edizione memorabile nel 2018, quando arrivò in semifinale e diede vita a una sfida entusiasmante contro Roger Federer, con il campione svizzero che prevalse solo al tiebreak del terzo set. “Stoccarda è un torneo fantastico, con campi in erba di altissimo livello. Ogni volta che ho giocato lì mi sono divertito molto: i tifosi e l’atmosfera sono davvero speciali. Non vedo l’ora di tornare”, ha detto Kyrgios, che ha disputato l’ultima volta il torneo di Stoccarda nel 2023, sua fugace e sfortunata apparizione sul tour con già severi problemi al ginocchio, che l’hanno poi da lì in avanti costretto ad uno stop lunghissimo ed un rientro tutt’altro che completato.

“Justin Engel ha dimostrato lo scorso anno di essere uno dei più grandi talenti emergenti del tennis tedesco. Con questa wild card a Stoccarda potrà continuare a fare esperienza ad alto livello, fondamentale per il suo futuro. Con Nick Kyrgios torna invece a Stoccarda una delle personalità più carismatiche del circuito: in campo è sempre imprevedibile e per questo siamo molto curiosi di rivederlo in azione”, ha spiegato il direttore del torneo Edwin Weindorfer.

Con Engel e Kyrgios si aggiungono altri due nomi di grande interesse al tabellone principale dell’edizione 2026 del torneo tedesco. In precedenza avevano già confermato la loro partecipazione il campione in carica Taylor Fritz, Matteo Berrettini, gli statunitensi Frances Tiafoe e Tommy Paul e il beniamino di casa Jan-Lennard Struff.

Mario Cecchi