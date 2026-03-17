Emanuel Ivanisevic, primo passo tra i pro: debutto Challenger a Zadar

Emanuel Ivanisevic ha fatto il suo debutto nel circuito Challenger. Il 18enne croato, figlio dell’ex campione Goran Ivanisevic, ha ricevuto una wild card per il torneo di Zadar, iniziando così il suo percorso nel tennis professionistico. All’esordio è stato sconfitto per 7-5 6-2 da Nedic, attuale numero 296 del ranking mondiale, ma ha comunque offerto buoni segnali. Per Emanuel si tratta di un primo passo importante, con l’obiettivo di costruirsi nuove occasioni per crescere e trovare spazio nel circuito.





Marco Rossi