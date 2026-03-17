Torino chiama, Sinner risponde: trionfo a Indian Wells e salto nella Race
Jannik Sinner non si è limitato a conquistare un altro titolo nella finale del BNP Paribas Open di domenica, ma ha anche compiuto un importante balzo in avanti nella PIF ATP Live Race to Turin, salendo al secondo posto della classifica stagionale.
Arrivato in California senza aver ancora disputato una finale nel 2026, l’azzurro ha completamente cambiato il corso della sua stagione con una settimana perfetta a Indian Wells. Il 24enne altoatesino ha infatti firmato un percorso impeccabile, conquistando il titolo e scrivendo una pagina di storia del tennis: con questo successo è diventato il terzo giocatore di sempre a completare la collezione di tutti e sei i tornei ATP Masters 1000 su cemento, raggiungendo due leggende come Novak Djokovic e Roger Federer.
Il trionfo in California ha portato in dote anche 1.000 punti preziosissimi, che hanno rafforzato sensibilmente la sua posizione nella corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino. Sinner, campione in carica delle ultime due edizioni del Masters di fine anno, ha già messo nel mirino un nuovo ritorno a Torino a novembre, dove andrà a caccia di un’impresa di enorme prestigio: diventare il primo giocatore dai tempi di Djokovic, vincitore dal 2012 al 2015, a conquistare tre titoli consecutivi alle Finals.
La situazione della Race to Turin dopo Indian Wells
Dopo il primo Masters 1000 della stagione sul cemento americano, in testa alla Race resta Carlos Alcaraz con 2.900 punti, mentre Sinner sale al secondo posto con 1.900. Alle sue spalle c’è Daniil Medvedev, terzo a quota 1.650, grazie alla finale raggiunta proprio a Indian Wells, la terza della sua carriera nel torneo.
Il russo ha rilanciato con forza la propria candidatura a un posto a Torino dopo aver visto interrompersi nel 2025 la sua striscia di sei qualificazioni consecutive. Medvedev, tra l’altro, ha battuto Alcaraz in semifinale in California e al momento è il giocatore con più vittorie stagionali nel circuito ATP, ben 18. Nel 2026 ha già messo in bacheca anche i titoli di Dubai e Brisbane.
Ai piedi del podio della Race c’è Novak Djokovic con 1.400 punti, seguito da Alexander Zverev a 1.290. Completano la Top 8 provvisoria Alex de Minaur con 1.035 punti, Ben Shelton con 1.000 e Felix Auger-Aliassime con 915.
La Top 8 provvisoria dopo 10 settimane di stagione
Carlos Alcaraz – 2.900
Jannik Sinner – 1.900
Daniil Medvedev – 1.650
Novak Djokovic – 1.400
Alexander Zverev – 1.290
Alex de Minaur – 1.035
Ben Shelton – 1.000
Felix Auger-Aliassime – 915
Tutti e sei i giocatori che completano la Top 8 insieme ad Alcaraz e Sinner hanno già partecipato in passato alle Nitto ATP Finals, con Djokovic che resta il recordman assoluto della manifestazione grazie ai suoi sette titoli.
Occhio alle sorprese: Mensik, Bublik e Tien sognano la prima qualificazione
Subito dietro i magnifici otto ci sono anche alcuni nomi molto interessanti, pronti a lanciare l’assalto alle Finals per la prima volta in carriera. Jakub Mensik, Alexander Bublik e Learner Tien occupano rispettivamente il nono, decimo e dodicesimo posto della Race.
Mensik e Bublik si sono fermati al terzo turno a Indian Wells, mentre il giovane mancino americano Tien, appena ventenne, si è spinto fino ai quarti di finale. Un risultato di grande rilievo, considerando che è diventato il più giovane statunitense a raggiungere quel traguardo nel torneo californiano dai tempi del suo attuale allenatore Michael Chang, che ci riuscì nel 1992.
Torino nel mirino
Le Nitto ATP Finals 2026 si giocheranno dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena di Torino, e la corsa è appena entrata nel vivo. Ma il messaggio lanciato da Jannik Sinner è già chiarissimo: dopo il trionfo di Indian Wells, l’azzurro è tornato pienamente in corsa non solo per un posto tra i migliori otto della stagione, ma anche per chiudere ancora una volta l’anno da protagonista assoluto.
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|Rank
|Player
|Age
|Tournament
|Live Pts
|Next
|Best
|1
|
CA
Carlos Alcaraz
|22
|
M1000Miami
▶ R64
|2,910+10
|2,950If wins
|3,900Best
|2
|
JS
Jannik Sinner
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|1,910+10
|1,950If wins
|2,900Best
|3
|
DM
Daniil Medvedev
|30
|
M1000Miami
▶ R64
|1,660+10
|1,700If wins
|2,650Best
|4
|
ND
Novak Djokovic
|38
|—
|1,400
|—
|—
|5
|
AZ
Alexander Zverev
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|1,300+10
|1,340If wins
|2,290Best
|6
|
AM
Alex de Minaur
|27
|
M1000Miami
▶ R64
|1,045+10
|1,085If wins
|2,035Best
|7
|
BS
Ben Shelton
|23
|
M1000Miami
▶ R64
|1,010+10
|1,050If wins
|2,000Best
|8
|
FA
Felix Auger-Aliassime
|25
|
M1000Miami
▶ R64
|925+10
|965If wins
|1,915Best
|9
|
JM
Jakub Mensik
|20
|
M1000Miami
▶ R64
|855+10
|895If wins
|1,845Best
|10
|
AB
Alexander Bublik
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|760+10
|800If wins
|1,750Best
|11
|
TE
T.M. Etcheverry
|26
|
M1000Miami
▶ R64
|745+10
|785If wins
|1,735Best
|12
|
LT
Learner Tien
|20
|
M1000Miami
▶ R64
|735+10
|775If wins
|1,725Best
|13
|
FC
Flavio Cobolli
|23
|
M1000Miami
▶ R64
|690+10
|730If wins
|1,680Best
|14
|
LD
Luciano Darderi
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|685+10
|725If wins
|1,675Best
|15
|
TF
Taylor Fritz
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|675+10
|715If wins
|1,665Best
|16
|
FT
Frances Tiafoe
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|665+10
|705If wins
|1,655Best
|17
|
FC
F. Cerundolo
|27
|
M1000Miami
▶ R64
|660+10
|700If wins
|1,650Best
|18
|
AR
Andrey Rublev
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|620+10
|660If wins
|1,610Best
|19
|
AF
Arthur Fils
|21
|
M1000Miami
▶ R64
|590+10
|630If wins
|1,580Best
|20
|
SB
Sebastian Baez
|25
|
M1000Miami
▶ R128
|590+10
|610If wins
|1,580Best
|21
|
LM
Lorenzo Musetti
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|585+10
|625If wins
|1,575Best
|22
|
TP
Tommy Paul
|28
|
M1000Miami
▶ R64
|575+10
|615If wins
|1,565Best
|23
|
AT
Alejandro Tabilo
|28
|
M1000Miami
▶ R128
|568+10
|588If wins
|1,558Best
|24
|
BN
Brandon Nakashima
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|510+10
|550If wins
|1,500Best
|25
|
SK
Sebastian Korda
|25
|
M1000Miami
▶ R64
|500+10
|540If wins
|1,490Best
|26
|
TG
Tallon Griekspoor
|29
|—
|490
|—
|—
|27
|
UH
Ugo Humbert
|27
|
M1000Miami
▶ R64
|470+10
|510If wins
|1,460Best
|28
|
AD
A. Davidovich Fokina
|26
|
M1000Miami
▶ R64
|460+10
|500If wins
|1,450Best
|29
|
CR
Casper Ruud
|27
|
M1000Miami
▶ R64
|415+10
|455If wins
|1,405Best
|30
|
CN
Cameron Norrie
|30
|
M1000Miami
▶ R64
|410+10
|450If wins
|1,400Best
|31
|
MK
Miomir Kecmanovic
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|400+10
|420If wins
|1,390Best
|32
|
VK
Vit Kopriva
|28
|—
|375
|—
|—
|33
|
AV
A.D. Vallejo
|21
|
ATPAsuncion
▶ R32
|374
|380If wins
|449Best
|34
|
MG
Marcos Giron
|32
|
M1000Miami
▶ R128
|365+10
|385If wins
|1,355Best
|35
|▲1
|
RH
Rinky Hijikata
|25
|
M1000Miami
▶ Q2
|360+12
|—
|1,368Best
|36
|▼1
|
TM
Tomas Machac
|25
|
M1000Miami
▶ R128
|360+10
|380If wins
|1,350Best
|37
|
EQ
Ethan Quinn
|22
|
M1000Miami
▶ R128
|352+10
|372If wins
|1,342Best
|38
|
MC
Marin Cilic
|37
|
M1000Miami
▶ R128
|345+10
|365If wins
|1,335Best
|39
|
ST
Stefanos Tsitsipas
|27
|
M1000Miami
▶ R128
|345+10
|365If wins
|1,335Best
|40
|
HH
Hubert Hurkacz
|29
|
M1000Miami
▶ R128
|335+10
|355If wins
|1,325Best
|41
|
KK
Karen Khachanov
|29
|
M1000Miami
▶ R64
|320+10
|360If wins
|1,310Best
|42
|
AM
Alex Michelsen
|21
|
M1000Miami
▶ R128
|320+10
|340If wins
|1,310Best
|43
|
LV
Luca Van Assche
|21
|
M1000Miami
▶ Q2
|317+10
|—
|1,327Best
|44
|
VV
Valentin Vacherot
|27
|
M1000Miami
▶ R64
|310+10
|350If wins
|1,300Best
|45
|
DS
Denis Shapovalov
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|310+10
|330If wins
|1,300Best
|46
|
AK
A. Kovacevic
|27
|
M1000Miami
▶ R128
|303+10
|323If wins
|1,293Best
|47
|
QH
Quentin Halys
|29
|
M1000Miami
▶ R128
|297+10
|317If wins
|1,287Best
|48
|
IB
Ignacio Buse
|21
|
M1000Miami
▶ Q2
|295+10
|—
|1,305Best
|49
|
YH
Yannick Hanfmann
|34
|
M1000Miami
▶ Q2
|289+10
|—
|1,299Best
|50
|▲3
|
AB
Alexander Blockx
|20
|
M1000Miami
▶ Q2
|275+10
|—
|1,285Best
|51
|▲4
|
FM
Fabian Marozsan
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|270+10
|290If wins
|1,260Best
|52
|▲4
|
AM
Adrian Mannarino
|37
|
M1000Miami
▶ R128
|270+10
|290If wins
|1,260Best
|53
|▲4
|
MN
Mariano Navone
|25
|
M1000Miami
▶ R128
|269+10
|289If wins
|1,259Best
|54
|▼4
|
DS
Dane Sweeny
|25
|
M1000Miami
Q1 (out)
|268
|—
|—
|55
|▼1
|
TS
Toby Samuel
|23
|—
|267+6
|—
|—
|56
|▼5
|
FM
F. Maestrelli
|23
|
M1000Miami
Q1 (out)
|266
|—
|—
|57
|▼5
|
SW
Stan Wawrinka
|40
|—
|265
|—
|—
|58
|▲1
|
MB
Mattia Bellucci
|24
|
M1000Miami
▶ Q2
|262+10
|—
|1,272Best
|59
|▲1
|
JD
Jack Draper
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|260+10
|300If wins
|1,250Best
|60
|▲1
|
RJ
Rafael Jodar
|19
|
M1000Miami
▶ Q2
|259+10
|—
|1,269Best
|61
|▲3
|
JL
Jiri Lehecka
|24
|
M1000Miami
▶ R64
|255+10
|295If wins
|1,245Best
|62
|▲1
|
ZB
Zizou Bergs
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|255+10
|275If wins
|1,245Best
|63
|▼5
|
AG
Arthur Gea
|21
|
ATPZadar
▶ R32
|252
|258If wins
|327Best
|64
|▼2
|
ZS
Zachary Svajda
|23
|
M1000Miami
▶ Q1
|246
|256If wins
|1,266Best
|65
|▲1
|
BV
B. van de Zandschulp
|30
|
M1000Miami
▶ R128
|245+10
|265If wins
|1,235Best
|66
|▲1
|
RC
Raphael Collignon
|24
|
M1000Miami
▶ R128
|243+10
|263If wins
|1,233Best
|67
|▲1
|
NB
Nuno Borges
|29
|
M1000Miami
▶ R128
|240+10
|260If wins
|1,230Best
|68
|▼3
|
YW
Yibing Wu
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|237
|267If wins
|1,237Best
|69
|▲2
|
CU
C. Ugo Carabelli
|26
|
M1000Miami
▶ R128
|225+10
|245If wins
|1,215Best
|70
|▼1
|
JC
J.M. Cerundolo
|24
|—
|221
|—
|—
|71
|▼1
|
JF
Jaime Faria
|22
|
ATPAsuncion
▶ R32
|219
|225If wins
|294Best
|72
|▲1
|
TT
T.A. Tirante
|24
|
M1000Miami
▶ Q2
|218+10
|—
|1,228Best
|73
|▼1
|
ES
Eliot Spizzirri
|24
|—
|213
|—
|—
|74
|▲1
|
AR
Arthur Rinderknech
|30
|
M1000Miami
▶ R64
|210+10
|250If wins
|1,200Best
|75
|▼1
|
SO
Sebastian Ofner
|29
|
ATPMurcia
▶ R32
|208
|214If wins
|283Best
|76
|▲1
|
SS
Sho Shimabukuro
|28
|
M1000Miami
▶ Q2
|206+10
|—
|1,216Best
|77
|▲2
|
JD
James Duckworth
|34
|
M1000Miami
▶ R128
|205+10
|225If wins
|1,195Best
|78
|▲2
|
GP
G. Mpetshi Perricard
|22
|
M1000Miami
▶ R128
|205+10
|225If wins
|1,195Best
|79
|▼3
|
JM
Jaume Munar
|28
|—
|200
|—
|—
|80
|▼2
|
CR
Chris Rodesch
|24
|
M1000Miami
Q1 (out)
|196
|—
|—
|81
|
PM
Pedro Martinez
|28
|—
|193
|—
|—
|82
|▲3
|
BB
Benjamin Bonzi
|29
|
M1000Miami
▶ Q2
|191+10
|—
|1,201Best
|83
|▲3
|
JS
Jan-Lennard Struff
|35
|
M1000Miami
▶ R128
|188+10
|208If wins
|1,178Best
|84
|▲4
|
CW
Coleman Wong
|21
|
M1000Miami
▶ Q2
|188+10
|—
|1,198Best
|85
|▼3
|
RS
Rei Sakamoto
|19
|
M1000Miami
▶ R128
|186
|216If wins
|1,186Best
|86
|▲3
|
MF
Marton Fucsovics
|34
|
M1000Miami
▶ R128
|185+10
|205If wins
|1,175Best
|87
|▲4
|
AS
Alexander Shevchenko
|25
|
M1000Miami
▶ R128
|182+10
|202If wins
|1,172Best
|88
|▼5
|
JP
J. Pinnington Jones
|22
|
M1000Miami
Q1 (out)
|182
|—
|—
|89
|▼5
|
RB
R.A. Burruchaga
|24
|
M1000Miami
Q1 (out)
|182
|—
|—
|90
|▲4
|
ZZ
Zhizhen Zhang
|29
|
M1000Miami
▶ R128
|180+10
|200If wins
|1,170Best
|91
|▲1
|
KJ
Kyrian Jacquet
|24
|
ATPZadar
▶ R16
|178+6
|184If wins
|247Best
|92
|▼5
|
VG
Vilius Gaubas
|21
|
ATPMurcia
▶ R32
|178
|184If wins
|253Best
|93
|▲2
|
DM
Daniel Merida
|21
|
M1000Miami
▶ Q2
|176+10
|—
|1,186Best
|94
|▲3
|
JB
Jenson Brooksby
|25
|
M1000Miami
▶ R128
|175+10
|195If wins
|1,165Best
|95
|▼5
|
TD
Titouan Droguet
|24
|—
|173
|—
|—
|96
|▲4
|
CO
C. O’Connell
|31
|
M1000Miami
▶ Q2
|172+10
|—
|1,182Best
|97
|▼4
|
BG
Borna Gojo
|28
|—
|171
|—
|—
|98
|▲4
|
CM
Corentin Moutet
|26
|
M1000Miami
▶ R64
|170+10
|210If wins
|1,160Best
|99
|▲2
|
JF
Joao Fonseca
|19
|
M1000Miami
▶ R128
|170+10
|190If wins
|1,160Best
|100
|▼4
|
DG
Daniil Glinka
|25
|—
|166
|—
|—
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Race 2026, Race Torino 2026
3 commenti
Articolo che ha un suo perché visto che Sinner era indietro nella race prima di Indian Wells.
Peraltro la race conta veramente poco prima dell’estate.
Da quanto segui il tennis?
Lo sai che ci sono tanti imprevisti? Infortuni, stress fisico, stress psicologico.
Qual’ e’ il senso di quest’ articolo ?
Secondo voi c’è anche una minima possibilità che Sinner finisca fuori dai primi 8 ?