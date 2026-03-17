Torino chiama, Sinner risponde: trionfo a Indian Wells e salto nella Race

Jannik Sinner non si è limitato a conquistare un altro titolo nella finale del BNP Paribas Open di domenica, ma ha anche compiuto un importante balzo in avanti nella PIF ATP Live Race to Turin, salendo al secondo posto della classifica stagionale.

Arrivato in California senza aver ancora disputato una finale nel 2026, l’azzurro ha completamente cambiato il corso della sua stagione con una settimana perfetta a Indian Wells. Il 24enne altoatesino ha infatti firmato un percorso impeccabile, conquistando il titolo e scrivendo una pagina di storia del tennis: con questo successo è diventato il terzo giocatore di sempre a completare la collezione di tutti e sei i tornei ATP Masters 1000 su cemento, raggiungendo due leggende come Novak Djokovic e Roger Federer.

Il trionfo in California ha portato in dote anche 1.000 punti preziosissimi, che hanno rafforzato sensibilmente la sua posizione nella corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino. Sinner, campione in carica delle ultime due edizioni del Masters di fine anno, ha già messo nel mirino un nuovo ritorno a Torino a novembre, dove andrà a caccia di un’impresa di enorme prestigio: diventare il primo giocatore dai tempi di Djokovic, vincitore dal 2012 al 2015, a conquistare tre titoli consecutivi alle Finals.

La situazione della Race to Turin dopo Indian Wells

Dopo il primo Masters 1000 della stagione sul cemento americano, in testa alla Race resta Carlos Alcaraz con 2.900 punti, mentre Sinner sale al secondo posto con 1.900. Alle sue spalle c’è Daniil Medvedev, terzo a quota 1.650, grazie alla finale raggiunta proprio a Indian Wells, la terza della sua carriera nel torneo.

Il russo ha rilanciato con forza la propria candidatura a un posto a Torino dopo aver visto interrompersi nel 2025 la sua striscia di sei qualificazioni consecutive. Medvedev, tra l’altro, ha battuto Alcaraz in semifinale in California e al momento è il giocatore con più vittorie stagionali nel circuito ATP, ben 18. Nel 2026 ha già messo in bacheca anche i titoli di Dubai e Brisbane.

Ai piedi del podio della Race c’è Novak Djokovic con 1.400 punti, seguito da Alexander Zverev a 1.290. Completano la Top 8 provvisoria Alex de Minaur con 1.035 punti, Ben Shelton con 1.000 e Felix Auger-Aliassime con 915.

La Top 8 provvisoria dopo 10 settimane di stagione

Carlos Alcaraz – 2.900

Jannik Sinner – 1.900

Daniil Medvedev – 1.650

Novak Djokovic – 1.400

Alexander Zverev – 1.290

Alex de Minaur – 1.035

Ben Shelton – 1.000

Felix Auger-Aliassime – 915

Tutti e sei i giocatori che completano la Top 8 insieme ad Alcaraz e Sinner hanno già partecipato in passato alle Nitto ATP Finals, con Djokovic che resta il recordman assoluto della manifestazione grazie ai suoi sette titoli.

Occhio alle sorprese: Mensik, Bublik e Tien sognano la prima qualificazione

Subito dietro i magnifici otto ci sono anche alcuni nomi molto interessanti, pronti a lanciare l’assalto alle Finals per la prima volta in carriera. Jakub Mensik, Alexander Bublik e Learner Tien occupano rispettivamente il nono, decimo e dodicesimo posto della Race.

Mensik e Bublik si sono fermati al terzo turno a Indian Wells, mentre il giovane mancino americano Tien, appena ventenne, si è spinto fino ai quarti di finale. Un risultato di grande rilievo, considerando che è diventato il più giovane statunitense a raggiungere quel traguardo nel torneo californiano dai tempi del suo attuale allenatore Michael Chang, che ci riuscì nel 1992.

Torino nel mirino

Le Nitto ATP Finals 2026 si giocheranno dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena di Torino, e la corsa è appena entrata nel vivo. Ma il messaggio lanciato da Jannik Sinner è già chiarissimo: dopo il trionfo di Indian Wells, l’azzurro è tornato pienamente in corsa non solo per un posto tra i migliori otto della stagione, ma anche per chiudere ancora una volta l’anno da protagonista assoluto.

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ATP Live Rankings





ATP Live Rankings ● Live Rank Player Age Tournament Live Pts Next Best 1 CA Carlos Alcaraz 22 M1000 Miami ▶ R64 2,910 +10 2,950 If wins 3,900 Best 2 JS Jannik Sinner 24 M1000 Miami ▶ R64 1,910 +10 1,950 If wins 2,900 Best 3 DM Daniil Medvedev 30 M1000 Miami ▶ R64 1,660 +10 1,700 If wins 2,650 Best 4 ND Novak Djokovic 38 — 1,400 — — 5 AZ Alexander Zverev 28 M1000 Miami ▶ R64 1,300 +10 1,340 If wins 2,290 Best 6 AM Alex de Minaur 27 M1000 Miami ▶ R64 1,045 +10 1,085 If wins 2,035 Best 7 BS Ben Shelton 23 M1000 Miami ▶ R64 1,010 +10 1,050 If wins 2,000 Best 8 FA Felix Auger-Aliassime 25 M1000 Miami ▶ R64 925 +10 965 If wins 1,915 Best 9 JM Jakub Mensik 20 M1000 Miami ▶ R64 855 +10 895 If wins 1,845 Best 10 AB Alexander Bublik 28 M1000 Miami ▶ R64 760 +10 800 If wins 1,750 Best 11 TE T.M. Etcheverry 26 M1000 Miami ▶ R64 745 +10 785 If wins 1,735 Best 12 LT Learner Tien 20 M1000 Miami ▶ R64 735 +10 775 If wins 1,725 Best 13 FC Flavio Cobolli 23 M1000 Miami ▶ R64 690 +10 730 If wins 1,680 Best 14 LD Luciano Darderi 24 M1000 Miami ▶ R64 685 +10 725 If wins 1,675 Best 15 TF Taylor Fritz 28 M1000 Miami ▶ R64 675 +10 715 If wins 1,665 Best 16 FT Frances Tiafoe 28 M1000 Miami ▶ R64 665 +10 705 If wins 1,655 Best 17 FC F. Cerundolo 27 M1000 Miami ▶ R64 660 +10 700 If wins 1,650 Best 18 AR Andrey Rublev 28 M1000 Miami ▶ R64 620 +10 660 If wins 1,610 Best 19 AF Arthur Fils 21 M1000 Miami ▶ R64 590 +10 630 If wins 1,580 Best 20 SB Sebastian Baez 25 M1000 Miami ▶ R128 590 +10 610 If wins 1,580 Best 21 LM Lorenzo Musetti 24 M1000 Miami ▶ R64 585 +10 625 If wins 1,575 Best 22 TP Tommy Paul 28 M1000 Miami ▶ R64 575 +10 615 If wins 1,565 Best 23 AT Alejandro Tabilo 28 M1000 Miami ▶ R128 568 +10 588 If wins 1,558 Best 24 BN Brandon Nakashima 24 M1000 Miami ▶ R64 510 +10 550 If wins 1,500 Best 25 SK Sebastian Korda 25 M1000 Miami ▶ R64 500 +10 540 If wins 1,490 Best 26 TG Tallon Griekspoor 29 — 490 — — 27 UH Ugo Humbert 27 M1000 Miami ▶ R64 470 +10 510 If wins 1,460 Best 28 AD A. Davidovich Fokina 26 M1000 Miami ▶ R64 460 +10 500 If wins 1,450 Best 29 CR Casper Ruud 27 M1000 Miami ▶ R64 415 +10 455 If wins 1,405 Best 30 CN Cameron Norrie 30 M1000 Miami ▶ R64 410 +10 450 If wins 1,400 Best 31 MK Miomir Kecmanovic 26 M1000 Miami ▶ R128 400 +10 420 If wins 1,390 Best 32 VK Vit Kopriva 28 — 375 — — 33 AV A.D. Vallejo 21 ATP Asuncion ▶ R32 374 380 If wins 449 Best 34 MG Marcos Giron 32 M1000 Miami ▶ R128 365 +10 385 If wins 1,355 Best 35 ▲1 RH Rinky Hijikata 25 M1000 Miami ▶ Q2 360 +12 — 1,368 Best 36 ▼1 TM Tomas Machac 25 M1000 Miami ▶ R128 360 +10 380 If wins 1,350 Best 37 EQ Ethan Quinn 22 M1000 Miami ▶ R128 352 +10 372 If wins 1,342 Best 38 MC Marin Cilic 37 M1000 Miami ▶ R128 345 +10 365 If wins 1,335 Best 39 ST Stefanos Tsitsipas 27 M1000 Miami ▶ R128 345 +10 365 If wins 1,335 Best 40 HH Hubert Hurkacz 29 M1000 Miami ▶ R128 335 +10 355 If wins 1,325 Best 41 KK Karen Khachanov 29 M1000 Miami ▶ R64 320 +10 360 If wins 1,310 Best 42 AM Alex Michelsen 21 M1000 Miami ▶ R128 320 +10 340 If wins 1,310 Best 43 LV Luca Van Assche 21 M1000 Miami ▶ Q2 317 +10 — 1,327 Best 44 VV Valentin Vacherot 27 M1000 Miami ▶ R64 310 +10 350 If wins 1,300 Best 45 DS Denis Shapovalov 26 M1000 Miami ▶ R128 310 +10 330 If wins 1,300 Best 46 AK A. Kovacevic 27 M1000 Miami ▶ R128 303 +10 323 If wins 1,293 Best 47 QH Quentin Halys 29 M1000 Miami ▶ R128 297 +10 317 If wins 1,287 Best 48 IB Ignacio Buse 21 M1000 Miami ▶ Q2 295 +10 — 1,305 Best 49 YH Yannick Hanfmann 34 M1000 Miami ▶ Q2 289 +10 — 1,299 Best 50 ▲3 AB Alexander Blockx 20 M1000 Miami ▶ Q2 275 +10 — 1,285 Best 51 ▲4 FM Fabian Marozsan 26 M1000 Miami ▶ R128 270 +10 290 If wins 1,260 Best 52 ▲4 AM Adrian Mannarino 37 M1000 Miami ▶ R128 270 +10 290 If wins 1,260 Best 53 ▲4 MN Mariano Navone 25 M1000 Miami ▶ R128 269 +10 289 If wins 1,259 Best 54 ▼4 DS Dane Sweeny 25 M1000 Miami Q1 (out) 268 — — 55 ▼1 TS Toby Samuel 23 — 267 +6 — — 56 ▼5 FM F. Maestrelli 23 M1000 Miami Q1 (out) 266 — — 57 ▼5 SW Stan Wawrinka 40 — 265 — — 58 ▲1 MB Mattia Bellucci 24 M1000 Miami ▶ Q2 262 +10 — 1,272 Best 59 ▲1 JD Jack Draper 24 M1000 Miami ▶ R64 260 +10 300 If wins 1,250 Best 60 ▲1 RJ Rafael Jodar 19 M1000 Miami ▶ Q2 259 +10 — 1,269 Best 61 ▲3 JL Jiri Lehecka 24 M1000 Miami ▶ R64 255 +10 295 If wins 1,245 Best 62 ▲1 ZB Zizou Bergs 26 M1000 Miami ▶ R128 255 +10 275 If wins 1,245 Best 63 ▼5 AG Arthur Gea 21 ATP Zadar ▶ R32 252 258 If wins 327 Best 64 ▼2 ZS Zachary Svajda 23 M1000 Miami ▶ Q1 246 256 If wins 1,266 Best 65 ▲1 BV B. van de Zandschulp 30 M1000 Miami ▶ R128 245 +10 265 If wins 1,235 Best 66 ▲1 RC Raphael Collignon 24 M1000 Miami ▶ R128 243 +10 263 If wins 1,233 Best 67 ▲1 NB Nuno Borges 29 M1000 Miami ▶ R128 240 +10 260 If wins 1,230 Best 68 ▼3 YW Yibing Wu 26 M1000 Miami ▶ R128 237 267 If wins 1,237 Best 69 ▲2 CU C. Ugo Carabelli 26 M1000 Miami ▶ R128 225 +10 245 If wins 1,215 Best 70 ▼1 JC J.M. Cerundolo 24 — 221 — — 71 ▼1 JF Jaime Faria 22 ATP Asuncion ▶ R32 219 225 If wins 294 Best 72 ▲1 TT T.A. Tirante 24 M1000 Miami ▶ Q2 218 +10 — 1,228 Best 73 ▼1 ES Eliot Spizzirri 24 — 213 — — 74 ▲1 AR Arthur Rinderknech 30 M1000 Miami ▶ R64 210 +10 250 If wins 1,200 Best 75 ▼1 SO Sebastian Ofner 29 ATP Murcia ▶ R32 208 214 If wins 283 Best 76 ▲1 SS Sho Shimabukuro 28 M1000 Miami ▶ Q2 206 +10 — 1,216 Best 77 ▲2 JD James Duckworth 34 M1000 Miami ▶ R128 205 +10 225 If wins 1,195 Best 78 ▲2 GP G. Mpetshi Perricard 22 M1000 Miami ▶ R128 205 +10 225 If wins 1,195 Best 79 ▼3 JM Jaume Munar 28 — 200 — — 80 ▼2 CR Chris Rodesch 24 M1000 Miami Q1 (out) 196 — — 81 PM Pedro Martinez 28 — 193 — — 82 ▲3 BB Benjamin Bonzi 29 M1000 Miami ▶ Q2 191 +10 — 1,201 Best 83 ▲3 JS Jan-Lennard Struff 35 M1000 Miami ▶ R128 188 +10 208 If wins 1,178 Best 84 ▲4 CW Coleman Wong 21 M1000 Miami ▶ Q2 188 +10 — 1,198 Best 85 ▼3 RS Rei Sakamoto 19 M1000 Miami ▶ R128 186 216 If wins 1,186 Best 86 ▲3 MF Marton Fucsovics 34 M1000 Miami ▶ R128 185 +10 205 If wins 1,175 Best 87 ▲4 AS Alexander Shevchenko 25 M1000 Miami ▶ R128 182 +10 202 If wins 1,172 Best 88 ▼5 JP J. Pinnington Jones 22 M1000 Miami Q1 (out) 182 — — 89 ▼5 RB R.A. Burruchaga 24 M1000 Miami Q1 (out) 182 — — 90 ▲4 ZZ Zhizhen Zhang 29 M1000 Miami ▶ R128 180 +10 200 If wins 1,170 Best 91 ▲1 KJ Kyrian Jacquet 24 ATP Zadar ▶ R16 178 +6 184 If wins 247 Best 92 ▼5 VG Vilius Gaubas 21 ATP Murcia ▶ R32 178 184 If wins 253 Best 93 ▲2 DM Daniel Merida 21 M1000 Miami ▶ Q2 176 +10 — 1,186 Best 94 ▲3 JB Jenson Brooksby 25 M1000 Miami ▶ R128 175 +10 195 If wins 1,165 Best 95 ▼5 TD Titouan Droguet 24 — 173 — — 96 ▲4 CO C. O’Connell 31 M1000 Miami ▶ Q2 172 +10 — 1,182 Best 97 ▼4 BG Borna Gojo 28 — 171 — — 98 ▲4 CM Corentin Moutet 26 M1000 Miami ▶ R64 170 +10 210 If wins 1,160 Best 99 ▲2 JF Joao Fonseca 19 M1000 Miami ▶ R128 170 +10 190 If wins 1,160 Best 100 ▼4 DG Daniil Glinka 25 — 166 — —









Marco Rossi