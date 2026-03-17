Race 2026 ATP, Copertina

Torino chiama, Sinner risponde: trionfo a Indian Wells e salto nella Race

17/03/2026 09:02 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Jannik Sinner non si è limitato a conquistare un altro titolo nella finale del BNP Paribas Open di domenica, ma ha anche compiuto un importante balzo in avanti nella PIF ATP Live Race to Turin, salendo al secondo posto della classifica stagionale.
Arrivato in California senza aver ancora disputato una finale nel 2026, l’azzurro ha completamente cambiato il corso della sua stagione con una settimana perfetta a Indian Wells. Il 24enne altoatesino ha infatti firmato un percorso impeccabile, conquistando il titolo e scrivendo una pagina di storia del tennis: con questo successo è diventato il terzo giocatore di sempre a completare la collezione di tutti e sei i tornei ATP Masters 1000 su cemento, raggiungendo due leggende come Novak Djokovic e Roger Federer.
Il trionfo in California ha portato in dote anche 1.000 punti preziosissimi, che hanno rafforzato sensibilmente la sua posizione nella corsa verso le Nitto ATP Finals di Torino. Sinner, campione in carica delle ultime due edizioni del Masters di fine anno, ha già messo nel mirino un nuovo ritorno a Torino a novembre, dove andrà a caccia di un’impresa di enorme prestigio: diventare il primo giocatore dai tempi di Djokovic, vincitore dal 2012 al 2015, a conquistare tre titoli consecutivi alle Finals.

La situazione della Race to Turin dopo Indian Wells
Dopo il primo Masters 1000 della stagione sul cemento americano, in testa alla Race resta Carlos Alcaraz con 2.900 punti, mentre Sinner sale al secondo posto con 1.900. Alle sue spalle c’è Daniil Medvedev, terzo a quota 1.650, grazie alla finale raggiunta proprio a Indian Wells, la terza della sua carriera nel torneo.
Il russo ha rilanciato con forza la propria candidatura a un posto a Torino dopo aver visto interrompersi nel 2025 la sua striscia di sei qualificazioni consecutive. Medvedev, tra l’altro, ha battuto Alcaraz in semifinale in California e al momento è il giocatore con più vittorie stagionali nel circuito ATP, ben 18. Nel 2026 ha già messo in bacheca anche i titoli di Dubai e Brisbane.
Ai piedi del podio della Race c’è Novak Djokovic con 1.400 punti, seguito da Alexander Zverev a 1.290. Completano la Top 8 provvisoria Alex de Minaur con 1.035 punti, Ben Shelton con 1.000 e Felix Auger-Aliassime con 915.

La Top 8 provvisoria dopo 10 settimane di stagione
Carlos Alcaraz – 2.900
Jannik Sinner – 1.900
Daniil Medvedev – 1.650
Novak Djokovic – 1.400
Alexander Zverev – 1.290
Alex de Minaur – 1.035
Ben Shelton – 1.000
Felix Auger-Aliassime – 915

Tutti e sei i giocatori che completano la Top 8 insieme ad Alcaraz e Sinner hanno già partecipato in passato alle Nitto ATP Finals, con Djokovic che resta il recordman assoluto della manifestazione grazie ai suoi sette titoli.

Occhio alle sorprese: Mensik, Bublik e Tien sognano la prima qualificazione
Subito dietro i magnifici otto ci sono anche alcuni nomi molto interessanti, pronti a lanciare l’assalto alle Finals per la prima volta in carriera. Jakub Mensik, Alexander Bublik e Learner Tien occupano rispettivamente il nono, decimo e dodicesimo posto della Race.
Mensik e Bublik si sono fermati al terzo turno a Indian Wells, mentre il giovane mancino americano Tien, appena ventenne, si è spinto fino ai quarti di finale. Un risultato di grande rilievo, considerando che è diventato il più giovane statunitense a raggiungere quel traguardo nel torneo californiano dai tempi del suo attuale allenatore Michael Chang, che ci riuscì nel 1992.

Torino nel mirino
Le Nitto ATP Finals 2026 si giocheranno dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena di Torino, e la corsa è appena entrata nel vivo. Ma il messaggio lanciato da Jannik Sinner è già chiarissimo: dopo il trionfo di Indian Wells, l’azzurro è tornato pienamente in corsa non solo per un posto tra i migliori otto della stagione, ma anche per chiudere ancora una volta l’anno da protagonista assoluto.

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ATP Live Rankings


Live Rankings
Race to Turin 2026  ·  17 Mar 2026

● Live

Rank Player Age Tournament Live Pts Next Best
1
CA

Carlos Alcaraz

 22
M1000Miami
▶ R64
 2,910+10 2,950If wins 3,900Best
2
JS

Jannik Sinner

 24
M1000Miami
▶ R64
 1,910+10 1,950If wins 2,900Best
3
DM

Daniil Medvedev

 30
M1000Miami
▶ R64
 1,660+10 1,700If wins 2,650Best
4
ND

Novak Djokovic

 38 1,400
5
AZ

Alexander Zverev

 28
M1000Miami
▶ R64
 1,300+10 1,340If wins 2,290Best
6
AM

Alex de Minaur

 27
M1000Miami
▶ R64
 1,045+10 1,085If wins 2,035Best
7
BS

Ben Shelton

 23
M1000Miami
▶ R64
 1,010+10 1,050If wins 2,000Best
8
FA

Felix Auger-Aliassime

 25
M1000Miami
▶ R64
 925+10 965If wins 1,915Best
9
JM

Jakub Mensik

 20
M1000Miami
▶ R64
 855+10 895If wins 1,845Best
10
AB

Alexander Bublik

 28
M1000Miami
▶ R64
 760+10 800If wins 1,750Best
11
TE

T.M. Etcheverry

 26
M1000Miami
▶ R64
 745+10 785If wins 1,735Best
12
LT

Learner Tien

 20
M1000Miami
▶ R64
 735+10 775If wins 1,725Best
13
FC

Flavio Cobolli

 23
M1000Miami
▶ R64
 690+10 730If wins 1,680Best
14
LD

Luciano Darderi

 24
M1000Miami
▶ R64
 685+10 725If wins 1,675Best
15
TF

Taylor Fritz

 28
M1000Miami
▶ R64
 675+10 715If wins 1,665Best
16
FT

Frances Tiafoe

 28
M1000Miami
▶ R64
 665+10 705If wins 1,655Best
17
FC

F. Cerundolo

 27
M1000Miami
▶ R64
 660+10 700If wins 1,650Best
18
AR

Andrey Rublev

 28
M1000Miami
▶ R64
 620+10 660If wins 1,610Best
19
AF

Arthur Fils

 21
M1000Miami
▶ R64
 590+10 630If wins 1,580Best
20
SB

Sebastian Baez

 25
M1000Miami
▶ R128
 590+10 610If wins 1,580Best
21
LM

Lorenzo Musetti

 24
M1000Miami
▶ R64
 585+10 625If wins 1,575Best
22
TP

Tommy Paul

 28
M1000Miami
▶ R64
 575+10 615If wins 1,565Best
23
AT

Alejandro Tabilo

 28
M1000Miami
▶ R128
 568+10 588If wins 1,558Best
24
BN

Brandon Nakashima

 24
M1000Miami
▶ R64
 510+10 550If wins 1,500Best
25
SK

Sebastian Korda

 25
M1000Miami
▶ R64
 500+10 540If wins 1,490Best
26
TG

Tallon Griekspoor

 29 490
27
UH

Ugo Humbert

 27
M1000Miami
▶ R64
 470+10 510If wins 1,460Best
28
AD

A. Davidovich Fokina

 26
M1000Miami
▶ R64
 460+10 500If wins 1,450Best
29
CR

Casper Ruud

 27
M1000Miami
▶ R64
 415+10 455If wins 1,405Best
30
CN

Cameron Norrie

 30
M1000Miami
▶ R64
 410+10 450If wins 1,400Best
31
MK

Miomir Kecmanovic

 26
M1000Miami
▶ R128
 400+10 420If wins 1,390Best
32
VK

Vit Kopriva

 28 375
33
AV

A.D. Vallejo

 21
ATPAsuncion
▶ R32
 374 380If wins 449Best
34
MG

Marcos Giron

 32
M1000Miami
▶ R128
 365+10 385If wins 1,355Best
35 ▲1
RH

Rinky Hijikata

 25
M1000Miami
▶ Q2
 360+12 1,368Best
36 ▼1
TM

Tomas Machac

 25
M1000Miami
▶ R128
 360+10 380If wins 1,350Best
37
EQ

Ethan Quinn

 22
M1000Miami
▶ R128
 352+10 372If wins 1,342Best
38
MC

Marin Cilic

 37
M1000Miami
▶ R128
 345+10 365If wins 1,335Best
39
ST

Stefanos Tsitsipas

 27
M1000Miami
▶ R128
 345+10 365If wins 1,335Best
40
HH

Hubert Hurkacz

 29
M1000Miami
▶ R128
 335+10 355If wins 1,325Best
41
KK

Karen Khachanov

 29
M1000Miami
▶ R64
 320+10 360If wins 1,310Best
42
AM

Alex Michelsen

 21
M1000Miami
▶ R128
 320+10 340If wins 1,310Best
43
LV

Luca Van Assche

 21
M1000Miami
▶ Q2
 317+10 1,327Best
44
VV

Valentin Vacherot

 27
M1000Miami
▶ R64
 310+10 350If wins 1,300Best
45
DS

Denis Shapovalov

 26
M1000Miami
▶ R128
 310+10 330If wins 1,300Best
46
AK

A. Kovacevic

 27
M1000Miami
▶ R128
 303+10 323If wins 1,293Best
47
QH

Quentin Halys

 29
M1000Miami
▶ R128
 297+10 317If wins 1,287Best
48
IB

Ignacio Buse

 21
M1000Miami
▶ Q2
 295+10 1,305Best
49
YH

Yannick Hanfmann

 34
M1000Miami
▶ Q2
 289+10 1,299Best
50 ▲3
AB

Alexander Blockx

 20
M1000Miami
▶ Q2
 275+10 1,285Best
51 ▲4
FM

Fabian Marozsan

 26
M1000Miami
▶ R128
 270+10 290If wins 1,260Best
52 ▲4
AM

Adrian Mannarino

 37
M1000Miami
▶ R128
 270+10 290If wins 1,260Best
53 ▲4
MN

Mariano Navone

 25
M1000Miami
▶ R128
 269+10 289If wins 1,259Best
54 ▼4
DS

Dane Sweeny

 25
M1000Miami
Q1 (out)
 268
55 ▼1
TS

Toby Samuel

 23 267+6
56 ▼5
FM

F. Maestrelli

 23
M1000Miami
Q1 (out)
 266
57 ▼5
SW

Stan Wawrinka

 40 265
58 ▲1
MB

Mattia Bellucci

 24
M1000Miami
▶ Q2
 262+10 1,272Best
59 ▲1
JD

Jack Draper

 24
M1000Miami
▶ R64
 260+10 300If wins 1,250Best
60 ▲1
RJ

Rafael Jodar

 19
M1000Miami
▶ Q2
 259+10 1,269Best
61 ▲3
JL

Jiri Lehecka

 24
M1000Miami
▶ R64
 255+10 295If wins 1,245Best
62 ▲1
ZB

Zizou Bergs

 26
M1000Miami
▶ R128
 255+10 275If wins 1,245Best
63 ▼5
AG

Arthur Gea

 21
ATPZadar
▶ R32
 252 258If wins 327Best
64 ▼2
ZS

Zachary Svajda

 23
M1000Miami
▶ Q1
 246 256If wins 1,266Best
65 ▲1
BV

B. van de Zandschulp

 30
M1000Miami
▶ R128
 245+10 265If wins 1,235Best
66 ▲1
RC

Raphael Collignon

 24
M1000Miami
▶ R128
 243+10 263If wins 1,233Best
67 ▲1
NB

Nuno Borges

 29
M1000Miami
▶ R128
 240+10 260If wins 1,230Best
68 ▼3
YW

Yibing Wu

 26
M1000Miami
▶ R128
 237 267If wins 1,237Best
69 ▲2
CU

C. Ugo Carabelli

 26
M1000Miami
▶ R128
 225+10 245If wins 1,215Best
70 ▼1
JC

J.M. Cerundolo

 24 221
71 ▼1
JF

Jaime Faria

 22
ATPAsuncion
▶ R32
 219 225If wins 294Best
72 ▲1
TT

T.A. Tirante

 24
M1000Miami
▶ Q2
 218+10 1,228Best
73 ▼1
ES

Eliot Spizzirri

 24 213
74 ▲1
AR

Arthur Rinderknech

 30
M1000Miami
▶ R64
 210+10 250If wins 1,200Best
75 ▼1
SO

Sebastian Ofner

 29
ATPMurcia
▶ R32
 208 214If wins 283Best
76 ▲1
SS

Sho Shimabukuro

 28
M1000Miami
▶ Q2
 206+10 1,216Best
77 ▲2
JD

James Duckworth

 34
M1000Miami
▶ R128
 205+10 225If wins 1,195Best
78 ▲2
GP

G. Mpetshi Perricard

 22
M1000Miami
▶ R128
 205+10 225If wins 1,195Best
79 ▼3
JM

Jaume Munar

 28 200
80 ▼2
CR

Chris Rodesch

 24
M1000Miami
Q1 (out)
 196
81
PM

Pedro Martinez

 28 193
82 ▲3
BB

Benjamin Bonzi

 29
M1000Miami
▶ Q2
 191+10 1,201Best
83 ▲3
JS

Jan-Lennard Struff

 35
M1000Miami
▶ R128
 188+10 208If wins 1,178Best
84 ▲4
CW

Coleman Wong

 21
M1000Miami
▶ Q2
 188+10 1,198Best
85 ▼3
RS

Rei Sakamoto

 19
M1000Miami
▶ R128
 186 216If wins 1,186Best
86 ▲3
MF

Marton Fucsovics

 34
M1000Miami
▶ R128
 185+10 205If wins 1,175Best
87 ▲4
AS

Alexander Shevchenko

 25
M1000Miami
▶ R128
 182+10 202If wins 1,172Best
88 ▼5
JP

J. Pinnington Jones

 22
M1000Miami
Q1 (out)
 182
89 ▼5
RB

R.A. Burruchaga

 24
M1000Miami
Q1 (out)
 182
90 ▲4
ZZ

Zhizhen Zhang

 29
M1000Miami
▶ R128
 180+10 200If wins 1,170Best
91 ▲1
KJ

Kyrian Jacquet

 24
ATPZadar
▶ R16
 178+6 184If wins 247Best
92 ▼5
VG

Vilius Gaubas

 21
ATPMurcia
▶ R32
 178 184If wins 253Best
93 ▲2
DM

Daniel Merida

 21
M1000Miami
▶ Q2
 176+10 1,186Best
94 ▲3
JB

Jenson Brooksby

 25
M1000Miami
▶ R128
 175+10 195If wins 1,165Best
95 ▼5
TD

Titouan Droguet

 24 173
96 ▲4
CO

C. O’Connell

 31
M1000Miami
▶ Q2
 172+10 1,182Best
97 ▼4
BG

Borna Gojo

 28 171
98 ▲4
CM

Corentin Moutet

 26
M1000Miami
▶ R64
 170+10 210If wins 1,160Best
99 ▲2
JF

Joao Fonseca

 19
M1000Miami
▶ R128
 170+10 190If wins 1,160Best
100 ▼4
DG

Daniil Glinka

 25 166




Marco Rossi

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3 commenti

MarcoP 17-03-2026 10:32

Articolo che ha un suo perché visto che Sinner era indietro nella race prima di Indian Wells.

Peraltro la race conta veramente poco prima dell’estate.

 3
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francesco9696 17-03-2026 10:00

Scritto da Vince
Qual’ e’ il senso di quest’ articolo ?
Secondo voi c’è anche una minima possibilità che Sinner finisca fuori dai primi 8 ?

Da quanto segui il tennis?
Lo sai che ci sono tanti imprevisti? Infortuni, stress fisico, stress psicologico.

 2
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Vince (Guest) 17-03-2026 09:57

Qual’ e’ il senso di quest’ articolo ?
Secondo voi c’è anche una minima possibilità che Sinner finisca fuori dai primi 8 ?

 1
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