Miami Open 2026, il cammino degli italiani: analisi match per match e pronostici sul cammino degli azzurri

Sorteggiato il main draw del Miami Open 2026, secondo Masters 1000 della stagione in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. L’Italia si presenta con sei azzurri in tabellone e con una fotografia sempre più significativa della propria crescita: grazie all’ascesa di Luciano Darderi al n.18 ATP, per la prima volta il tennis italiano può vantare quattro giocatori in Top 20.

Da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, il sorteggio offre spunti molto interessanti. Alcuni azzurri hanno pescato bene, altri dovranno invece affrontare subito test complicati. Ecco l’analisi delle loro partite con il mio pronostico.

Jannik Sinner, debutto morbido ma guai a distrarsi

[2] Jannik Sinner vs vincente Dzumhur-qualificato

Sinner arriva a Miami con credenziali enormi. È il campione di Indian Wells, è reduce da un periodo di straordinaria solidità e in Florida ha già scritto pagine importanti della sua carriera: titolo nel 2024, finale nel 2021 e nel 2023. In più, entra nel torneo da uno dei grandi favoriti e con la sensazione di avere un tabellone inizialmente gestibile.

Il secondo turno contro Damir Dzumhur o un qualificato, sulla carta, non dovrebbe rappresentare un ostacolo adeguato al suo talento. Dzumhur è un giocatore esperto, capace di ritmo e variazioni, ma sul cemento outdoor di Miami mi sembra difficile che possa reggere il livello e la continuità di Jannik. Anche un qualificato, per quanto pericoloso per entusiasmo e condizione, partirebbe nettamente dietro.

Il vero punto, secondo me, non è tanto il debutto, quanto il modo in cui Sinner lo affronterà. Quando Jannik entra subito con intensità, spesso trasforma il primo match in un messaggio per tutto il tabellone. E questa mi sembra proprio una di quelle situazioni.

Possibile percorso:

2° turno: Dzumhur o qualificato

3° turno: Moutet-Machac

Ottavi: Rublev

Quarti: Auger-Aliassime

Il primo vero ostacolo potrebbe essere Corentin Moutet, avversario scomodo per caratteristiche e imprevedibilità. Ma se guardo il tabellone nel complesso, ho la sensazione che Sinner abbia una strada abbastanza chiara fino almeno ai quarti.

Il mio pronostico: Sinner vince il debutto in due set. E per me resta il principale candidato ad arrivare ovviamente almeno in finale poi il tennis può far cambiare tutto in un attimo.

Lorenzo Musetti, il sorteggio gli dà una chance da sfruttare

[4] Lorenzo Musetti vs qualificato

Musetti è uno di quei giocatori da cui mi aspetto molto in questo torneo. Non perché il tabellone sia semplice in assoluto, ma perché il debutto gli offre la possibilità ideale per prendere ritmo. Entrare direttamente al secondo turno contro un qualificato significa poter iniziare senza il peso di un esordio difficile, e per un giocatore che ha bisogno di trovare continuità dopo i problemi fisici può essere un vantaggio importante.

A Miami Lorenzo ha spesso fatto bene: due ottavi di finale nelle ultime due edizioni raccontano di un feeling crescente con il torneo. Stavolta, però, la mia impressione è che il suo percorso possa dire molto sul suo momento complessivo. Se parte bene, può costruirsi un torneo interessante.

Il problema è che già dal terzo turno potrebbero arrivare risposte vere. Etcheverry è un avversario fisico, solido, fastidioso; poi potrebbero materializzarsi Cobolli e De Minaur, due test che alzerebbero notevolmente il livello.

Possibile percorso:

2° turno: qualificato

3° turno: Etcheverry

Ottavi: Cobolli

Quarti: De Minaur

Personalmente, penso che il debutto sia abbordabile, ma che il torneo di Musetti dipenderà molto da come riuscirà a imporre il proprio tennis nelle fasi successive. Quando Lorenzo comanda con varietà e qualità, può mandare fuori giri tanti avversari. Quando invece si fa trascinare su un piano troppo intermittente, diventa vulnerabile.

Il mio pronostico: Musetti supera il primo match in due set, ma poi vedo un torneo più complicato. Lo considero da terzo turno/ottavi, con possibilità concreta di spingersi più avanti solo se ritrova brillantezza e fiducia fin da subito.

Flavio Cobolli, attenzione: il primo match può già dire molto

[13] Flavio Cobolli vs vincente Collignon-Dimitrov

Cobolli sta vivendo una crescita importante, certificata dal nuovo best ranking. Ma a Miami non ha ancora lasciato davvero il segno e questo primo match sarà subito un test rivelatore. Il possibile incrocio con Grigor Dimitrov è senza dubbio il dettaglio che salta di più all’occhio.

Se dovesse uscire il bulgaro, sarebbe una partita molto delicata. Dimitrov, pur essendo oggi n.44, resta un giocatore di enorme esperienza, di talento superiore e con una storia importante proprio in questo torneo. Se invece dovesse trovare Raphael Collignon, allora Cobolli partirebbe chiaramente favorito.

La mia impressione è che questo esordio valga molto più di un semplice secondo turno: può essere una rampa di lancio o un ostacolo pericoloso. Flavio ha energia, personalità e sta crescendo, ma deve ancora dimostrare di saper reggere con continuità il peso del nuovo status.

Possibile percorso:

2° turno: Collignon o Dimitrov

3° turno: Tommy Paul

Ottavi: Musetti

Il mio pronostico:

Se affronta Collignon, dico Cobolli in due set.

Se affronta Dimitrov, vedo una partita molto aperta, ma oggi darei un lieve vantaggio a Cobolli in tre set, proprio per condizione e spinta del momento. In generale, lo vedo con buone chance di arrivare almeno al terzo turno.

Luciano Darderi, occasione vera per fare strada

[17] Luciano Darderi vs vincente Giron-qualificato

Darderi arriva a Miami in una posizione nuova, prestigiosa e meritata. Il suo ingresso in Top 20 è una notizia storica anche per il tennis italiano, ma ora viene il bello: confermarsi da testa di serie importante anche nei Masters 1000.

Il sorteggio, nel suo caso, non è cattivo. Dopo il bye, sfiderà un qualificato o Marcos Giron, giocatore esperto ma non irresistibile. Tra i due, chiaramente il match con Giron sarebbe più complesso, soprattutto per solidità e abitudine a queste superfici. Però ho l’impressione che Darderi abbia una chance concreta per vincere la sua prima partita a Miami e rompere finalmente quel muro del secondo turno.

Il problema, eventualmente, arriverebbe dopo: Khachanov al terzo turno sarebbe un avversario molto duro, di sostanza e peso. E oltre ci sarebbe addirittura Alcaraz.

Possibile percorso:

2° turno: Giron o qualificato

3° turno: Khachanov

Ottavi: Alcaraz

Secondo me questo è un torneo importante per capire dove può arrivare Darderi su questi palcoscenici. Non gli chiedo un exploit clamoroso, ma una conferma di competitività sì. E il primo match è assolutamente alla sua portata.

Il mio pronostico:Vedo Darderi favorito al debutto, soprattutto contro un qualificato. Anche contro Giron gli darei fiducia. Direi vittoria al secondo turno, poi eventuale stop al turno successivo con Khachanov. Per me può raggiungere il terzo turno.

Matteo Berrettini, esordio da non sottovalutare contro Muller

Matteo Berrettini vs Alexandre Muller

Questa, per me, è una delle partite più interessanti tra quelle degli italiani. Berrettini torna a Miami con un ricordo positivo legato al 2025, quando riuscì finalmente a cambiare passo nel torneo arrivando fino ai quarti. Però oggi la sua classifica dice n.68 ATP, e questo racconta anche di una condizione ancora da consolidare.

Contro Alexandre Muller non sarà una formalità. Il francese non ha il nome che spaventa, ma è uno di quei giocatori che, se gli lasci campo e ritmo, sa rendersi fastidioso. Matteo però ha un peso di palla, un servizio e una capacità di prendere in mano lo scambio che, su questa superficie, devono fare la differenza.

Per me la chiave sarà una: la tenuta nei turni di battuta. Se Berrettini serve bene e tiene alte le percentuali con la prima, il match gira dalla sua parte. Se invece si trascina in una sfida sporca e piena di scambi interlocutori, allora Muller può allungarla.

Possibile percorso:

1° turno: Muller

2° turno: Bublik

Ed è proprio qui il punto: vincere all’esordio potrebbe regalargli una seconda partita molto intrigante contro Bublik, che sarebbe un test ad alto tasso di imprevedibilità.

Il mio pronostico: Do fiducia a Berrettini. Dico vittoria in tre set, perché non mi aspetto una passeggiata ma credo che la sua esperienza e il suo tennis possano emergere nei momenti decisivi.

Matteo Arnaldi, missione complicata ma non impossibile

Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko

Arnaldi arriva a Miami con pochi riferimenti positivi nel 2026 sul circuito maggiore, e questo pesa. La classifica attuale e l’assenza di vittorie stagionali raccontano un momento complicato, ma proprio per questo il match con Alexander Shevchenko può diventare uno snodo importante.

Non è un esordio impossibile, anzi. Shevchenko è un giocatore aggressivo, ma non così continuo da essere fuori portata per Arnaldi. Il problema, semmai, è capire quale versione dell’azzurro vedremo. Se Matteo riesce a giocare con coraggio, a spingere con ordine e a non perdere campo, allora la partita è assolutamente alla pari. Se invece entrano i dubbi o come negli ultimi mesi i problemi fisici, il rischio è quello di subire.

A Miami Arnaldi ha già fatto ottavi nel 2024, quindi il torneo gli ha già dato in passato sensazioni positive. Però oggi la mia impressione è che serva prima di tutto una vittoria per sbloccarsi.

Possibile percorso:

1° turno: Shevchenko

2° turno: Shelton

Il tabellone non aiuta oltre l’esordio, perché al secondo turno ci sarebbe Ben Shelton, avversario durissimo su questi campi. Proprio per questo il match iniziale diventa ancora più importante: è una chance da cogliere.

Il mio pronostico: È la partita che mi lascia più dubbi tra quelle degli italiani. Leggerissima preferenza per Arnaldi in tre set, ma con poca fiducia. Più che una previsione netta, è una scommessa sul fatto che riesca finalmente a sbloccarsi e liberarsi dai problemi fisici.

Il mio bilancio finale sugli azzurri

Se devo tirare una linea, vedo così il primo impatto degli italiani a Miami:

Sinner nettamente favorito e con concrete possibilità di andare molto avanti

Musetti con un esordio ideale per prendere ritmo

Cobolli con un debutto delicato ma gestibile

Darderi con una buona occasione per centrare il terzo turno

Berrettini favorito, ma in una partita da prendere con le molle

Arnaldi davanti a un crocevia importante della sua stagione

I miei pronostici secchi

Sinner batte Dzumhur/qualificato

Musetti batte il qualificato

Cobolli batte Collignon/Dimitrov

Darderi batte Giron/qualificato

Berrettini batte Muller

Arnaldi batte Shevchenko

La sensazione generale è positiva: il sorteggio non è stato morbido per tutti, ma ci sono margini perché l’Italia porti diversi giocatori nelle fasi centrali del torneo. E poi, inevitabilmente, tutto ruota ancora attorno a Jannik Sinner, che anche a Miami dà l’impressione di essere l’uomo da battere.





Marco Rossi