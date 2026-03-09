ATP rafforza la presenza sui social media rinnovando la partnership con Overtime

I social network sono ormai parte integrante della giornata di tutti noi e sono diventati fonte primaria di informazione e visibilità, soprattutto per i più giovani. Per questo l’ATP ha deciso di rinnovare ed estendere la sua partnership con Overtime, dopo l’esperimento del 2025 che ha portato ad un sensibile incremento nelle visualizzazioni dei contenuti media e social, in particolare da parte dei ragazzi. L’annuncio viene dal sito ufficiale ATP, con un comunicato che spiega l’importanza strategica dell’accordo.

“L’ATP Tour e Overtime hanno annunciato oggi il rinnovo della loro partnership per il 2026, dopo un primo anno di collaborazione di grande successo che ha generato oltre 80 milioni di visualizzazioni e ha rafforzato il legame dell’ATP con la nuova generazione di fan in tutto il mondo” si legge nella nota. “Sulla scia dei risultati ottenuti nel 2025 — anno in cui Overtime ha contribuito alla crescita di oltre un milione di nuovi follower sui canali social dell’ATP — la collaborazione verrà ampliata nel 2026, coinvolgendo più tornei e più Paesi nel corso della stagione. Overtime produrrà contenuti brevi e immersivi guidati direttamente dai giocatori, offrendo uno sguardo dietro le quinte dei tornei ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250. Questi contenuti permetteranno ai fan di seguire la vita nel circuito durante tutto l’anno, scoprendo la personalità dei giocatori e nuovi format dedicati all’anteprima e al riepilogo dei tornei”.

Questi i canali dove trovare i contenuti originali: “I video saranno distribuiti sui canali Instagram e TikTok di Overtime e sui social ufficiali dell’ATP, con l’obiettivo di unire sport e cultura e raggiungere una nuova generazione di appassionati”.

ATP riporta che “più della metà delle visualizzazioni è arrivata da nuovi fan, mentre il 67% degli spettatori aveva meno di 35 anni, un dato che evidenzia l’impatto della partnership nel coinvolgere un pubblico più giovane”.

“Mettere in contatto i fan con il nostro sport e soprattutto con i giocatori è al centro di tutto ciò che facciamo” dichiara il CEO ATP Eno Polo. “Nel 2025 abbiamo visto quanto questo tipo di contenuto più intimo e pensato per i social abbia coinvolto nuovi pubblici, in particolare i più giovani. La partnership con Overtime offre ai fan un accesso senza precedenti oltre il campo, mostrando personalità, routine e momenti che definiscono la vita nel circuito ATP. Mostrando il lato umano dei nostri atleti con formati autentici e innovativi, stiamo costruendo connessioni emotive più forti e assicurando che il tennis continui a evolversi per le nuove generazioni.”

Farzeen Ghorashy, presidente di Overtime, ha sottolineato le linee guida dei loro contenuti, con l’obiettivo di interessare i più giovani, a caccia non solo della prestazione sportiva ma anche di dietro le quinte e storie intorno ai protagonisti: “La nuova generazione non si limita a guardare lo sport: segue persone e storie. Ciò che rende Overtime diverso è che gli atleti vogliono davvero mostrarsi per quello che sono attraverso i nostri contenuti, e i fan si fidano di noi per vedere qualcosa di autentico. Questo tipo di autenticità è raro ed è ciò che trasforma un semplice contenuto in vero tifo, andando oltre highlights e conferenze stampa. L’espansione della partnership con l’ATP ci permette di continuare a connettere lo sport e i suoi protagonisti con la nuova generazione di appassionati di tennis in modo realmente efficace.”

