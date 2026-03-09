Michael Chang incorona Tien: “Pensa il tennis come pochi altri”

Per capire davvero quanto possa essere alto il potenziale di Learner Tien, forse basta ascoltare le parole di chi sa bene cosa significhi esplodere prestissimo nel tennis mondiale. Michael Chang, campione del Roland Garros 1989 a soli 17 anni e ancora oggi il più giovane vincitore maschile di uno Slam, vede nel 20enne americano uno dei prospetti più interessanti del circuito.

Da quando i due hanno iniziato a lavorare insieme, nel luglio dello scorso anno, Tien ha già compiuto passi molto importanti: ha conquistato il suo primo titolo ATP a Metz e ha alzato anche il trofeo delle Next Gen ATP Finals, confermando di essere uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale.

A Indian Wells, Chang ha spiegato con grande chiarezza cosa renda Tien così speciale, andando oltre il semplice talento tecnico.

“Penso che sia una persona davvero speciale,” ha raccontato Chang. “In campo pensa molto più della maggior parte dei giocatori. È un lottatore, ma la gente non lo vede davvero finché non si trova nel pieno della battaglia contro di lui. Non è il tipo di giocatore che fa un gran colpo e poi urla ‘Come on!’. Non ha quella personalità, ma lotta e non si arrende, ed è una cosa che apprezzo molto.”

L’inizio del rapporto e l’esplosione agli Australian Open

Il primo contatto tra i due era arrivato all’inizio della scorsa stagione, quasi per caso, durante un breve incontro a Hong Kong. All’epoca Chang sapeva ancora poco del giovane mancino che si allenava su un campo vicino. Tutto è cambiato poche settimane dopo, quando Tien si è preso la scena agli Australian Open, sorprendendo tutti con la vittoria su Daniil Medvedev in una maratona di cinque set, prima di spingersi fino agli ottavi di finale.

Da lì in avanti, la crescita del giovane statunitense è stata costante. Nel 2025 ha centrato cinque vittorie contro avversari top 10 ed è entrato per la prima volta nella top 30 mondiale, segnali fortissimi di un’ascesa ormai concreta.

Chang e il gusto di “risolvere problemi”

Nel raccontare il suo lavoro da allenatore, Chang ha spiegato che tutto parte da una caratteristica che lo accompagnava già da giocatore: la voglia di analizzare, capire e trovare soluzioni.

“Sono sempre stato uno che pensa molto in campo. Mi piace cercare modi per vincere le partite e trovare modi per migliorare,” ha detto l’ex numero 2 del mondo. “Dal punto di vista dell’allenatore, la combinazione di queste cose è molto divertente. Che io sia in campo con Learner o con i miei figli… è bello poter aiutare le persone a migliorare e vedere un sorriso sul loro volto. Per me è molto gratificante.”

È una filosofia che ha già accompagnato Chang in un’altra esperienza molto importante da coach, quella con Kei Nishikori, iniziata nell’offseason del 2013. Con lui il giapponese riuscì a fare il salto definitivo, entrando in top 10 e raggiungendo la finale degli US Open 2014.

“Kei era già un grande giocatore, ma faceva fatica a entrare in top 10,” ha ricordato Chang. “È stato bello lavorare con lui e vederlo riuscirci nel 2014. La sua corsa agli US Open fu molto speciale.”

“Allenare oggi è molto diverso”

Chang ha poi sottolineato come il tennis sia cambiato parecchio negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il coaching durante le partite, oggi consentito in misura molto più ampia rispetto al passato.

“Allenare allora era molto diverso da allenare oggi,” ha spiegato. “Adesso possiamo intervenire durante i match e questo cambia enormemente la dinamica. Con Kei capitavano poche occasioni per farlo. Il mio approccio con lui era capire il suo gioco e com’era come persona, trovare il modo migliore per comunicare e lavorare sui suoi punti deboli, rendendo ancora più forti i suoi punti di forza.”

Ed è proprio qui che emerge uno dei punti chiave del suo metodo: “Per me è sempre stato un progetto divertente. Si tratta costantemente di scomporre, analizzare, capire perché un giocatore vince o perde certe partite. In gran parte è risolvere puzzle e fare il duro lavoro necessario per trovare risposte.”

Un legame speciale anche fuori dal campo

Secondo Chang, il rapporto con Tien è cresciuto rapidamente anche per una sintonia che va oltre il tennis. I due, infatti, condividono la stessa fede, un elemento che ha contribuito a rendere ancora più profonda la relazione professionale.

“Condividiamo una fede simile, e questo porta una dinamica particolare al nostro rapporto,” ha spiegato Chang. “Sapere che lui va in campo e cerca di dare il meglio per il Signore… ogni volta che va a un torneo è entusiasta di giocare. Non mi è ancora capitata una settimana in cui avesse voglia di fermarsi: ha sempre fame.”

Per l’ex campione americano, questa spinta interiore è una delle qualità che possono davvero fare la differenza nel lungo periodo:

“È speciale quando hai una passione di questo tipo, perché non so se tutti ce l’abbiano. Il fatto che abbia questo desiderio di competere contro i migliori giocatori del mondo non può che prepararlo ad avere ancora più successo.”

“Ha talento, intelligenza e la testa giusta”

In chiusura, Chang ha tracciato un profilo molto netto del suo giovane allievo: talento, intelligenza e maturità.

“È un grande ragazzo. Ha la testa sulle spalle,” ha detto. “È estremamente talentuoso e molto intelligente. È stato molto divertente lavorare con lui e vederlo migliorare. È stato bellissimo vederlo ottenere già grandi risultati e speriamo di poter continuare su questa strada.”

Tien continua a crescere, con Chang accanto

L’ascesa di Learner Tien è già una delle storie più interessanti del tennis attuale, ma la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare. Con accanto una figura come Michael Chang, uno che conosce perfettamente il peso delle aspettative e la pressione del successo precoce, il giovane americano sembra avere la guida ideale per provare a trasformare il potenziale in qualcosa di ancora più grande.

A Indian Wells e non solo, il nome di Tien inizia a circolare con sempre maggiore insistenza. E se a dirlo è uno come Chang, vale la pena ascoltare bene: il talento c’è, la fame anche. Adesso si tratta soltanto di capire fin dove potrà arrivare.





Francesco Paolo Villarico