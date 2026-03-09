Indian Wells si conferma torneo ostico per gli italiani (Sinner escluso)

“Ne resterà soltanto uno…”. La celeberrima frase del film Highlander calza a pennello per descrivere l’andamento dei tennisti italiani al Masters 1000 di Indian Wells, torneo storicamente non facile per i nostri giocatori. Erano 8 gli azzurri al via nel main draw 2026, incluse ben 4 teste di serie (la n.2, 5, 15 e 20 tra Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi): dopo tre turni in gara è rimasto solo Jannik, per un bilancio complessivamente al di sotto delle lecite speranze degli appassionati. Il torneo è “tosto”, le condizioni non facili per tutti e alcuni dei nostri portacolori non sono al meglio della propria condizione, come ha dimostrato il campo. Inoltre la competitività generale è massima perché Indian Wells è davvero un torneo assai ambito da tutti i partecipanti, tuttavia si sperava che a far compagnia a Jannik tra i migliori 16 dell’evento potesse esserci qualche altro italiano. Jannik Sinner spesso fa gara a se, forte di una classe e costanza di rendimento unica nel nostro panorama al maschile e che gli permette di andare a giocarsi il titolo in ogni evento stagionale quando è in buona salute. Con una solida prestazione e vittoria senza patemi il 4 volte campione Slam ha battuto Shapovalov e ha centrato per quinta volta in carriera gli ottavi di finale al primo Masters 1000 della stagione, dove lo attende una sfida intrigante contro il giovane e talentoso Joao Fonseca. Purtroppo la secca battuta d’arresto patita nella notte da Flavio Cobolli ha lasciato Sinner come unico tricolore ancora in gara.

Jannik è nettamente il miglior giocatore italiano nella storia del mille californiano: vanta due semifinali (2023 e 2024, perse contro Alcaraz) e cinque presenze agli ottavi, centrate anche nel 2021, 2022 e 2026, con la speranza di migliorare il proprio record nel torneo nell’edizione in corso. Proprio Sinner riuscì nel 2023 ad infrangere per la volta nella storia la barriera degli ottavi di finale e centrare i quarti a Indian Wells, allora miglior risultato di sempre per un italiano. Nel passato infatti solo altri tre tennisti azzurri erano riusciti ad arrivare tra i migliori sedici: Renzo Furlan nel 1996, Fabio Fognini nel 2014 e Matteo Berrettini nel 2022, fermandosi lì. Un evento quindi “poco amico” dei nostri. Quest’anno con una massiccia presenza complessiva e ben quattro teste di serie, c’era la speranza che si potesse avanzare con qualche alfiere in più verso le zone nobili del torneo. Purtroppo non è andata così.

Cobolli e Darderi hanno forse pagato anche lo scotto dei tornei vinti la settimana precedente, Flavio ad Acapulco e Luciano a Santiago del Cile. Darderi ha cambiato in modo repentino superficie ed è incappato in una prestazione altalenante contro Hijikata, tennista non eccelso ma che veniva dalle qualificazioni, quindi assai rodato nell’evento, e bravo a mettere in campo tantissima velocità e una certa facilità nell’entrare sui colpi dell’azzurro, aprendo bene gli angoli e facendolo correre. Resta comunque una sconfitta inattesa per Luciano, attualmente al best ranking. Aveva anche affermato che le condizioni gli piacevano molto, quindi si sperava in un torneo migliore. Cobolli ha ceduto di schianto a Tiafoe dopo aver passato l’esordio contro Kecmanovic. Dopo un inizio di stagione negativo, è stato bravo Flavio a cambiare passo e centrare una buona semifinale a Delray Beach e quindi trionfare in Messico, spremendosi al massimo per energia e forza mentale. Un torneo che gli è costato tanto, pagato quindi a Indian Wells con una eliminazione prematura. Tuttavia Tiafoe è un avversario sempre pericoloso, può esaltarsi e diventare molto ostico, quindi è una sconfitta che può starci.

Non è andato affatto bene il rientro di Lorenzo Musetti, testa di serie n.5 ma fermo dallo sfortunatissimo ritiro agli Australian Open mentre stava dominando Djokovic nei quarti di finale. Con uno stop così lungo alle spalle, le aspettative su Lorenzo non erano altissime, e non è stato nemmeno fortunato col sorteggio visto che Fucsovics è un grandissimo agonista, sempre pronto a portare tutta la sua dirompente fisicità nel match quando è in una giornata con discreta sensibilità nei colpi. Musetti ha lottato nel primo set, poi la partita gli è scivolata via. Serve pazienza per recuperare, ritrovare ritmo e sensazioni positive, e i tornei sul cemento all’aperto restano per lui quelli dove fa un po’ più fatica. Lo aspettiamo a Miami, con più allenamenti di qualità, sperando in un torneo assai migliore.

Arnaldi purtroppo continua a fare terribilmente fatica a ritrovarsi, penalizzato dal problema fisico che lo tormenta da mesi e che non gli consente di correre liberamente e coprire il campo con la sicurezza e velocità che sono il suo marchio di fabbrica e vero punto di forza. Ha disputato a Indian Wells una partita troppo brutta per il suo valore, il momento è critico e anche la classifica diventa ora complicata. Maestrelli è stato bravo a qualificarsi – primo main draw in un 1000 – e ha giocato una discreta partita contro Hijikata, avversario più avvezzo di lui a queste condizioni. È stata una buona esperienza, tuttavia il sorteggio non era malvagio e qualche speranza che potesse anche passare il turno c’era. È un ragazzo in netta crescita, lo aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Mattia Bellucci ha ceduto all’esordio contro Diallo, giocatore ostico con quel servizio che si ritrova e in ottima condizione, come ha dimostrato nel match successivo andando a sgambettare in tre set Rublev, uno che su questi campi resta assai forte. È una sconfitta che ci sta.

Matteo Berrettini continua la sua opera di ricostruzione, nella condizione fisica e nella fiducia dei propri colpi. “Devo giocare con più energia pensando positivo” aveva affermato alla vigilia, chiusa una trasferta in America Latina tutt’altro che esaltante. Missione parzialmente compiuta con un bel primo turno vinto contro Mannarino, tennista che aveva sofferto (e mai battuto), poi contro uno Zverev perfetto alla battuta è venuta fuori la fatica e minor brillantezza nelle gambe per la terribile battaglia all’esordio. Serve pazienza nel suo caso, e la speranza che non soffra altri stop fisici per mettere uno dietro l’altro varie partite e ritrovare una condizione superiore, oltre che quella fiducia che gli consente di far correre il braccio e trovare grande potenza. Questa una breve analisi dei nostri a Indian Wells, con qualche delusione e alcune sconfitte diciamo preventivabili.

In questa settimana restiamo aggrappati a Jannik Sinner (oltre che a Jasmine Paolini nel femminile, ovviamente). Il torneo di Indian Wells è uno dei più difficili, di qualità e storicamente meno fortunato per i nostri colori. È piaciuta la condizione di Jannik, la sua palla sembra viaggiare bene, la condizione fisica in crescita rispetto alle prime due uscite nel 2026, più altalenanti. Vedremo come affronterà la partita vs. Fonseca, ragazzo che picchia la palla come pochi, con niente da perdere e il piglio di chi vuole diventare uno dei grandi. Jannik per lui sarà un test probante, come per lo stesso Sinner contro un ragazzo con la palla “pesante” e la voglia di arrivare. Chissà se Sinner riuscirà a centrare la prima finale per un italiano nel torneo, infrangendo un altro tabù. Un match alla volta.

Marco Mazzoni