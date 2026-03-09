Indian Wells 2026, Fonseca non si nasconde: “Voglio Slam, numero 1 e top 5. Con Sinner per capire dove sono”

Joao Fonseca continua a prendersi la scena a Indian Wells 2026, ma oltre ai risultati colpisce sempre di più anche per la personalità con cui affronta il momento. Il giovane brasiliano, protagonista di una splendida corsa fino agli ottavi di finale grazie alle vittorie contro Karen Khachanov e Tommy Paul, si è presentato in conferenza stampa con idee chiarissime, senza paura delle aspettative e con una consapevolezza che, alla sua età, non passa inosservata.

Il talento c’è, ed è evidente. Ma a impressionare è anche il modo in cui Fonseca parla del proprio futuro, dei suoi obiettivi e del confronto con i migliori del mondo. Reduce da mesi complicati anche a causa di problemi alla schiena che ne avevano frenato il rendimento, il brasiliano sembra ora essersi lasciato alle spalle quella fase difficile e guarda avanti con ambizione. Il prossimo ostacolo si chiama Jannik Sinner, ma già prima di scendere in campo Fonseca ha mandato un messaggio molto chiaro.

“Devo abituarmi a questa attenzione: è il posto dove voglio stare”

Interrogato sulla grande esposizione mediatica che lo accompagna sempre più spesso, Fonseca ha risposto con sorprendente naturalezza. Nessun fastidio, nessuna fuga dalle aspettative: al contrario, il brasiliano considera tutta questa attenzione una conseguenza naturale del traguardo a cui punta.

“Sono sempre stato un ragazzo calmo e tranquillo. Cerco di comportarmi nel modo migliore possibile con tutti. Devo abituarmi a tutta questa attenzione perché corrisponde al posto dove voglio stare, cioè vincere titoli del Grande Slam, lottare per il numero 1 del mondo ed essere top 5 del ranking.”

Parole forti, dette senza esitazioni, che mostrano una mentalità già molto definita. Fonseca non si nasconde, non abbassa i toni per prudenza e non sembra preoccuparsi troppo del giudizio esterno. Sa che attorno a lui ci sono aspettative enormi, ma sceglie di viverle come un’opportunità.

“Essere paragonato ad Alcaraz e Sinner è un privilegio, non una pressione”

Fonseca ha poi spiegato di vivere con serenità anche il sostegno e l’entusiasmo crescente del pubblico, un aspetto che anzi sembra apprezzare particolarmente:

“Mi piace tantissimo il supporto della gente, firmare autografi e fare foto con i bambini. Cerco di comportarmi in modo naturale e di essere positivo.”

Quando il discorso si è spostato sul paragone con i grandissimi giovani del circuito, il brasiliano non si è tirato indietro. Anche in questo caso, il suo approccio è stato netto:

“Non mi piace né non mi piace. Semplicemente cerco di fare quello che mi spetta. La gente dice che posso diventare un grande tennista e competere con Alcaraz e Sinner. La prendo come una cosa positiva, la vedo come un privilegio, non come una pressione.”

Una posizione che racconta bene il carattere competitivo del brasiliano, convinto di avere tutto il diritto di inseguire i massimi traguardi.

“Credo di avere il livello per arrivarci”

Fonseca, però, non si limita a sognare. Nelle sue parole c’è anche una convinzione precisa sui margini che sente di avere e sul lavoro necessario per arrivare davvero ai vertici del tennis mondiale.

“Ho bisogno di credere di avere il livello necessario per riuscirci, e in effetti ci credo, penso di potercela fare. Ho solo bisogno di tempo, lavoro mentale, fisico e miglioramenti tecnici nel mio tennis. C’è ancora molto da migliorare, ma sono sulla strada giusta. Aver battuto Khachanov e Paul è importante per me.”

È forse questo il passaggio più significativo della sua conferenza stampa: la capacità di unire ambizione e lucidità. Fonseca crede di poter arrivare in alto, ma allo stesso tempo sa bene che il percorso è ancora lungo e che serviranno crescita, pazienza e continuità.

“Con Sinner per capire dove sono, ma scenderò in campo per vincere”

Ora il banco di prova si alza ulteriormente. Agli ottavi di finale il brasiliano sfiderà Jannik Sinner, in una partita che rappresenta molto più di un semplice turno di torneo. Per Fonseca sarà l’occasione per misurarsi con uno dei punti di riferimento assoluti del circuito.

“Lavoro duramente per affrontare i migliori del mondo e mi rende molto felice avere l’opportunità di misurarmi con lui, perché mi darà un’idea di dove sia adesso il mio livello tennistico e di cosa posso fare contro di lui.”

Fonseca ha riconosciuto con grande onestà la dimensione attuale del tennis espresso da Sinner e Alcaraz, ma senza rinunciare all’ambizione:

“Sta diventando una grande settimana, ma voglio di più. Sappiamo tutti che Jannik e Carlos in questo momento sono su un altro livello, stanno giocando un tennis incredibile, e tutti analizziamo le loro partite e vogliamo affrontarli.”

Infine, la chiusura è stata perfettamente coerente con tutto il resto del suo discorso: rispetto sì, timore no.

“Scenderò in campo per godermi l’esperienza, ma anche per vincere. Preparerò un piano con il mio team.”

Un talento che non ha paura di dichiarare i propri obiettivi

Le parole di Fonseca confermano quello che già si intravede dal suo tennis: il brasiliano non è soltanto un prospetto di enorme talento, ma anche un giocatore con una personalità fuori dal comune. Poi il futuro, come sempre, potrà prendere direzioni diverse. Ma la sensazione è che il classe 2006 abbia qualcosa che non si insegna: la convinzione autentica di poter stare tra i migliori.

A Indian Wells 2026, intanto, il suo cammino continua. E la sfida contro Sinner sarà un altro test fondamentale per capire a che punto sia davvero il suo percorso. Fonseca, però, una cosa l’ha già chiarita: non è qui soltanto per imparare. È qui per crescere in fretta e, appena possibile, per vincere.





Francesco Paolo Villarico