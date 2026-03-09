Indian Wells 2026, Sinner si racconta in conferenza: “La vita del tennista è bellissima. Quello che mi piace meno? I media” (Video)

Jannik Sinner sorride, vince e guarda avanti. Dopo il successo contro Denis Shapovalov per 6-3 6-2 a Indian Wells 2026, l’azzurro ha parlato in conferenza stampa toccando temi diversi: dalla sua idea della vita nel tour fino al dibattito sullo shot clock, senza dimenticare il lavoro svolto nelle ultime settimane e le sensazioni positive che sta cercando di portare in campo.

“La vita del tennista è bellissima”

Nel corso della conferenza, a Sinner è stato chiesto quale fosse l’aspetto che gli piace meno della vita da tennista professionista. La risposta, fedele al suo stile, è arrivata con il sorriso: “Le conferenze stampa”, ha scherzato inizialmente, sottolineando però subito dopo come non si tratti di un vero fastidio, ma semplicemente di una parte del lavoro.

L’altoatesino ha spiegato di sentirsi molto fortunato per la vita che conduce nel circuito:

“Viviamo una vita bellissima. Vediamo tantissimi posti fantastici. Ovviamente, facendolo anno dopo anno, si torna sempre negli stessi luoghi, quindi già prima sai quali ti piacciono un po’ di più e quali ti piacciono leggermente meno.”

Sinner ha poi insistito su un concetto per lui molto importante, quello dell’equilibrio personale fuori dal campo:

“La nostra è anche una vita molto sicura. Io mi trovo in una posizione molto fortunata: posso viaggiare anche con tante persone. Qui, per esempio, ho un paio di amici, e questo mi aiuta tantissimo.”

Il numero uno azzurro ha ribadito ancora una volta quale sia la sua natura, lontana dai riflettori e dall’esposizione continua:

“Mi piace giocare a tennis, mi piace passare tempo con le persone che amo, condividere bei momenti con il team. Questo è il mio modo di essere.”

E quando si è trattato di spiegare cosa gli piaccia meno del mestiere, Sinner è stato molto chiaro: “Le attività con i media, le faccio ma non sono il tipo di persona che vuole o ha bisogno di mettermi in mostra.”

Il tema shot clock: “A volte devi affrettarti”

Tra gli argomenti affrontati anche quello dello shot clock, tornato al centro dell’attenzione dopo le recenti osservazioni di Carlos Alcaraz sulla rigidità di alcuni arbitri nell’applicazione della regola dei 25 secondi.

Sinner ha scelto una linea molto pragmatica, riconoscendo che in certe situazioni il tempo a disposizione può essere davvero stretto:

“Soprattutto dopo scambi lunghi o se concludi il punto lontano da dove dovrai iniziare il successivo, a volte devi semplicemente affrettarti un po’.”

L’azzurro, però, non ha polemizzato e ha sottolineato come il regolamento valga per tutti:

“Ma questa è la regola, ed è la stessa per tutti. Al momento ci sono situazioni in cui superi lo shot clock di qualche secondo, cosa che a volte è normale, ma cerco di rimanere entro i 25.”

Sinner ha anche spiegato come, in alcuni casi, debba persino modificare le proprie abitudini prima del servizio per non sforare:

“Qualche volta devo accorciare la mia routine prima di servire perché andrei oltre il tempo consentito.”

Alla domanda se cambierebbe qualcosa della regola, la risposta è stata breve e molto significativa del suo approccio:

“Non è una mia decisione.”

“Apprezzo questi momenti”

Oltre agli aspetti extra-campo, Sinner ha parlato anche delle sensazioni provate nel giocare su un palcoscenico importante come quello di Indian Wells. L’azzurro ha mostrato grande soddisfazione per il contesto e per il lavoro svolto negli ultimi giorni:

“Apprezzo questi momenti, è bello poter giocare in uno stadio come questo Centrale.”

Un passaggio che conferma come Sinner stia vivendo con serenità e maturità una fase della carriera in cui l’attenzione attorno a lui è sempre più alta, ma senza perdere il proprio stile sobrio.

Il lavoro delle ultime settimane e il doppio con Opelka

Sinner ha poi allargato il discorso anche al lavoro svolto nell’ultimo periodo, spiegando di essere soddisfatto di quanto costruito insieme al suo team nonostante l’assenza, fin qui, di finali nel 2026:

“Abbiamo lavorato tanto, siamo stati in campo molte ore nell’ultima settimana e mezza. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo cercando di fare, proviamo a trasferire quanto facciamo in partita. Vediamo che succederà al prossimo turno.”

A Indian Wells, inoltre, Sinner è impegnato anche in doppio insieme all’amico Reilly Opelka, con cui aveva conquistato il titolo ad Atlanta nel 2021. Il sorteggio, però, non è stato benevolo: i due debutteranno contro i numeri 1 del tabellone, Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Un Sinner sempre più fedele a se stesso

Dalle parole emerse in conferenza stampa, il ritratto è chiaro: Sinner continua a essere profondamente sé stesso anche in un momento della carriera in cui risultati, attenzione mediatica e aspettative continuano a crescere.

Ama il tennis, ama il lavoro quotidiano, ama stare con le persone di cui si fida. Molto meno, invece, tutto ciò che ruota attorno alla necessità di esporsi. E forse è proprio questa autenticità, insieme alla qualità del suo gioco, uno degli elementi che lo rendono così riconoscibile.

A Indian Wells, intanto, il cammino prosegue. E Sinner sembra voler continuare a farlo a modo suo: con pochi fronzoli, molto lavoro e la solita lucidità.





Francesco Paolo Villarico