WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucrezia Stefanini

08/02/2026 17:19 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
POR WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Viktorija Golubic SUI vs Elina Avanesyan ARM
(WC) Angelina Voloshchuk POR vs Lucrezia Stefanini ITA
(WC) Matilde Jorge POR vs Kaitlin Quevedo ESP
Viktoriya Tomova BUL vs (6) Diane Parry FRA

(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Leyre Romero Gormaz ESP
Dominika Salkova CZE vs Lola Radivojevic SRB
Anna-Lena Friedsam GER vs (WC) Alina Korneeva RUS
Qualifier vs (7) Greet Minnen BEL

(5) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Qualifier
Maja Chwalinska POL vs Qualifier
Iryna Shymanovich BLR vs Carole Monnet FRA
Aliona Bolsova ESP vs (3) Suzan Lamens NED

(8) Linda Klimovicova POL vs Francisca Jorge POR
Darja Vidmanova CZE vs (WC) Gabriela Agra Amorim POR
Qualifier vs Anhelina Kalinina UKR
Fiona Crawley USA vs (2) Dalma Galfi HUN

1 commento

miky85 08-02-2026 18:00

Parry

Monnet

Jiménez
Vidmanova

Avanesyan
Minnen
Chwalinska
Kalinina

 1
