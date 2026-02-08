WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucrezia Stefanini
WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Viktorija Golubic vs Elina Avanesyan
(WC) Angelina Voloshchuk vs Lucrezia Stefanini
(WC) Matilde Jorge vs Kaitlin Quevedo
Viktoriya Tomova vs (6) Diane Parry
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Leyre Romero Gormaz
Dominika Salkova vs Lola Radivojevic
Anna-Lena Friedsam vs (WC) Alina Korneeva
Qualifier vs (7) Greet Minnen
(5) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Qualifier
Maja Chwalinska vs Qualifier
Iryna Shymanovich vs Carole Monnet
Aliona Bolsova vs (3) Suzan Lamens
(8) Linda Klimovicova vs Francisca Jorge
Darja Vidmanova vs (WC) Gabriela Agra Amorim
Qualifier vs Anhelina Kalinina
Fiona Crawley vs (2) Dalma Galfi
TAG: Lucrezia Stefanini, WTA 125 Oeiras
