Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
08/02/2026 10:04 Nessun commento
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Finale, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 16:00
Oleg Prihodko vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Finale, cemento
Tenerife Arena – ore 13:00
Francesco Maestrelli vs Daniel Merida (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Finale, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 13:00
Pavel Kotov vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 22:30
Camilo Ugo Carabelli vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento
Pat Rafter Arena – ore 04:30
Dane Sweeny vs Tristan Schoolkate (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Dane Sweeny [5]
3
7
7
Tristan Schoolkate [2]
6
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
df
5-2*
5-3*
6*-3
df
6*-4
6-6 → 7-6
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
40-15
5-6 → 6-6
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Schoolkate
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-4 → 4-5
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
3-3 → 3-4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Schoolkate
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
1-2 → 2-2
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Schoolkate
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
df
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
ace
6-5 → 6-6
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
ace
ace
5-4 → 5-5
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
4-4 → 5-4
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
ace
2-1 → 2-2
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
2-5 → 3-5
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
D. Sweeny
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
1-3 → 1-4
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
D. Sweeny
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
T. Schoolkate
15-0
ace
30-0
40-0
ace
0-0 → 0-1
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Finale, cemento (al coperto)
Stadium – ore 19:00
Borna Gojo vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
