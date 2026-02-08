Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

08/02/2026 10:04 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Finale, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 16:00
Oleg Prihodko UKR vs Raul Brancaccio ITA
Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Finale, cemento

Tenerife Arena – ore 13:00
Francesco Maestrelli ITA vs Daniel Merida ESP (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Finale, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 13:00
Pavel Kotov RUS vs Tom Gentzsch GER
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 22:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento

Pat Rafter Arena – ore 04:30
Dane Sweeny AUS vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Dane Sweeny [5]
3
7
7
Tristan Schoolkate [2]
6
6
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli





CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Finale, cemento (al coperto)

Stadium – ore 19:00
Borna Gojo CRO vs Colton Smith USA
Il match deve ancora iniziare

