Challenger 50 Chennai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md
Challenger 50 Chennai – Tabellone Principale – hard
(1) Jay Clarke vs Ioannis Xilas
Eric Vanshelboim vs Qualifier
Alexandr Binda vs Duje Ajdukovic
Karan Singh vs (6) Frederico Ferreira Silva
(4) Ilia Simakin vs Manas Dhamne
Alastair Gray vs Philip Sekulic
Petr Bar Biryukov vs Qualifier
Felix Gill vs (8) Sumit Nagal
(5) Rio Noguchi vs (WC) Sidharth Rawat
Qualifier vs Maks Kasnikowski
Qualifier vs Luca Castelnuovo
(WC) Digvijaypratap Singh vs (3) Oliver Crawford
(7) Florent Bax vs Denis Yevseyev
Mukund Sasikumar vs Qualifier
Lorenzo Carboni vs Qualifier
(WC) Manish Sureshkumar vs (2) Federico Agustin Gomez
Challenger 50 Chennai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) S D Prajwal Dev vs Bye
(Alt) Saketh Myneni vs (Alt) (9) Abhinav Sanjeev Shanmugam
(2) Mitsuki Wei Kang Leong vs Bye
(WC) Muthu Aadhitiya Senthilkumar vs (11) Raghav Jaisinghani
(3) Timofei Derepasko vs (WC) Aniketh Venkataraman
(Alt) Lohithaksha Bathrinath vs (12) Aditya Vishal Balsekar
(4) Nitin Kumar Sinha vs (WC) Oges Theyjo Jaya Prakash
(Alt) Atharva Sharma vs (10) Adil Kalyanpur
(5) Grigoriy Lomakin vs (Alt) Sai Karteek Reddy Ganta
Aryan Lakshmanan vs (Alt) (8) Vadym Konovchuk
(6) Ishaque Eqbal vs Carl Holder
(WC) Keerthivassan Suresh vs (Alt) (7) Siddhant Banthia
Centre Court – ore 05:30
Muthu Aadhitiya Senthilkumar vs Raghav Jaisinghani
Nitin Kumar Sinha vs Oges Theyjo Jaya Prakash
Atharva Sharma vs Adil Kalyanpur
Ishaque Eqbal vs Carl Holder (Non prima 11:00)
Court 1 – ore 05:30
Saketh Myneni vs Abhinav Sanjeev Shanmugam
Aryan Lakshmanan vs Vadym Konovchuk
Grigoriy Lomakin vs Sai Karteek Reddy Ganta
Keerthivassan Suresh vs Siddhant Banthia
Court 2 – ore 05:30
Lohithaksha Bathrinath vs Aditya Vishal Balsekar
Timofei Derepasko vs Aniketh Venkataraman
Bravi Binda e Carboni