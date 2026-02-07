Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Chennai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

07/02/2026 17:14 1 commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

IND Challenger 50 Chennai – Tabellone Principale – hard
(1) Jay Clarke GBR vs Ioannis Xilas GRE
Eric Vanshelboim UKR vs Qualifier
Alexandr Binda ITA vs Duje Ajdukovic CRO
Karan Singh IND vs (6) Frederico Ferreira Silva POR

(4) Ilia Simakin RUS vs Manas Dhamne IND
Alastair Gray GBR vs Philip Sekulic AUS
Petr Bar Biryukov RUS vs Qualifier
Felix Gill GBR vs (8) Sumit Nagal IND

(5) Rio Noguchi JPN vs (WC) Sidharth Rawat IND
Qualifier vs Maks Kasnikowski POL
Qualifier vs Luca Castelnuovo SUI
(WC) Digvijaypratap Singh IND vs (3) Oliver Crawford GBR

(7) Florent Bax FRA vs Denis Yevseyev KAZ
Mukund Sasikumar IND vs Qualifier
Lorenzo Carboni ITA vs Qualifier
(WC) Manish Sureshkumar IND vs (2) Federico Agustin Gomez ARG

IND Challenger 50 Chennai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) S D Prajwal Dev IND vs Bye
(Alt) Saketh Myneni IND vs (Alt) (9) Abhinav Sanjeev Shanmugam IND

(2) Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Bye
(WC) Muthu Aadhitiya Senthilkumar IND vs (11) Raghav Jaisinghani IND

(3) Timofei Derepasko RUS vs (WC) Aniketh Venkataraman IND
(Alt) Lohithaksha Bathrinath IND vs (12) Aditya Vishal Balsekar IND

(4) Nitin Kumar Sinha IND vs (WC) Oges Theyjo Jaya Prakash IND
(Alt) Atharva Sharma IND vs (10) Adil Kalyanpur IND

(5) Grigoriy Lomakin KAZ vs (Alt) Sai Karteek Reddy Ganta IND
Aryan Lakshmanan IND vs (Alt) (8) Vadym Konovchuk UKR

(6) Ishaque Eqbal IND vs Carl Holder GBR
(WC) Keerthivassan Suresh IND vs (Alt) (7) Siddhant Banthia IND

Centre Court – ore 05:30
Muthu Aadhitiya Senthilkumar IND vs Raghav Jaisinghani IND
Nitin Kumar Sinha IND vs Oges Theyjo Jaya Prakash IND
Atharva Sharma IND vs Adil Kalyanpur IND
Ishaque Eqbal IND vs Carl Holder GBR (Non prima 11:00)

Court 1 – ore 05:30
Saketh Myneni IND vs Abhinav Sanjeev Shanmugam IND
Aryan Lakshmanan IND vs Vadym Konovchuk UKR
Grigoriy Lomakin KAZ vs Sai Karteek Reddy Ganta IND
Keerthivassan Suresh IND vs Siddhant Banthia IND

Court 2 – ore 05:30
Lohithaksha Bathrinath IND vs Aditya Vishal Balsekar IND
Timofei Derepasko RUS vs Aniketh Venkataraman IND

TAG:

1 commento

Andreas Seppi 07-02-2026 19:09

Bravi Binda e Carboni

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!