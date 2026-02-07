Lajovic ko per un incidente negli spogliatoi: contusione alla testa e denti danneggiati
Brutte notizie per la Serbia nella sfida di Coppa Davis contro il Cile a Santiago. Oltre allo svantaggio di 2-0 dopo i primi incontri, la squadra guidata da Viktor Troicki ha dovuto fare i conti con un imprevisto serio che ha coinvolto Dusan Lajovic.
Lajovic ha infatti subito un incidente negli spogliatoi dello stadio subito dopo il primo match della giornata. Il tennista serbo è andato a sbattere contro una superficie in vetro, riportando una contusione alla testa, un taglio alla bocca e l’allentamento di alcuni denti.
Le condizioni del giocatore hanno reso necessaria l’immediata assistenza medica. Lajovic è stato visitato dal dottor Alejandro Orizola, medico del team cileno, e successivamente trasferito in un centro sanitario per ulteriori controlli.
La sua presenza nel resto del fine settimana è praticamente esclusa, un’assenza pesante per la Serbia, che perde così il proprio numero uno proprio nel momento più delicato della sfida.
L’episodio rappresenta il colpo più duro della giornata per la formazione serba, già in difficoltà sul piano sportivo. Ora l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Lajovic, con l’augurio di un recupero rapido e completo.
Marco Rossi
Ex 23 ATP, due titoli,finale a Montecarlo un paio di quarti turni slam,oltre 10 milioni di prize money cui vanno aggiunti sponsor, esibizioni, ingaggi a squadre.Coi top ten vanta 10 vittorie tra cui Djokovic,Del Potro,Thiem, Dimitrov, Sinner, Medvedev,Nishikori,Rublev.
Io eviterei di insultare chi ha avuto un’ottima carriera in questo modo altrimenti,pensando alla propria,credo ci sia da deprimersi abbastanza.
Povero dusan, povero numero uno, goffo, lento, fuori tempo, oramai mangiato digerito ed espulso, una brutta inutile fine per un mezzo giocatore…
Contusione come la Buchard nel 2015 agli USO.
Pericolosi questi spogliatoi..
In Cile, evidentemente, i vetri li lucidato molto bene. Troppo.
Hmm… è andato a sbattere contro un pugno chiuso?