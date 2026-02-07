Lajovic ko per un incidente negli spogliatoi: contusione alla testa e denti danneggiati

Brutte notizie per la Serbia nella sfida di Coppa Davis contro il Cile a Santiago. Oltre allo svantaggio di 2-0 dopo i primi incontri, la squadra guidata da Viktor Troicki ha dovuto fare i conti con un imprevisto serio che ha coinvolto Dusan Lajovic.

Lajovic ha infatti subito un incidente negli spogliatoi dello stadio subito dopo il primo match della giornata. Il tennista serbo è andato a sbattere contro una superficie in vetro, riportando una contusione alla testa, un taglio alla bocca e l’allentamento di alcuni denti.

Le condizioni del giocatore hanno reso necessaria l’immediata assistenza medica. Lajovic è stato visitato dal dottor Alejandro Orizola, medico del team cileno, e successivamente trasferito in un centro sanitario per ulteriori controlli.

La sua presenza nel resto del fine settimana è praticamente esclusa, un’assenza pesante per la Serbia, che perde così il proprio numero uno proprio nel momento più delicato della sfida.

L’episodio rappresenta il colpo più duro della giornata per la formazione serba, già in difficoltà sul piano sportivo. Ora l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Lajovic, con l’augurio di un recupero rapido e completo.





Marco Rossi