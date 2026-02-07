Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires e WTA 1000 Doha: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Fuori al turno decisivo a Doha Elisabetta Cocciaretto. In campo altri 4 azzurri (LIVE)

07/02/2026 11:43 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
ARG ATP 250 Buenos Aires – 1° Turno Qualificazione – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Marco Cecchinato ITA
Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 17:00
Daniel Elahi Galan COL vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 3 – ore 17:00
Francesco Passaro ITA vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 1° Turno Qualificazione – Indoor Hard

Court 1 – ore 11:00
Vitaliy Sachko UKR vs Christopher O’Connell AUS
ATP Rotterdam
Vitaliy Sachko
0
3
3
Christopher O'Connell [6]
0
6
4
Hugo Gaston FRA vs Alec Deckers NED

Il match deve ancora iniziare

Mees Rottgering NED vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Hugo Grenier FRA vs Jan Choinski GBR

ATP Rotterdam
Hugo Grenier
0
7
2
Jan Choinski [7]
0
5
1
Roberto Bautista Agut ESP vs Thijs Boogaard NED

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – 1° Turno Qualificazione – Hard

Center Court – ore 17:00
Alex Finkelstein USA vs Tristan Boyer USA
Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Georgi Georgiev BUL

Il match deve ancora iniziare

Krish Arora USA vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Patrick Kypson USA vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Thai-Son Kwiatkowski USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Turno Qualificazione – hard

Grandstand 1 – ore 09:00
(5) Sonay Kartal GBR vs (15) Kimberly Birrell AUS Inizio 09:00
WTA Doha
Sonay Kartal [5]
0
7
6
0
Kimberly Birrell [15]
0
5
3
0
Vincitore: Kartal
(4) Magdalena Frech POL vs Vera Zvonareva RUS Non prima 11:00

WTA Doha
Magdalena Frech [4]
0
3
4
Vera Zvonareva
0
6
3
Mostra dettagli



Grandstand 2 – ore 09:00
(8) Beatriz Haddad Maia BRA vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 09:00

WTA Doha
Beatriz Haddad Maia [8]
0
4
4
0
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Vincitore: Zakharova
(6) Solana Sierra ARG vs (16) Alycia Parks USA

WTA Doha
Solana Sierra [6]
15
5
2
Alycia Parks [16]
30
7
0
Grandstand 3 – ore 09:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Moyuka Uchijima JPN Inizio 09:00

WTA Doha
Yuliia Starodubtseva
6
4
4
Moyuka Uchijima
2
6
6
Vincitore: Uchijima
(1) Tereza Valentova CZE vs (14) Ella Seidel GER

WTA Doha
Tereza Valentova [1]
0
3
Ella Seidel [14]
15
1
Court 4 – ore 10:00
(2) Elisabetta Cocciaretto ITA vs (9) Varvara Gracheva FRA Inizio 10:00

WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
0
2
1
0
Varvara Gracheva [9]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
Storm Hunter AUS vs (11) Camila Osorio COL Non prima 11:00

WTA Doha
Storm Hunter
0
1
4
Camila Osorio [11]
0
6
3
2 commenti

utente non registrato 07-02-2026 11:48

La cocciaretto vivrà di rendita con Hobart per tutto l anno? Il discorso è sempre quello: gioca 1 torneo al mese e quando ne gioca di più si rompe.
Da dietro un po di movimento si inizia a vedere, il nostro piu grande problema è che si sono piantate per un motivo o per un altro tutte le nostre prime linee, bronzetti/ cocciaretto/ trevisan…e neanche la paolini mi sembra in una forma da top ten! Prima a febbraio c era lo swing sudamericano, in cui le nostre facevano particolarmente bene. Ora con questi 3 tornei in Arabia, i tabelloni sono super competitivi e se perdi subito rischi di giocare 2/3 partite in un mese e perdi il ritmo

Betafasan 07-02-2026 11:28

Cocciaretto molto male! Deve risolvere i problemi di tenuta atletica per iniziare! Servizio insufficiente…

