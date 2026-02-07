Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 07 Febbraio 2026

07/02/2026 10:23 7 commenti
ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
Q1 Rodriguez Taverna ARG – Cecchinato ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pellegrino ITA – La Serna ARG Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Passaro ITA – Kicker ARG Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Agamenone ITA – Monteiro BRA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare




QAT WTA 1000 Doha – Hard
TDQ Cocciaretto ITA – Gracheva FRA ore 10:00
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
0
2
1
0
Varvara Gracheva [9]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
SF Brancaccio ITA – Romano ITA Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

F Forti ITA/Romano ITA – Jans NED/Visker NED 3° inc. ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Indoor Hard
SF Travaglia ITA – Merida ESP Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

SF Maestrelli ITA – Martin Tiffon ESP Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

7 commenti

Betafasan 07-02-2026 11:29

Male Cocciaretto! .. problema di tenuta atletica…e di testa?

 7
Pheanes (Guest) 07-02-2026 11:23

Scritto da givaldo barbosa
Il buon Maestrelli sembra fare sul serio. Dall’Australia all’Africa (le bellissime Canarie Africa sono, a meno che non vogliamo dare soddisfazione agli invasori della Spagna che fu, Spagna oggi finalmente democratica), di continente in continente, il Maestro sta ottenendo ottimi risultati. E mi piace pure che in ogni occasione il ragazzo si ricordi di salutare la nonna, sua prima tifosa.
A proposito di gente che fa sul serio. Vedo che domani, 8 febbraio, sono esattamente 4 anni che il nostro buon detu, vero stakanovista del sito, ha fatto la sua comparsa. É giunto a ben 35 mila commenti,ovvero 24 al dì. Se a tutto ciò sommiamo caterve di pollicioni, verdi o rossi che siano, è facile immaginarmelo col telefono sempre a portata di mano, un po' come Fantozzi a cena con due telecomando accanto al piatto, per chi si ricorda quella spassosa sequenza. L'utente Ibson, due giorni fa sul topic di Humbert che controlla il telefono al cambio di cambio, aveva definito tutto ciò patologico. Non so, probabilmente è così. Eppure io voglio pensare che il nostro detu sia invece mosso da un'irrefrenabile desiderio di partecipazione, di dire la sua, di mostrare la sua indubbia competenza, una legittima e umana ricerca di "affratellamento", di compagnia e sani scambi di vedute. E così, in occasione del quarto anniversario, faccio a lui i migliori auguri aspettandomi altri 4 anni densi. Saluti. E 35 mila di questi giorni!

Non importa un fico secco. Ma da quel che vedi sei ossesionato da tale utente visto che in ogni tuo commento lo nomini. Poi anche il tuo numero di commenti giornalieri non è diverso.

 6
givaldo barbosa (Guest) 07-02-2026 11:16

Il buon Maestrelli sembra fare sul serio. Dall'Australia all'Africa (le bellissime Canarie Africa sono, a meno che non vogliamo dare soddisfazione agli invasori della Spagna che fu, Spagna oggi finalmente democratica), di continente in continente, il Maestro sta ottenendo ottimi risultati. E mi piace pure che in ogni occasione il ragazzo si ricordi di salutare la nonna, sua prima tifosa.
A proposito di gente che fa sul serio. Vedo che domani, 8 febbraio, sono esattamente 4 anni che il nostro buon detu, vero stakanovista del sito, ha fatto la sua comparsa. É giunto a ben 35 mila commenti,ovvero 24 al dì. Se a tutto ciò sommiamo caterve di pollicioni, verdi o rossi che siano, è facile immaginarmelo col telefono sempre a portata di mano, un po' come Fantozzi a cena con due telecomando accanto al piatto, per chi si ricorda quella spassosa sequenza. L'utente Ibson, due giorni fa sul topic di Humbert che controlla il telefono al cambio di cambio, aveva definito tutto ciò patologico. Non so, probabilmente è così. Eppure io voglio pensare che il nostro detu sia invece mosso da un'irrefrenabile desiderio di partecipazione, di dire la sua, di mostrare la sua indubbia competenza, una legittima e umana ricerca di "affratellamento", di compagnia e sani scambi di vedute. E così, in occasione del quarto anniversario, faccio a lui i migliori auguri aspettandomi altri 4 anni densi. Saluti. E 35 mila di questi giorni!

 5
Leprotto (Guest) 07-02-2026 10:53

Italia-Spagna a Tenerife. Mio pronostico 1-1. Cocciaretto in una delle sue giornate no. Prima però discesa libera alle olimpiadi.

 4
tinapica 07-02-2026 10:30

Coccia, Coccia, per piacere niente scherzi…

 3
Henry (Guest) 07-02-2026 10:25

Full listing di sabato anche senza i top… 😉

 2
Bagel 07-02-2026 09:05

Riflettori su Tenerife

 1
