Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 07 Febbraio 2026

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
ATP 250 Buenos Aires – terra
Q1 Rodriguez Taverna – Cecchinato Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Pellegrino – La Serna Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Passaro – Kicker Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Agamenone – Monteiro 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Doha – Hard
TDQ Cocciaretto
– Gracheva ore 10:00
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto [2]
0
2
1
0
Varvara Gracheva [9]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Varvara Gracheva
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Varvara Gracheva
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
0-1 → 0-2
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto
1-4 → 2-4
Varvara Gracheva
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto
0-3 → 1-3
Varvara Gracheva
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Varvara Gracheva
0-0 → 0-1
CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
SF Brancaccio – Romano Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
F Forti /Romano – Jans /Visker 3° inc. ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Indoor Hard
SF Travaglia – Merida Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
SF Maestrelli – Martin Tiffon Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
7 commenti
Male Cocciaretto! .. problema di tenuta atletica…e di testa?
Non importa un fico secco. Ma da quel che vedi sei ossesionato da tale utente visto che in ogni tuo commento lo nomini. Poi anche il tuo numero di commenti giornalieri non è diverso.
Il buon Maestrelli sembra fare sul serio. Dall’Australia all’Africa (le bellissime Canarie Africa sono, a meno che non vogliamo dare soddisfazione agli invasori della Spagna che fu, Spagna oggi finalmente democratica), di continente in continente, il Maestro sta ottenendo ottimi risultati. E mi piace pure che in ogni occasione il ragazzo si ricordi di salutare la nonna, sua prima tifosa.
A proposito di gente che fa sul serio. Vedo che domani, 8 febbraio, sono esattamente 4 anni che il nostro buon detu, vero stakanovista del sito, ha fatto la sua comparsa. É giunto a ben 35 mila commenti,ovvero 24 al dì. Se a tutto ciò sommiamo caterve di pollicioni, verdi o rossi che siano, è facile immaginarmelo col telefono sempre a portata di mano, un po’ come Fantozzi a cena con due telecomando accanto al piatto, per chi si ricorda quella spassosa sequenza. L’utente Ibson, due giorni fa sul topic di Humbert che controlla il telefono al cambio di cambio, aveva definito tutto ciò patologico. Non so, probabilmente è così. Eppure io voglio pensare che il nostro detu sia invece mosso da un’irrefrenabile desiderio di partecipazione, di dire la sua, di mostrare la sua indubbia competenza, una legittima e umana ricerca di “affratellamento”, di compagnia e sani scambi di vedute. E così, in occasione del quarto anniversario, faccio a lui i migliori auguri aspettandomi altri 4 anni densi. Saluti. E 35 mila di questi giorni!
Italia-Spagna a Tenerife. Mio pronostico 1-1. Cocciaretto in una delle sue giornate no. Prima però discesa libera alle olimpiadi.
Coccia, Coccia, per piacere niente scherzi…
Full listing di sabato anche senza i top… 😉
Riflettori su Tenerife