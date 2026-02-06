La novità di Parry: rovescio a due mani in risposta, uno in scambio. Becker risponde a Mouratoglou. Krajicek: “Il forfait di Alcaraz a Rotterdam non è una sorpresa” (Video)

Nel tennis moderno il rovescio a una mano è diventato una rarità, soprattutto nel circuito femminile. Tra le poche giocatrici che continuano a utilizzarlo ad alti livelli c’è Diane Parry, che però in questa preseason ha introdotto una novità tecnica destinata a far discutere.

La francese ha infatti iniziato a utilizzare il rovescio a due mani in risposta al servizio, mantenendo invece il tradizionale rovescio a una mano durante gli scambi da fondo. Una soluzione ibrida, vista raramente nel tennis professionistico, che potrebbe aiutarla a migliorare la solidità in risposta senza rinunciare al colpo che ha sempre caratterizzato il suo gioco. L’obiettivo della giocatrice transalpina è ritrovare continuità e tornare stabilmente tra le prime 100 del ranking.

Diane Parry is using a two-handed backhand on return now (but keeping one-handed in rallies) Noticed it during practice at AO but I wasn't sure if she was just messing around. Looks like she's doing it in matches though pic.twitter.com/Att56W4pEo — Owen (@kostekcanu) February 5, 2026

Nel frattempo, continuano le reazioni alle dichiarazioni di Patrick Mouratoglou, che nei giorni scorsi aveva sostenuto la superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rispetto al cosiddetto Big Three. Dopo la risposta ironica di Rafael Nadal sui social, è intervenuto anche Boris Becker. L’ex campione tedesco ha replicato con un messaggio diretto: «Patrick, credo che tu sia l’unico a pensarla così», sottolineando la distanza tra l’opinione dell’allenatore francese e quella di molti addetti ai lavori.

Infine, dal torneo di Rotterdam arrivano le parole del direttore Richard Krajicek sulla rinuncia di Alcaraz all’ATP 500 olandese. Lo spagnolo, campione in carica, ha deciso di fermarsi dopo le fatiche dell’Australian Open per recuperare energie. Una scelta che, secondo Krajicek, non ha sorpreso l’organizzazione: «Quando l’ho visto con i crampi contro Alexander Zverev ero già preoccupato. Poi quando è arrivato in finale ho capito che sarebbe stato difficile vederlo qui. Lunedì mattina mi ha scritto il suo agente, ma non è stata una sorpresa. Me l’aspettavo».





