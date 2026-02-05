Humbert controlla il telefono nel tie-break decisivo e perde: il video diventa virale (Video)

Un episodio insolito ha coinvolto Ugo Humbert durante l’ATP 250 di Montpellier, generando grande curiosità e numerose reazioni sui social.

Il fatto è avvenuto nel match degli ottavi di finale contro il connazionale Adrian Mannarino. Dopo un set per parte, l’incontro si è deciso al tie-break del terzo parziale, con Humbert avanti 4-3 e in pieno controllo dello scambio.

Proprio in quel momento, però, il francese ha compiuto un gesto inusuale: si è diretto verso la panchina, ha controllato il telefono e poi è tornato in campo. Da quel momento la partita ha preso una piega completamente diversa. Humbert non è più riuscito a conquistare nemmeno un punto e ha finito per perdere il tie-break 7-4, uscendo così dal torneo.

La sequenza, ripresa dalle telecamere, è diventata rapidamente virale sui social network, dove in poche ore si sono moltiplicate teorie e speculazioni sull’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione non tanto per il risultato, quanto per il comportamento inconsueto del giocatore in un momento decisivo del match.

Ugo Humbert is under investigation After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026

Al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali sulle ragioni del gesto, ma il video continua a circolare in rete, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio curioso che, al di là del risultato sportivo, ha trasformato la partita di Montpellier in uno dei momenti più discussi della settimana tennistica.





Francesco Paolo Villarico