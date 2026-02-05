Humbert controlla il telefono nel tie-break decisivo e perde: il video diventa virale (Video)
Un episodio insolito ha coinvolto Ugo Humbert durante l’ATP 250 di Montpellier, generando grande curiosità e numerose reazioni sui social.
Il fatto è avvenuto nel match degli ottavi di finale contro il connazionale Adrian Mannarino. Dopo un set per parte, l’incontro si è deciso al tie-break del terzo parziale, con Humbert avanti 4-3 e in pieno controllo dello scambio.
Proprio in quel momento, però, il francese ha compiuto un gesto inusuale: si è diretto verso la panchina, ha controllato il telefono e poi è tornato in campo. Da quel momento la partita ha preso una piega completamente diversa. Humbert non è più riuscito a conquistare nemmeno un punto e ha finito per perdere il tie-break 7-4, uscendo così dal torneo.
La sequenza, ripresa dalle telecamere, è diventata rapidamente virale sui social network, dove in poche ore si sono moltiplicate teorie e speculazioni sull’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione non tanto per il risultato, quanto per il comportamento inconsueto del giocatore in un momento decisivo del match.
Ugo Humbert is under investigation
After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU
— Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026
Al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali sulle ragioni del gesto, ma il video continua a circolare in rete, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio curioso che, al di là del risultato sportivo, ha trasformato la partita di Montpellier in uno dei momenti più discussi della settimana tennistica.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Ugo Humbert
però non te lo dicono.
secondo me ha sentito una suoneria simile tra il pubblico e ha voluto controllare che il suo cell fosse spento o silenziato.
Ma questi professionisti non mettono il telefono in modalità silenzioso quando giocano?
É del tutto evidente che è scattata una suoneria (…forse una sveglia promemoria?) e Humbert è andato a disattivarla, scusandosi con un gesto della mano.
In mezzo secondo, cosa mai avrebbe potuto leggere?
Controllava la prenotazione per il ristorante dopo la partita!
A me il titolo non sembra così clickbait, descrive semplicemente quello che è successo, che è effettivamente curioso.
Mica hanno scritto “Humbert controlla il telefono: quello che scopre è incredibile”.
@ Massimo Gruffè (#4559006)
Ma perché? È molto strano, magari controllava le puntate…
Era Moya che gli chiedeva di chiamarlo e che gli avrebbe spiegato tutto.
sul 4-2 e cambio campo ci potrebbe anche stare, ma sul 4-3 qualcosa non torna…
@ Massimo Gruffè (#4559006)
Amen! Siamo il sito con meno titoli clickbait. Un incubo. Con affetto.
@ givaldo barbosa (#4559007)
Dagli Appennini
Gli Appennini alle Ande, dal re fino all’ultimo suddito, da Humbert fino a Detu, le persone non riescono più a staccarsi dal telefono.
Titolo completamente clickbait!!! Complimenti redazione.. non c’è limite al peggio!!