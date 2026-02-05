Curiosità Copertina

Humbert controlla il telefono nel tie-break decisivo e perde: il video diventa virale (Video)

05/02/2026 12:54 13 commenti
Ugo Humbert nella foto - Foto Getty Images
Ugo Humbert nella foto - Foto Getty Images

Un episodio insolito ha coinvolto Ugo Humbert durante l’ATP 250 di Montpellier, generando grande curiosità e numerose reazioni sui social.
Il fatto è avvenuto nel match degli ottavi di finale contro il connazionale Adrian Mannarino. Dopo un set per parte, l’incontro si è deciso al tie-break del terzo parziale, con Humbert avanti 4-3 e in pieno controllo dello scambio.

Proprio in quel momento, però, il francese ha compiuto un gesto inusuale: si è diretto verso la panchina, ha controllato il telefono e poi è tornato in campo. Da quel momento la partita ha preso una piega completamente diversa. Humbert non è più riuscito a conquistare nemmeno un punto e ha finito per perdere il tie-break 7-4, uscendo così dal torneo.

La sequenza, ripresa dalle telecamere, è diventata rapidamente virale sui social network, dove in poche ore si sono moltiplicate teorie e speculazioni sull’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione non tanto per il risultato, quanto per il comportamento inconsueto del giocatore in un momento decisivo del match.

Al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali sulle ragioni del gesto, ma il video continua a circolare in rete, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio curioso che, al di là del risultato sportivo, ha trasformato la partita di Montpellier in uno dei momenti più discussi della settimana tennistica.



Francesco Paolo Villarico

13 commenti. Lasciane uno!

bruno dalla francesca (Guest) 05-02-2026 14:58

Scritto da S. Edberg
A me il titolo non sembra così clickbait, descrive semplicemente quello che è successo, che è effettivamente curioso.
Mica hanno scritto “Humbert controlla il telefono: quello che scopre è incredibile”.

però non te lo dicono.

fondo (Guest) 05-02-2026 14:39

secondo me ha sentito una suoneria simile tra il pubblico e ha voluto controllare che il suo cell fosse spento o silenziato.

JOA20 (Guest) 05-02-2026 14:28

Ma questi professionisti non mettono il telefono in modalità silenzioso quando giocano?

Wayne (Guest) 05-02-2026 14:15

É del tutto evidente che è scattata una suoneria (…forse una sveglia promemoria?) e Humbert è andato a disattivarla, scusandosi con un gesto della mano.
In mezzo secondo, cosa mai avrebbe potuto leggere?

Francesco Cancellotti (Guest) 05-02-2026 14:01

Controllava la prenotazione per il ristorante dopo la partita!

S. Edberg 05-02-2026 13:58

A me il titolo non sembra così clickbait, descrive semplicemente quello che è successo, che è effettivamente curioso.
Mica hanno scritto “Humbert controlla il telefono: quello che scopre è incredibile”.

sergioat 05-02-2026 13:35

@ Massimo Gruffè (#4559006)

Ma perché? È molto strano, magari controllava le puntate…

S. Edberg 05-02-2026 13:26

Era Moya che gli chiedeva di chiamarlo e che gli avrebbe spiegato tutto.

italo (Guest) 05-02-2026 13:09

sul 4-2 e cambio campo ci potrebbe anche stare, ma sul 4-3 qualcosa non torna…

LiveTennis.it Staff 05-02-2026 13:04

@ Massimo Gruffè (#4559006)

Amen! Siamo il sito con meno titoli clickbait. Un incubo. Con affetto.

givaldo barbosa (Guest) 05-02-2026 13:04

@ givaldo barbosa (#4559007)

Dagli Appennini

givaldo barbosa (Guest) 05-02-2026 13:02

Gli Appennini alle Ande, dal re fino all’ultimo suddito, da Humbert fino a Detu, le persone non riescono più a staccarsi dal telefono.

Massimo Gruffè (Guest) 05-02-2026 13:00

Titolo completamente clickbait!!! Complimenti redazione.. non c’è limite al peggio!!

