Mouratoglou sul formato dei Grand Slam: “Le donne possono giocare cinque set” (sondaggio LiveTennis)

Patrick Mouratoglou è intervenuto in modo diretto nel dibattito sull’eventuale introduzione dei match al meglio dei cinque set anche nel tennis femminile nei tornei del Grande Slam. Un tema tornato d’attualità dopo le recenti dichiarazioni di Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, che nei giorni scorsi aveva lasciato aperta la possibilità di un cambiamento a partire dal 2027.

L’allenatore francese, tra i più influenti del circuito, si è espresso in maniera netta, sostenendo che le donne dovrebbero avere l’opportunità di giocare incontri sulla stessa distanza degli uomini. Secondo Mouratoglou, questa scelta permetterebbe di dimostrare concretamente che il tennis femminile è in grado di sostenere lo stesso livello di impegno fisico e mentale richiesto dai match al meglio dei cinque set.

«Le donne dovrebbero giocare a cinque set per dimostrare che possono farlo. Io credo che possano farlo», ha affermato Mouratoglou. Una posizione che, a suo avviso, avrebbe anche un impatto diretto su uno dei temi più discussi degli ultimi anni, quello della parità nei montepremi: «Questo metterebbe fine alla discussione sull’uguaglianza dei premi nei tornei», ha aggiunto.

Le parole dell’allenatore si inseriscono in un confronto più ampio che coinvolge dirigenti, giocatrici e addetti ai lavori. L’ipotesi di estendere la durata degli incontri femminili nei Major solleva infatti questioni legate alla programmazione, alla gestione fisica delle atlete e all’equilibrio complessivo dei tornei. Per ora non esiste una decisione ufficiale, ma il tema resta aperto e destinato a far discutere ancora a lungo.





Marco Rossi