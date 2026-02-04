Mouratoglou sul formato dei Grand Slam: “Le donne possono giocare cinque set” (sondaggio LiveTennis)
Patrick Mouratoglou è intervenuto in modo diretto nel dibattito sull’eventuale introduzione dei match al meglio dei cinque set anche nel tennis femminile nei tornei del Grande Slam. Un tema tornato d’attualità dopo le recenti dichiarazioni di Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, che nei giorni scorsi aveva lasciato aperta la possibilità di un cambiamento a partire dal 2027.
L’allenatore francese, tra i più influenti del circuito, si è espresso in maniera netta, sostenendo che le donne dovrebbero avere l’opportunità di giocare incontri sulla stessa distanza degli uomini. Secondo Mouratoglou, questa scelta permetterebbe di dimostrare concretamente che il tennis femminile è in grado di sostenere lo stesso livello di impegno fisico e mentale richiesto dai match al meglio dei cinque set.
«Le donne dovrebbero giocare a cinque set per dimostrare che possono farlo. Io credo che possano farlo», ha affermato Mouratoglou. Una posizione che, a suo avviso, avrebbe anche un impatto diretto su uno dei temi più discussi degli ultimi anni, quello della parità nei montepremi: «Questo metterebbe fine alla discussione sull’uguaglianza dei premi nei tornei», ha aggiunto.
Le parole dell’allenatore si inseriscono in un confronto più ampio che coinvolge dirigenti, giocatrici e addetti ai lavori. L’ipotesi di estendere la durata degli incontri femminili nei Major solleva infatti questioni legate alla programmazione, alla gestione fisica delle atlete e all’equilibrio complessivo dei tornei. Per ora non esiste una decisione ufficiale, ma il tema resta aperto e destinato a far discutere ancora a lungo.
Marco Rossi
Secondo me no. O almeno non completamente, nel senso che solo la finale potrei anche capire, ma tutto il torneo è troppo. Già nel maschile 7 turni di 3/5 cominciano a diventare troppi con i ritmi di oggi e ci sono troppi infortuni e ritiri. Nelle donne sarebbe anche peggio. In più i punti gratis dal servizio sono di meno e le partite sarebbero interminabili, se si facesse una cosa del genere si dovrebbe anche aumentare il numero di campi, e con troppe partite in contemporanea dopo non si capisce più niente.
La sua è sicuramente una provocazione, in parte corretta nel tennis vogliono essere pagate come gli uomini, giocando meno
Purtroppo credo di no… Ahahahah
Forse le urla belluine di Sabalenka cesserebbero al quinto set…
immagino il livello tecnico del 5* set…..
@ la barbera enzo (#4558645)
Ma perché non cogli mai occasione di evitare ste chicche?
Le donne possono giocare 5 set, non certo le italiane. Forse Paolini. Non se nec farà niente enzo
Certo che le donne possono giocare 5 set, ma la vera domanda è quanti sono gli spettatori che vogliono vedere match femminili così lunghi?
Il Francese, evidentemente a corto di argomenti seri, si diverte a dare aria alla bocca. Speriamo che nessuno lo ascolti. Molti match femminili si trasformano in psicodrammi già oggi. L’inferiore incisivita’ del servizio comporta partite mediamente più lunghe. A 3 su 5 non ci andiamo più a casa.