Alla scoperta di Moise Kouame, primo classe 2009 nel main draw di un torneo ATP

Ore 14.30, Montpellier. Questo l’appuntamento odierno per chi vuole scoprire il tennis ancora acerbo ma di enormi prospettive di Moise Kouame, teenager francese al debutto in torneo ATP opposto allo statunitense Aleksandar Kovacevic. Si è parlato moltissimo in Francia – e non solo – di questo ragazzo “terribile”, dotato di un gran fisico, colpi grezzi ma potenti e un potenziale enorme: con l’incontro nel torneo indoor della pittoresca regione dell’Occitania, Kouame stabilisce il record assoluto di primo classe 2009 ad esordire nel tabellone principale di un torneo ATP. Lo farà forte di una striscia di 12 vittorie consecutive e nessuna sconfitta nel 2026: infatti il parigino ha giocato e vinto due ITF, il torneo M25 Hazebrouck e quindi l’M15 Bressuire, oltre ai due incontri di qualificazione a Montpellier. Moise compirà 17 anni il prossimo 6 marzo, vanta già un fisico impressionante (i dati del sito ATP parlano di 191 cm di altezza per 73 kg di peso), anche se nella scorsa stagione si è dovuto fermare per un discreto periodo per qualche acciacco muscolare. Problemi di crescita e la necessità di non esagerare col potenziamento per assecondare lo sviluppo di un ragazzo ancora non del tutto formato.

Su di lui da tempo si concentra un gran lavoro, e da qualche mese a suo fianco c’è anche la “vecchia volpe” Richard Gasquet, proprio uno di quelle parti (è di Beziers, nota città della regione) che ha accettato volentieri di aiutare la crescita verso il professionismo di questo talento. Il contatto tra Kouame e Gasquet è arrivato grazie a Daryl Monfils, fratello di Gael e agente di Moise, per la necessità di avere una guida forte e sicura in un passaggio importante e delicato della sua giovane carriera: capire e approcciare nel modo giusto il tour Pro. In passato Kouame si è allenato presso il centro tecnico nazionale FFT di Poitiers ma anche alle più importanti accademie europee, come quelle di Mouratoglou ed Henin. “Con Gasquet siamo entrati in contatto tramite il mio agente, subito dopo la sua conclusione della sua carriera” ha affermato Kouame a Montpellier. “Ha una enorme esperienza, sia dentro che fuori dal campo, in termini di tennis, di parte mentale e altri aspetti della vita da professionista e non solo. Mi guida in tutto, per me è fantastico averlo al mio fianco”.

A livello giovanile i migliori risultati di Kouame sono stati la finale all’Orange Bowl 2024 e nei tornei dello Slam junior lo scorso anno è arrivato nei quarti di finale a Roland Garros. Probabilmente la sua carriera giovanile è già archiviata, l’obiettivo per Moise è concentrarsi sui tornei Future con alcune apparizioni nei Challenger e, perché no, le qualificazioni di qualche ATP per provare le sensazioni del grande tennis e soprattutto testare il suo gioco contro avversari già rodati ed esperti. Tutto ovviamente dipenderà dai risultati e dalla classifica, ma è sicuro che la sua scalata sarà discretamente rapida, a meno di infortuni o periodi di pause dai tornei per continuare a lavorare sul gioco.

Kouame ha iniziato a giocare a tennis all’età di sei anni insieme al fratello maggiore Michael. I suoi idoli tennistici sono Novak Djokovic e Jannik Sinner, con il quale condivide la grande passione per le auto e la velocità. Infatti il suo primo vero sogno da bambino – come Jannik! – non era diventare un tennista ma un pilota di F1. Moise segue con passione ogni Gran Premio di Formula 1 come supporter della scuderia Red Bull e gioca regolarmente ai video giochi, soprattutto di automobilismo. Si interessa anche al golf, agli scacchi e ama il gioco di carte Skyjo, con questi ultimi due passatempi indicati non solo per staccare la spina dagli allenamenti ma anche per migliorare la propria concentrazione, come fanno altri tennisti (Medvedev, per dirne uno famoso). Qualche altra curiosità: il suo super eroe favorito è Flash, il film Harry Potter, i programmi tv che preferisce sono la serie Drive To Survive (ambientata in F1) e Top Gear. Cantante preferito? Michael Jackson.

Posizionato al n.552, Moise Kouame è attualmente il tennista più giovane nel ranking ATP con una posizione significativa (c’è lo statunitense Jordan Lee ancor più giovane con i suoi 15 anni, ma ha appena ottenuto un solo punto). Vedremo come andrà il suo esordio a Montpellier, il mondo del tennis già lo segue con grande curiosità.

