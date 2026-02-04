Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: La situazione aggiornata dei tornei in programma la prossima settimana

Giulio Zeppieri nella foto

Pau 🇫🇷 – 125 – EUR 203,900 – IH
Brisbane 2 🇦🇺 – 75 – USD 107,000 – H
Tenerife 2 🇪🇸 – 75 – EUR 97,640 – H
Baton Rouge, LA 🇺🇸 – 50 – USD 63,000 – IH
Chennai 🇮🇳 – 50 – USD 63,000 – H

🇮🇹 SITUAZIONE ITALIANI – CHALLENGER
🇫🇷 PAU – ATP CHALLENGER 125
🎾 Main Draw
Luca Nardi
Giulio Zeppieri
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates

🇦🇺 BRISBANE 2 – ATP CHALLENGER 75
➡️ Nessun italiano presente (né main draw né alternates)

🇪🇸 TENERIFE 2 – ATP CHALLENGER 75
🎾 Main Draw
Francesco Maestrelli
Stefano Travaglia
Lorenzo Giustino
Jacopo Vasami (JR 5)
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates

🇺🇸 BATON ROUGE – ATP CHALLENGER 50
➡️ Nessun italiano presente (né main draw né alternates)

🇮🇳 CHENNAI – ATP CHALLENGER 50
🎾 Main Draw
Lorenzo Carboni
Alexandr Binda
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates



Challenger Pau (MD)
Superficie: Indoor
Entry list: ATP CH 125

Main Draw
72
🇧🇪 R. Collignon
96
🇧🇪 A. Blockx
97
🇰🇿 A. Shevchenko
106
🇫🇷 B. Bonzi
108
🇮🇹 L. Nardi
120
🇨🇳 Y. Bu
134
🇹🇳 M. Echargui
135
🇳🇴 N. Budkov Kjær
136
🇸🇰 L. Klein
142
🇫🇷 U. Blanchet
149
🇪🇸 M. Landaluce
153
🇪🇪 M. Lajal
155
🇫🇷 T. Droguet
156
🇮🇹 G. Zeppieri
157
🇫🇷 P.-H. Herbert
159
🇫🇷 H. Mayot
165
🇫🇷 L. Van Assche
172
🇷🇺 R. Safiullin
176
🇨🇿 Z. Kolar
177
🇺🇸 M. Damm
184
🇩🇪 J. Engel

Alternates
OUT
🇫🇷 H. Grenier (179)
IN
🇨🇭 L. Riedi (180)
3
🇰🇿 T. Skatov (183)
4
🇩🇪 J. Engel (184)
5
🇨🇭 J. Kym (187)
6
🇫🇷 C. Chidekh (189)
7
🇪🇪 D. Glinka (200)
8
🇫🇷 D. Added (201)
9
🇫🇷 C. Tabur (202)
10
🇸🇰 A. Molčan (206)



Challenger Brisbane 2 (MD)
Superficie: Hard
Entry list: ATP CH 75

Main Draw
98
🇦🇺 T. Schoolkate
171
🇦🇺 A. Bolt
173
🇦🇺 J. McCabe
182
🇦🇺 D. Sweeny
194
🇦🇺 J. Kubler
203
🇯🇵 R. Sakamoto
238
🇨🇳 Y. Zhou
271
🇨🇳 F. Sun
295
🇦🇺 B. Ellis (PR)
302
🇯🇵 Y. Uchiyama
305
🇺🇸 D. Blanch
334
🇦🇺 O. Jasika
336
🇨🇿 M. Gengel
346
🇯🇵 Y. Shimizu
368
🇨🇳 Z. Zhang
374
🇯🇵 T. Daniel
384
🇦🇺 M. Polmans
387
🇪🇸 D. Jordà Sanchis
394
🇦🇺 L. Tu
398
🇫🇷 C. Denolly
410
🇯🇵 H. Matsuoka

Alternates
OUT
🇨🇳 J. Cui (422)
IN
🇯🇵 H. Shiraishi (429)
IN
🇫🇷 A. Weber (439)
4
🇦🇺 B. Ellis (444)
5
🇦🇺 M. Bouzige (469)
6
🇦🇺 J. Delaney (475)
7
🇺🇦 V. Orlov (504)
8
🇯🇵 H. Moriya (515)
9
🇦🇺 M. Dellavedova (519)
10
🇦🇺 P. Sekulic (520)



Challenger Tenerife 2 (MD)
Superficie: Hard
Entry list: ATP CH 75

Main Draw
131
🇦🇹 S. Ofner
141
🇮🇹 F. Maestrelli
163
🇭🇷 L. Mikrut
164
🇪🇸 D. Merida
191
🇮🇹 S. Travaglia
198
🇫🇷 A. Gea
199
🇫🇷 S. Gueymard Wayenburg
208
🇧🇪 G. Bailly
211
🇮🇹 L. Giustino
212
🇬🇧 G. Loffhagen
213
🇪🇸 P. Llamas Ruiz
219
🇬🇧 R. Peniston
221
🇿🇦 L. Harris
222
🇰🇿 D. Popko
226
🇦🇹 L. Neumayer
228
🇺🇸 M. Mmoh
235
🇭🇷 M. Dodig
239
🇩🇪 M. Topo
245
🇦🇹 J. Schwaerzler
JR 5
🇮🇹 J. Vasami
JR 7
🇺🇸 B. Willwerth

Alternates
IN
🇬🇧 T. Samuel (251)
IN
🇧🇪 K. Coppejans (252)
IN
🇨🇭 M.-A. Huesler (253)
4
🇪🇸 D. Rincón (255)
5
🇱🇧 B. Hassan (259)
6
🇷🇺 I. Gakhov (263)
7
🇪🇸 P. Martin Tiffon (264)
8
🇵🇹 T. Pereira (267)
9
🇧🇪 G. Onclin (269)
10
🇱🇹 E. Butvilas (277)



Challenger Baton Rouge (MD)
Superficie: Hard
Entry list: ATP CH 50

Main Draw
214
🇨🇦 A. Galarneau
273
🇺🇸 A. Martin
274
🇪🇨 A. Andrade
285
🇺🇸 S. Kozlov
300
🇺🇸 G. Johns
301
🇺🇸 T. Zink
326
🇩🇪 C.-M. Stebe
339
🇬🇧 O. Tarvet
341
🇺🇸 C. Langmo
342
🇺🇸 A. Perez
352
🇫🇷 A. Ghibaudo
356
🇺🇸 A. Ilagan
363
🇺🇸 K. Smith
397
🇺🇸 D. Milavsky
402
🇧🇷 I. Marcondes
403
🇱🇻 R. Strombachs
405
🇨🇦 D. Martin
406
🇫🇷 R. Perot
424
🇺🇸 M. Braswell (PR)
433
🇦🇲 E. Arutiunian
JR 6
🇺🇸 J. Kennedy

Alternates
IN
🇵🇱 O. Pieczkowski (459)
IN
🇯🇲 B. Bicknell (491)
OUT
🇦🇺 E. Winter (498)
IN
🇺🇸 C. Kingsley (501)
IN
🇺🇦 V. Orlov (504)
IN
🇺🇸 T. McCormick (505)
7
🇷🇴 S. Gima (538)
8
🇧🇧 D. King (548)
9
🇨🇦 J. Boulais (557)
10
🇹🇷 A. Azkara (573)



Challenger Chennai (MD)
Superficie: Hard
Entry list: ATP CH 50

Main Draw
178
🇬🇧 J. Clarke
192
🇦🇷 F. Gómez
204
🇬🇧 O. Crawford
236
🇯🇵 R. Noguchi
265
🇵🇹 F. Ferreira Silva
266
🇧🇬 D. Kuzmanov
275
🇷🇺 I. Simakin
281
🇮🇳 S. Nagal
284
🇫🇷 F. Bax
310
🇦🇹 S. Kopp
311
🇬🇧 A. Gray
323
🇷🇺 P. Bar Biryukov
335
🇭🇷 D. Ajduković
337
🇬🇧 F. Gill
367
🇰🇿 D. Yevseyev
395
🇬🇷 I. Xilas
420
🇵🇱 M. Kasnikowski
426
🇨🇭 L. Castelnuovo
427
🇮🇹 L. Carboni
448
🇮🇹 A. Binda
452
🇺🇦 E. Vanshelboim
471
🇮🇳 K. Singh
500
🇹🇼 T.-H. Huang

Alternates
1
🇮🇳 M. Dhamne (502)
2
🇺🇦 V. Orlov (504)
3
🇦🇺 P. Sekulic (520)
OUT
🇸🇰 L. Pokorny (522)
5
🇮🇳 M. Sasikumar (528)
OUT
🇫🇷 M. Janvier (530)
OUT
🇷🇴 S. Gima (538)
8
🇨🇿 D. Palan (545)
9
🇸🇰 M. Krajci (584)
10
🇮🇳 D. Singh (586)

