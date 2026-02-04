Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: La situazione aggiornata dei tornei in programma la prossima settimana
Pau 🇫🇷 – 125 – EUR 203,900 – IH
Brisbane 2 🇦🇺 – 75 – USD 107,000 – H
Tenerife 2 🇪🇸 – 75 – EUR 97,640 – H
Baton Rouge, LA 🇺🇸 – 50 – USD 63,000 – IH
Chennai 🇮🇳 – 50 – USD 63,000 – H
🇮🇹 SITUAZIONE ITALIANI – CHALLENGER
🇫🇷 PAU – ATP CHALLENGER 125
🎾 Main Draw
Luca Nardi
Giulio Zeppieri
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates
🇦🇺 BRISBANE 2 – ATP CHALLENGER 75
➡️ Nessun italiano presente (né main draw né alternates)
🇪🇸 TENERIFE 2 – ATP CHALLENGER 75
🎾 Main Draw
Francesco Maestrelli
Stefano Travaglia
Lorenzo Giustino
Jacopo Vasami (JR 5)
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates
🇺🇸 BATON ROUGE – ATP CHALLENGER 50
➡️ Nessun italiano presente (né main draw né alternates)
🇮🇳 CHENNAI – ATP CHALLENGER 50
🎾 Main Draw
Lorenzo Carboni
Alexandr Binda
🔁 Alternates
➡️ Nessun italiano tra gli alternates
