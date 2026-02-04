Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Febbraio 2026

04/02/2026 10:26 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto

FRA ATP 250 Montpellier – Indoor Hard
R32 Basilashvili GEO – Nardi ITA Inizio 12:00

ATP Montpellier
Nikoloz Basilashvili
3
3
Luca Nardi
6
6
Vincitore: Nardi
Mostra dettagli



ARG CH 125 Rosario – Terra
R16 Pellegrino ITA – Ambrogi ARG 2° inc. ore 21:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
R32 Mecarelli ITA – Iannaccone ITA Inizio 11:00

ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
0
6
3
0
Federico Iannaccone
0
3
6
3
Vincitore: Iannaccone
Mostra dettagli

R32 Dalla Valle ITA – Bertola SUI 2° inc. ore 11:00

ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle
0
4
Remy Bertola [2]
0
2
Mostra dettagli

R16 Gakhov RUS – Forti ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Fellin ITA – Gulin RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Brancaccio ITA/Ferrari ITA – Blando USA/Blando USA Inizio 12:00

ATP Cesenatico
Raul Brancaccio / Gianmarco Ferrari
3
6
10
Jayson Blando / Michael Blando
6
3
2
Vincitore: Brancaccio / Ferrari
Mostra dettagli

R16 Martinez ESP/Pawlak POL – Fonio ITA/Oradini ITA 2° inc. ore 12

ATP Cesenatico
Alex Martinez / Piotr Pawlak
15
1
Giovanni Fonio / Giovanni Oradini
30
0
Mostra dettagli

R16 Angelini ITA/Crivellaro ITA – Broom GBR/Poljak CZE 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Bondioli ITA/Rottoli ITA – Nagoudi TUN/Vandermeersch FRA 5° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Forti ITA/Romano ITA – Bertola SUI/Dragoni ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – Hard
R16 Piraino ITA – Travaglia ITA Inizio 11:00

ATP Tenerife
Gabriele Piraino
3
3
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Mostra dettagli

R16 Maestrelli ITA – Shelbayh JOR 2° inc. ore 11

ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
15
4
Abdullah Shelbayh
0
3
Mostra dettagli

R16 Vasami ITA – Loffhagen GBR 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Berrettini ITA/Maestrelli ITA – Marrero Curbelo ESP/Martin Tiffon ESP 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Blanch USA/Peliwo POL – Huesler SUI/Travaglia ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

zedarioz 04-02-2026 13:08

Purtroppo non riesco a vedere Luca, però sembra proseguire sulla linea che abbiamo visto settimana scorsa a Manama.

 2
Bagel 04-02-2026 09:40

Calendari particolari a Tenerife: Maestrelli e Vasami che hanno giocato ieri, affrontano due che hanno giocato il giorno prima. E pure il derby é fra due che hanno giocato in giorni diversi

 1
