Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Febbraio 2026

ATP 250 Montpellier – Indoor Hard
R32 Basilashvili – Nardi Inizio 12:00
ATP Montpellier
Nikoloz Basilashvili
3
3
Luca Nardi
6
6
Vincitore: Nardi
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-4 → 3-5
N. Basilashvili
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Nardi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-3 → 3-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
CH 125 Rosario – Terra
R16 Pellegrino – Ambrogi 2° inc. ore 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cesenatico – Indoor Hard
R32 Mecarelli – Iannaccone Inizio 11:00
ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
0
6
3
0
Federico Iannaccone•
0
3
6
3
Vincitore: Iannaccone
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Mecarelli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Iannaccone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Mecarelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
F. Iannaccone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
M. Mecarelli
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Iannaccone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mecarelli
15-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Mecarelli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Iannaccone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
R32 Dalla Valle – Bertola 2° inc. ore 11:00
ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle
0
4
Remy Bertola [2]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Bertola
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
R16 Gakhov – Forti 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Fellin – Gulin Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Brancaccio /Ferrari – Blando /Blando Inizio 12:00
ATP Cesenatico
Raul Brancaccio / Gianmarco Ferrari
3
6
10
Jayson Blando / Michael Blando
6
3
2
Vincitore: Brancaccio / Ferrari
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Blando / Blando
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Brancaccio / Ferrari
5-3 → 6-3
J. Blando / Blando
5-2 → 5-3
R. Brancaccio / Ferrari
4-2 → 5-2
J. Blando / Blando
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
R. Brancaccio / Ferrari
2-2 → 3-2
J. Blando / Blando
2-1 → 2-2
R. Brancaccio / Ferrari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
J. Blando / Blando
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
R. Brancaccio / Ferrari
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Blando / Blando
3-5 → 3-6
R. Brancaccio / Ferrari
2-5 → 3-5
J. Blando / Blando
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-5 → 2-5
R. Brancaccio / Ferrari
1-4 → 1-5
J. Blando / Blando
1-3 → 1-4
R. Brancaccio / Ferrari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 1-3
J. Blando / Blando
0-2 → 0-3
R. Brancaccio / Ferrari
0-1 → 0-2
J. Blando / Blando
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
R16 Martinez /Pawlak – Fonio /Oradini 2° inc. ore 12
ATP Cesenatico
Alex Martinez / Piotr Pawlak
15
1
Giovanni Fonio / Giovanni Oradini•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martinez / Pawlak
0-0 → 1-0
R16 Angelini /Crivellaro – Broom /Poljak 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Bondioli /Rottoli – Nagoudi /Vandermeersch 5° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Forti /Romano – Bertola /Dragoni ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – Hard
R16 Piraino – Travaglia Inizio 11:00
ATP Tenerife
Gabriele Piraino
3
3
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Travaglia
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
3-4 → 3-5
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
G. Piraino
0-15
30-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
G. Piraino
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Travaglia
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 0-3
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
R16 Maestrelli – Shelbayh 2° inc. ore 11
ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]•
15
4
Abdullah Shelbayh
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Maestrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Shelbayh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
R16 Vasami – Loffhagen 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Berrettini /Maestrelli – Marrero Curbelo /Martin Tiffon 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R16 Blanch /Peliwo – Huesler /Travaglia 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Purtroppo non riesco a vedere Luca, però sembra proseguire sulla linea che abbiamo visto settimana scorsa a Manama.
Calendari particolari a Tenerife: Maestrelli e Vasami che hanno giocato ieri, affrontano due che hanno giocato il giorno prima. E pure il derby é fra due che hanno giocato in giorni diversi