Djokovic non dimentica: “C’erano molti esperti che volevano mandarmi in pensione”
I tempi in cui bisognava tacere davanti alle critiche e piegarsi al giudizio altrui sono definitivamente alle spalle. Novak Djokovic non è mai stato un uomo diplomatico, e a 38 anni sente ancora meno il bisogno di esserlo. Dopo la straordinaria vittoria contro Jannik Sinner nella semifinale dell’Open de Australia 2026, il serbo ha scelto di togliersi più di un sassolino dalla scarpa.
Il gesto che ha fatto il giro del mondo è arrivato subito dopo la stretta di mano: Djokovic ha scritto sulla telecamera una frase enigmatica ma carica di significato — “Did you say something?” (“Hai detto qualcosa?”). Un messaggio che molti non hanno compreso immediatamente, ma che aveva un destinatario ben preciso.
Il messaggio sulla telecamera e la spiegazione di Novak
Intervistato da Eurosport, Djokovic non ha lasciato spazio a interpretazioni.
“Era per loro. L’hai letto, no? Per tutti loro. Come dice sempre mio zio: per tutti quegli esperti che pensano di sapere più di noi e più di chiunque altro”.
Parole pronunciate con il sorriso, ma dal significato chiarissimo. Un messaggio diretto a chi, negli ultimi anni, ha più volte messo in dubbio la sua capacità di restare competitivo ai massimi livelli.
“Volevano ritirarmi da anni”
Il campione serbo non ha nascosto quanto le critiche ricevute siano state trasformate in carburante emotivo.
“Non ho mai smesso di credere in me stesso. Ci sono tante persone che dubitano, tanti esperti che da anni cercano di mandarmi in pensione. Voglio ringraziarli di cuore, perché mi hanno dato la forza e la motivazione per dimostrare che si sbagliavano”.
Djokovic ha poi ribadito di non essere sorpreso da quanto sta facendo a Melbourne.
“So di cosa sono capace. L’ho dimostrato tante volte nella mia carriera. Non mi sorprende essere qui”.
L’esperienza come arma decisiva
A 38 anni il fisico non è più quello di un tempo, ma Djokovic sa che l’esperienza può compensare molte cose. E lui ne ha più di chiunque altro.
“Nei grandi match degli Slam so come muovermi anche quando non mi sento al livello perfetto. Trovo comunque il modo per vincere, anche se il mio tennis non è vicino a quello che vorrei”.
Il serbo ha raccontato di essere sceso in campo contro Sinner con un piano estremamente chiaro.
“Sapevo cosa aspettarmi. Avevo una strategia precisa. Una cosa è immaginarla, un’altra è riuscire a metterla in pratica contro un giocatore del suo livello”.
Ora la finale con Alcaraz
Con questa vittoria carica di orgoglio e significato, Novak Djokovic ha conquistato l’ennesima finale Slam della sua carriera. Domenica, dall’altra parte della rete, ci sarà Carlos Alcaraz, in quella che si preannuncia come una delle finali più simboliche degli ultimi anni: il passato leggendario contro il presente e il futuro del tennis mondiale.
E Novak, ancora una volta, manda un messaggio a tutti: non bisogna mai contare Djokovic fuori dai giochi.
Francesco Paolo Villarico
Già lo scorso anno leggevo tanti commenti secondo i quali era impossibile che Nole fosse competitivo negli Slam perché aveva 38 anni , fermandosi al solo dato anagrafico e senza considerare altro, livello medio della concorrenza in primis. E sappiamo bene come è andata. Quest’anno ha iniziato meglio ancora raggiungendo la finale alla soglia dei 39. Per onestà intellettuale bisognerebbe in questo caso ricordare solo che si è trovato in semifinale vincendo sul campo 3 match contro Martinez Portero, Maestrelli e Van de Zandschulp e che il dispendio di energie era stato fino a ieri minimo. Il match con Sinner è invece stato un capolavoro per intelligenza e intensità.
Negli ultimi 2 anni ho sempre sperato che Nole raggiungesse l’ennesima finale slam, per poi perderla
Non capisco nemmeno come si potesse porre la questione. Mandare in pensione uno che fa 4 semi slam in un anno?
Boh… ma sembra che molti, anche importanti, non abbiano mai visto tennis, eppure sappiamo che l’hanno visto. Quindi sono dichiarazioni tendenziose, così dice logica, non si scappa.
Djokovic al cento per cento non lo batte nessuno. Pure a 39 anni. Questo è il mio umile parere.
Non ho mai simpatizzato troppo per djokovic nell’era dei Fab4 ma la differenza tra un campione e un campioncino che ha imbroccato 2 anni buoni e di una grandissima dose di fortuna si è vista tutta ieri.
Se va bene Sinner vincerà la metà della metà della metà degli Slam di Djokovic, e a 38 anni andrà in giro col bastone nella sua Montecarlo
Se Alcaraz non ha problemi muscolari vince in 3 set. Djokovic non credo sia in grado di ripetere la prestazione di ieri.
Ma sai, la “logica” col “tifo” ha poco a che fare…ho scritto prima di te che certi paragoni non si possono fare, eppure i tifosi li fanno eccome, e quelli più improbabili sono quelli che antepongono chi ha una carriera di pochi anni a chi ha una carriera di molti anni, dove entrambi sono titolati ma i secondi possono contare su dati certi, i primi su dati in evoluzione…ergo, se proprio vuoi tirare in ballo la “logica”, questa obbliga ad attestarsi sulla famosa regola che “i conti si fanno alla fine”, per avere dati concretamente rapportabili e stabilire chi è stato “più bravo” in carriera, avendo fatto i conti con lo stesso arco di tempo, con le stesse difficoltà, col diverso impegno che il passare degli anni comporta, con la resistenza ai sacrifici, insomma, dare la pari opportunità di dimostrare quello che ognuno può dare a questo sport…per Novak è “quasi” giunto il tempo di tirare le somme, tempo che comunque sembra potersi allungare per prestazioni ancora competitive, mentre i giovani hanno ancora davanti un lungo iter per dimostrare a cosa possono aspirare e a che livelli possono arrivare
Quella di ieri è stato il classico canto del cigno della carriera del più vincente della storia del tennis. Se Alcaraz non ha dei prob
Consentimi, ma hai esposto requisiti, sacrifici e amore, che credo siano assolutamente comuni a tutti quelli che praticano il tennis a livello agonistico, soprattutto a certi livelli…e aggiungerei, soprattutto a quelli che per questo sport continuano a battersi dopo “tanti” anni di sacrifici, dove l’amore per il tennis sopperisce anche ai rischi e delusioni di più probabili sconfitte o crea le condizioni per imprevisti successi
Arrogante e superbo? Ma non è che, col fatto che ha il viziaccio di vincere, lo vediate arrogante e superbo mentre è semplicemente portato a vincere anche da “maturo”, quando lo si dava per spacciato?? Perché in campo, anche con Jannik, è stato l’unico ad applaudire più volte l’avversario, con Lorenzo ha fatto un gesto tanto esemplare quanto insolito, nelle dichiarazioni è stato lui solo, diversamente dai “sostenitori” delusi, a riconoscere il valore “oggettivo” di Sinner, il pubblico, che dovrebbe odiarlo, lo accoglie sempre e l’accompagna con calore e convinzione, alla fine un vero tripudio…e se diceva che pensava ancora di poter battere i giovani, beh, non era poi così arrogante perché in effetti ce l’ha fatta, almeno ieri con quello più tosto…l’altro l’ha battuto anche di recente, sicuramente per accaparrarsi l’ultimo titolo mancante, quello cui teneva di più…quindi, mi sembra la tua una narrazione dettata dalla solita antipatia, condivisa da altri, ma nettamente smentita dai fatti
Da parte mia prevale la sportività, riconoscere se uno ha giocato bene oppure male, non sminuire i due big attuali con confronti sterili dei big tre, oppure tifoseria con paraocchi….poi ognuno tifa l’atleta che preferisce, il mio tifo? atleti italiani nel caso del tennis Sinner in primis, motivo: Prediligo chi ama il suo sport e fa più sacrifici di altri per elevarsi
Mah? Sui forum da settimane si vocifera ripetutamente del 25esimo slam per Nole. Uno che non giocava una finale dal 2023. Nole di qua, Nole di là, quasi gli si volesse dare un Oscar alla carriera prima del ritiro. E ora tutte queste strane coincidenze: un walkover, un altro ritiro a partita in corsa ormai persa, poi Sinner che in pochi minuti passa dal tirare cannonate ad appoggiare di là comode mozzarelle. Sarò io che penso male….
Nole non è per niente arrogante, uno che riconosce che Musetti avrebbe vinto facile e loda Sinner sinceramente non ha arroganza, certo che sentire gli espertoni e leggere le interviste sui giornaloni di ex giocatori che hanno vinto un 100simo di lui che ti dicono che sei cotto poi un po’ di fastidio ti viene, ma è solo l’ invidia e l’incompetenza che parla, a parte quei 2 nessun lo batte eppure i detrattori piu stupidi continuano a rinvangare la faccenda del ritiro, ora è giusto che con garbo gli risponda, e lo ha fatto con stile ed educazione
Nole ti amo perché non hai barattato la tua umanità per diventare vincente su basi anaffetive, semi-autistiche, dollaresche e altro…
Io ho notato una cosa, all’angolo di Sinner, sembravano delle statue di cera, immobili, pochi incitamenti, comunque molto neno del solito. Forse sono rimasti spiazzati sia Vagnozzi che Cahil e si sono resi conto, di non aver preparato bene la partita.
Quello che è notevole dei big 3 è soprattutto la costanza e la longevità. Questo significa che dire che Sinner e Alcaraz non sono a livello dei big tre, o all’opposto che li hanno superati, manifesta una grave lacuna logica.
Si potrà confrontare Alcaraz e Sinner con i Big tre solo a fine carriera, vedendo se sono riusciti a essere costanti e longevi allo stesso modo. Confrontarli prima è un errore logico come paragonare un tavolo con un arcobaleno.
Il massimo che si può fare oggi è un paragone a pari età, dove credo il migliore sia Alcaraz. Ma il paragone a pari età è poco affidabile perché non tutti i tennisti maturano con la stessa velocità, per svariate ragioni che non dipendono necessariamente dal talento e dalla dedizione.
Oggi sto sentendo dire (in particolare su youtube) che siccome Djokovic a 38 anni ha battuto Sinner a 24, nel prime di Sinner, non si potrà più dire che Sinner sia un tennista migliore rispetto a Djkovic. Ma anche questo è un errore logico. Perché mai dovremmo dire oggi, per una singola partita che Sinner ha perso, che vi sono dei limiti di forza che Sinner non potrà mai superare?
Attenzione, quello che dico solo in apparenza ha a che fare con Sinner, Djokovic, i big 3: io sto parlando di un’altra cosa. Sto parlando del fatto che le persone compiono errori logici elementari senza neanche rendersene conto.
Mamma mia, vince Novak e incominciano le elucubrazioni…ma con un po’ di serenità di giudizio, non si arriverebbe ad una panoramica più oggettiva e realistica del momento tennistico attuale? Che senso ha porre ricatti all’uomo che già detiene tutti i record Big Titles, ormai quasi 39enne, mettendo come condizione per riconoscimenti che già possiede battere il n.1 e il n.2 rispettivamente 23enne e 24enne? Perché poi cosa succede, che il leggendario campione, magari odiato ma già plurititolato, che è palesemente ispiratore del gioco dei successori, cui gli stessi giovani successori riconoscono il carisma e perdurante predominio, riesce ancora a battere, avendone la classe, le capacità già ampiamente dimostrate, una invidiabile forma fisica e fruendo finalmente, dopo sorti avverse, di una coincidenza di fattori favorevoli di cui peraltro hanno fruito, ovviamente passati sotto silenzio, anche i giovani avversari, riesce ancora a battere, dicevo, il campione più osannato del sito, quello già stigmatizzato come più bravo anche di Novak e addirittura già più amato anche dal pubblico…perché invece la “serenità di giudizio”, scevra da volontà demolitorie, porterebbe a riconoscere al più vincente l’appellativo di Goat senza immotivate condizioni, al giovane campione i giusti riconoscimenti che la posizione nel ranking gli attribuisce senza fare assurdi paragoni tra generazioni differenti, riconoscere al vincitore negli scontri diretti i meriti che normalmente, doverosamente devono essere riconosciuti a chi è stato più bravo…cosa che dovrebbe accadere anche dopo la finale, che leggo già invece oggetto di considerazioni a commento di un risultato che ancora non si conosce: intanto prendiamo atto dell’impresa, sicuramente per ragioni anagrafiche, di Novak in semifinale nonostante le catastrofiche previsioni, poi commenteremo su basi concrete il prossimo avvenimento, che comunque non altera in nulla quello cui abbiamo già assistito…p.s. leggo tanti auspici che Alcaraz batta Novak…forse gli autori non tengono conto che la vittoria di Carlitos porterebbe a quasi 4000 punti il distacco da Jannik…allora mi chiedo: ma nel sito prevale l’amore per Jannik o l'”antipatia” per Novak? Mah…
Alcaraz deve solo giocare al 70% basta e avanza per batterlo, non deve scendere per motivi che ancora non conosciamo al 60% come ha fatto Sinner per capirci
Si probabilmente qualcuno c’è stato che lo dava finito. Io personalmente ho sempre pensato che si dovessero allineare molte cose perché vincesse uno Slam.
Due su tre lo facevo ancora capace di tutto. Tre su cinque gli notavo dei limiti fisici che lo facevano arrivare sempre stanco in semi e poi il ritmo di Sinner e Alcaraz lo mettevano sempre di fronte all’età. In questo Slam alcune congiunzioni astrali gli hanno permesso di saltare gli ottavi, giocare 2 set (persi) ai quarti e con Sinner ha veramente giocato in modo stratosferico. Sinner non è stato cinico ma Djokovic ha meritato. E’ arrivato alla semi praticamente giocando 2 set in 5 giorni. Vantaggi che capitano a tutti, episodi che a volte vanno a favore a volte contro. Ma lui ha il merito di averci sempre creduto e provato, continuando a fare sacrifici enormi per mantenersi così in forma. Perchè tecnicamente e tatticamente è fenomenale. Ancora una spanna sopra sia ad Alcaraz che Sinner. Merito delle circa 1000 e passa partite in più in carriera.
Da sinneriano questa sconfitta fa male, molto male…. ma sappiamo che Jannick si è sempre rialzato e sempre ripreso. Ci saranno ancora momenti tristi ma continuerà a darci più gioia che tristezza, ne sono sicuro.
Ah, secondo te invece Sinner come ha vinto Wimbledon ? Due set non li rimonta mai nessuno, è impossibile ?
Forse, e dico forse solo Alcaraz non è inferiore ai primi 3, ma Sinner sicuramente si. Appunto, Djokovic a 38 anni che batte Sinner 24 enne vuol dire che la sua generazione a 24 anni era molto più forte di quella di Sinner.
Cosa è successo ? i tre mangiaslam hanno avuto la situazione favorevole per vincere più slam possibili, essendo saltati in aria per motivi fisici concorrenti come Del Potro, Murray etc. etc.
E non c’è stato un ricambio generazionale, sono saltate tre generazioni di tennisti. 7 anni per 3 volte. Di solito la carriera al massimo per un tennista è di 7 anni, che va dai 21/22 ai 28/29 anni di età.
Molti che dovevano esserci sono naufragati. Vedi ad esempio Garin, Quinzi, Kubler.
E gli altri ? Non sono stati all’altezza perchè si è puntato sul tennis fisico e non di ablità, corsa e bombardamenti verticali, quasi anche senza angolazioni ad un certo punto.
Come il fisico non regge più, senza qualità, senza varietà nel costruire i punti vincenti, uno poi crolla.
E la situazione continua. Alcaraz sono i migliori come velocità e bombardamenti, e riescono a tenere dietro tutti gli altri anche se incorrono in infortuni varie volte nell’anno.
L’esempio della qualità lo si è visto nei match di Sinner contro Dimitrov e Bublik. Giocatori che non bombardano da dietro e non corrono in difesa ed in contrattacco ma che costruiscono il punto con variazioni di gioco spesso offensivo ed a rete.
Qual’è il gioco di Sinner ? Correre ed arrivare sulla palla nel migliore dei modi, con un senso della posizione pazzesca e da li sfondare con il palleggio o con i vincenti, spesso in diagonale. Mette la palla nel punto peggiore che possa ritrovarsi il suo avversario, mettendolo in difficoltà, riducendo a sua volta lo spazio dove il suo avversario lo può mettere in difficoltà.
Ma a livello di variazioni, costruzione del punto, Sinner non è il massimo. Servizio e risposta quasi perfetti e quindi è difficile vincere se Sinner è in forma e condizioni fisiche accettabili.
Ma se inizia a calare di velocità di gambe ed inizia ad essere stanco, nel finale di partita non può esprimere il suo tipo di tennis che necessità di un livello atletico altissimo, che può trovare soprattutto ad inizio match.
Ma anche contro Alcaraz lo si è visto. Quando ad Indian Wells due anni fa lo ha fatto sparire dal campo dandogli 6-1 come se Alcaraz fosse il n.200 al mondo, poi però a fine match ha pagato, Alcaraz aveva più energie, mentre Sinner era paralizzato.
Ecco perchè Sinner non è al livello di quei tre, ma forse Alcaraz si, ma dico forse, secondo me nemmeno lui.
Anche se poi magari a fine carriera Alcaraz superasse i 20 slam vinti.
In quel caso vorrebbe dire che la situazione attuale, dove mancano i top 10 per varie ragioni, sarebbe continuata.
Basta che arrivino dei Jodar, Cinà o Fonseca vari, a lottare per i primi posti del ranking e per le vittorie nei tornei del grande Slam, ed Alcaraz 20 titoli slam non li vincerà.
Questo ad ipotesi. Il futuro non lo conosce nessuno.
Torno dopo qualche settimana e noto che i toni di molti utenti che frequentano queste pagine sono nettamente peggiorati. E fin qui va bene, sono in linea con i tempi che viviamo. La cosa che più sorprende è la mancanza di modestia nel sentenziare critiche e consigli a coloro che nel loro campo, atleti coach e manager, sono tra i migliori del mondo. Modestia ed umiltà dove siete finite ? Voglio dire anche la mia sulla partita. Coinvolgente ed emotivamente intensa ma non bellissima tecnicamente. Sinner malgrado un servizio sontuoso molto sottotono, la sua palla non viaggiava come suo solito. Djokovic troppo esperto per non approfittarne. Buon tennis a tutti da un semplice tennista della domenica.
Caro Djokovic è il tuo momento ok va bene, sappiamo benissimo che sei ancora un campione, ma non tirartela, evita frasi tipo: So di cosa sono capace vero: sei arrivato in finale grazie alla dea bendata, con Mensik ai riposato grazie al suo ritiro, altrimenti nessuno lo sa ma la tua australian open poteva già finire li. Il turno successivo ai trovato Musetti se non si infortunava eri a casa, con Sinner fuori condizione ai meritato di vincere, sono curioso di vederti in finale contro Alcaraz
Credo che si riferisse soprattutto a Safin, che qualche giorno fa aveva detto che per vincere uno slam sarebbe dovuto ringiovanire di 10 anni. Resto dell’idea che vincere contro Alcaraz sia quanto mai improbabile, anche se un anno fa lo ha battuto. Ma vedremo come va…
Se lui ritira la pensione gli altri sono a casa in mutua allora.
Con soli 8 tornei attivi su 12 ( 4 volte è uscito alla prima partita ) 3 semi una finale SLAM, 2 vittorie ATP 250, 1 finale ed 1 Semifinale ATP 1000 mette dietro tutti tranne Alcaraz e Sinner, per non parlare di quelli che giocano 36 tornei in un anno e sono dietro i primi 50 o i primi 100.
Dovrebbero dimettersi ed andare in pensione quelli, anche a 20 anni, non Djokovic !
Caro Michibe, ho fatto il tuo stesso commento senza averti letto, ma veniva talmente spontaneo…
Non ricordo, al netto di qualche incompetente, qualcuno che abbia scritto di un Nole finito, ricordo che in tanti abbiamo sottolineato le quattro semifinali Slam del 2025 e la difficoltà nel 2026 di vincere uno Slam battendo in sequenza i due alieni cosa che domani avrà modo di smentire o confermare.
Quello che va ricordato è che è vero che ha vinto con Jannik, ma stava perdendo male da Musetti e lui stesso ha ammesso “stavo andando a casa”.
Gli Slam si vincono anche con un po’ di fortuna, e tra Mensik rotto e Musetti pure lui ne ha già avuta, domani può finire il lavoro.
Non so come sta Alcaraz, ma è un errore da parte di Djokovic quello di togliersi ora i sassolini dalla scarpa, cercare il suo appagamento pubblico per la grande vittoria da lui ottenuta.
Se vuole davvero battere Alcaraz, domani, avrebbe dovuto tenere tutto dentro di sé e far parlare con i fatti domani. Se invece si spende già ora a fare proclami, dicendo cose del tipo: “battere Sinner vale quasi come uno slam”, o “C’erano esperti che mi dicevano di ritirarmi”, è come se stesse dicendo a se stesso: “Non ho altro da dimostrare ora”.
Sono piccole cose, quelle di cui sto parlando, ma che in una psicologia come la sua possono fare la differenza. Più si da “arie ora”, meno avrà aria nei polmoni domani per correre dietro la palla. E domani avrà bisogno di tutte le sue energie se vuole vincere.
Con Sinner a inizio quarto set, una volta fatto il break, sentiva di aver messo sotto Sinner nel gioco, e sapeva con ciò di aver già vinto la partita: sapeva che non si sarebbe fatto sfuggire la vittoria. Ma difficilmente una cosa del genere può capitare con il tipo di gioco che ha Alcaraz. Domani vedremo cosa succederà.
Certo è che se Djokovic vincesse domani, rovinerà per sempre anche questa nuova generazione, nel senso che qualsiasi cosa faranno Sinner e Alcaraz in futuro, si dirà per sempre che erano inferiori ai big 3 perché sono stati messi in fila da un 38enne Djokovic.
Esattamente….ma che deve dimostrare uno che ha già battuto tutti i record? Lo dicono apposta perché sono rosiconi e mettono un asticella sempre piu in su…..che ridere…per non piangere
Non solo guido lo monaco….snche il sig Panatta ,sempre acerbo contro dkoko, si era già scusato pubblicamente un anno fa e oggi su gazzetta.it ha fatto ancora il mea culpa ….aveva detto che non avrebbe mai piu battuto sinner e alcaraz….a dir la verità alcaraz lo ha battuto l anno scorso proprio qui a Melbourne….
Tu sei uno di quelli che dice Nole, chiaramente dall’alto della tua esperienza sul divano, pontifichi che domani Djokovic avrá l’occasione di dimostrare..cosa deve dimostrare il tennista piú vincente della storia?
Poi ci sono anche tutti quelli che lo prendono in giro per il suo approccio olistico alla vita..dove siete ora che lui a 38anni é integro e capace di battere Sinner dopo 4 ore col caldo?
Sinceramente, dopo averlo visto con Musetti, che stava giocando un gran match, ma tanti erano i demeriti di Nole, mai avrei pensato potesse battere Jannik… ora deve completare il quadro, e Alcaraz, che ovviamente parte favorito, sicuramente avrà visto quel match e sa che dovrà giocare il suo miglior tennis per batterlo
Sicuramente miracolato ad aver beneficiato di 2 ritiri, ma che sia ancora pericolosissimo in partita secca è indubbio. Ha un esperienza infinita, ha vissuto di tutto su un campo da tennis.
Ieri nessuno di noi però, secondo me nemmeno Jannik, si aspettava tenesse quel livello così a lungo, un po’ perché lo batteva facile da 2 anni, un po’ perché avrà visto la partita con Musetti e sembrava un Nole molto sottotono…secondo me non hanno preparato la partita con la giusta attenzione, non aspettandosi questa versione del serbo.
Almeno questa è la lettura che ho dato io
chi glielo dice a djokovic che il ritiro di musetti e il non aver giocato con mensik per lui è cpme avere ritirato la tredicesima della pensione?…..ah,se fosse meno arrogante e superbo sarebbe anche un grande uomo oltre che un grande campione
Anche molti esperti di Live tennis…
Quanta suscettibilità… Quegli esperti non dicevano “Nole ritirati perché non sai più giocare al tennis”, ma semplicemente che non ce la farà a giocare tante partite di seguito in uno slam, che è ciò che lo interessa.
Ieri Nole ha dimostrato che sa ancora giocare al tennis, ma nessuno lo dubitava. La capacità di rimanere vivo dopo non l’ha ancora dimostrata (anzi, fino allora aveva dimostrato il contrario, Musetti lo avrebbe mandato a casa e forse anche Mensik).
Domani però Nole ha l’occasione per dimostrare che aveva ragione lui e che gli esperti avevano torto.
Il messaggio dalla partita di ieri è chiarissimo.. Lo Squalo serbo è ancora super competitivo ai massimi livelli, sulla partita secca già lo si sapeva ma con le dovute combinazioni, anche di buona sorte, lo é anche in un grande torneo del grande slam.Questo non significa che con la buona sorte potrebbero riuscire anche altri, il grande traguardo è sempre riservato ai due che conosciamo ma per l’alieno nessun traguardo è precluso. Da parte mia non ho mai avuto dubbi sulle sue capacità di riuscire ancora a essere competitivo per vincere ancora e lui fa bene a gongolare alla faccia dei super esperti che hanno masticato amaro per l’ennesima volta.daje così e forza tennis sempre 🙂
Qui in Italia un nome su tutti, Guido Monaco che ha sempre mostrato fastidio a vedere Djokovic in campo dicendo che non aveva senso che continuasse.
Mai giudicare per le scelte di vita delle persone perchè si va contro i loro sogni, la loro anima, la loro spiritualità e la loro libertà. Chi siamo noi a poter giudicare? Vero Monaco Guido?
Sinner ieri post match :”djokovic è il piu grande di tutti i tempi ”
Lo sapevamo gia…..ma detto da sinner è ancora più bello…..rivolto anche a qualche suo tifoso (di sinner) e al contempo odiatore di djokovic…..meditate gente,meditate….ho scritto meditate…..non rosicate
Hai fatto piangere tanti! Alcuni di gioia e molti di rabbia! Goat
Oh quanti c’è n’erano di questi esperti su livetennis.it che adesso, come sempre, dovranno rosicare.
Soprattutto su Livetennis, sapessi quante ne ho lette su te e Carlos…
Nole avrà letto i molti esperti di sto sito…
