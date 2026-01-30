Ancora un quinto set, ancora Djokovic: la storia si ripete

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina leggendaria della sua carriera all’Open d’Australia 2026. Il campione serbo ha avuto la meglio su Jannik Sinner al termine di una semifinale epica, risolta al quinto set sulla Rod Laver Arena, confermando ancora una volta la sua straordinaria efficacia nelle partite più lunghe e logoranti.

Dopo aver conquistato il quarto set e trascinato l’incontro alla distanza decisiva, Djokovic ha imposto la propria esperienza, lucidità e solidità mentale nel momento più delicato del match, piegando la resistenza dell’azzurro e conquistando l’ennesima finale Slam della sua carriera dopo che Jannik ha mancato ben 8 palle break nel parziale decisivo.

Statistiche da re dei quinti set

Con questo successo, Novak Djokovic migliora ulteriormente uno dei dati più impressionanti del tennis moderno. Il serbo ha ora disputato 52 match al quinto set in carriera, vincendone 41 e perdendone soltanto 11. Numeri che spiegano meglio di qualsiasi parola la sua capacità di esaltarsi quando la pressione è massima e la fatica diventa estrema.

Per Jannik Sinner, invece, resta una prova di altissimo livello nonostante la sconfitta. L’italiano vede il suo bilancio nei quinti set con 6 vittorie e 11 sconfitte.

Djokovic, eterno nei momenti decisivi

Ancora una volta, Novak ha dimostrato perché venga considerato il riferimento assoluto nelle battaglie al limite. Quando il match entra nella zona rossa, il serbo sembra trovare sempre qualcosa in più: un colpo, una risposta, una scelta tattica capace di cambiare l’inerzia dell’incontro.





Marco Rossi