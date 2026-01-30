Djokovic, gesto da campione: va a congratularsi con Alcaraz prima della semifinale (Video)

Un gesto di grande classe, raro da vedere in un momento di massima tensione agonistica. Poco prima di scendere in campo per disputare la semifinale dell’Open de Australia 2026 contro Jannik Sinner, Novak Djokovic ha voluto fermarsi per congratularsi personalmente con Carlos Alcaraz, reduce dalla straordinaria vittoria contro Alexander Zverev.

Il campione serbo, concentrato su una delle partite più importanti del torneo, ha trovato comunque il tempo e la lucidità per avvicinarsi allo spagnolo negli spogliatoi di Melbourne Park. Un momento breve ma significativo, che ha colto di sorpresa Alcaraz, visibilmente emozionato e riconoscente per l’attenzione ricevuta.

All class, @DjokerNole 👏 Minutes before his own semifinal, Novak took out the time to congratulate Carlos Alcaraz on his epic victory. pic.twitter.com/ES9cfudVy2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Il gesto non è passato inosservato né tra i presenti né sui social, dove è stato rapidamente celebrato come un esempio di rispetto e sportività ai massimi livelli. In un contesto in cui la pressione è totale e ogni dettaglio può fare la differenza, Djokovic ha dimostrato ancora una volta perché venga considerato non solo uno dei più grandi campioni della storia, ma anche una figura di riferimento per l’intero circuito.

La reazione di Alcaraz, fatta di stupore e sorriso sincero, racconta meglio di qualsiasi parola il valore di quell’istante: il riconoscimento di un campione consacrato verso chi sta costruendo il proprio percorso tra i giganti del tennis mondiale.

Un’immagine che va oltre il risultato del campo e che riassume perfettamente il significato più autentico dello sport: competizione feroce, ma rispetto assoluto.