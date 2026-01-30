Carlos Alcaraz, leggenda precoce: Melbourne completa il Grande Slam delle finali (Video semifinale)

Carlos Alcaraz continua a riscrivere la storia del tennis mondiale. Con la qualificazione alla finale dell’Australian Open 2026, il murciano entra in un club ristrettissimo: quello dei giocatori capaci di raggiungere almeno una finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Un privilegio riservato a soli dodici nomi nella storia del tennis: Rod Laver, Ken Rosewall, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Jim Courier, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Jannik Sinner e ora anche Carlos Alcaraz.

Un record di precocità assoluta

L’impresa assume contorni ancora più straordinari se si guarda all’età. Alcaraz è diventato il più giovane di sempre a raggiungere la finale in tutti e quattro gli Slam, a 22 anni e 272 giorni, superando il precedente primato di Jim Courier.

Non solo: lo spagnolo è anche il terzo giocatore più giovane della storia ad aver raggiunto otto finali Slam, dietro soltanto a Björn Borg e Rafael Nadal. Numeri che certificano una precocità fuori dal comune e una carriera già proiettata nell’élite assoluta del tennis.

Una semifinale entrata nella leggenda

Il pass per la finale è arrivato al termine di una vera maratona contro Alexander Zverev. La semifinale dell’Australian Open 2026, durata 5 ore e 27 minuti, è diventata la terza partita più lunga mai giocata a Melbourne, alle spalle soltanto della storica finale Djokovic–Nadal del 2012 (5h 53’) e del Murray–Kokkinakis del 2023 (5h 45’).

Alcaraz ha resistito a tutto: alla fatica, ai crampi comparsi dal terzo set e alla pressione di un match portato ai limiti estremi. Ha vinto grazie alla forza mentale e alla capacità di crederci sempre.

“Non so nemmeno io come ci sia riuscito. Ho cercato di restare positivo e di fidarmi di me stesso. Nel tennis tutto può cambiare molto in fretta. Questa vittoria è il frutto del lavoro duro, di quei giorni in cui non vuoi allenarti ma continui comunque a farlo”, ha raccontato ai microfoni di Eurosport.

Subito dopo, a caldo, il murciano ha aggiunto: “Fisicamente è una delle partite più dure della mia carriera. Ho vinto credendoci. Sono molto orgoglioso di come ho rimontato nel quinto set”.

Melbourne, l’ultimo tassello

L’Australian Open era l’unico Slam in cui Carlos non era mai arrivato in finale. Proprio per questo, il traguardo ha un significato speciale.

“Sono felicissimo di giocare la mia prima finale qui a Melbourne. Era un obiettivo che inseguivo da tempo”, ha confessato.

A soli 22 anni, Carlos Alcaraz ha ormai conquistato tutti i grandi palcoscenici del tennis mondiale. Domenica avrà l’occasione di completare un altro capitolo storico e di continuare a costruire una leggenda che, nonostante i record già raggiunti, sembra solo all’inizio.





Marco Rossi