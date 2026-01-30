Zverev all’attacco: “Stanno proteggendo Alcaraz”, polemica in semifinale a Melbourne (Video)

Le condizioni estreme dell’Open de Australia 2026 continuano a far discutere. Dopo giorni segnati da caldo soffocante e partite durissime dal punto di vista fisico, anche la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è diventata teatro di una nuova polemica destinata a lasciare il segno.

Nel corso del terzo set, entrambi i giocatori hanno mostrato evidenti segnali di stanchezza. Zverev ha manifestato il proprio affaticamento con gesti chiari verso il suo angolo, ma la situazione più delicata ha riguardato Alcaraz. Il numero uno del mondo, visibilmente provato, si è rivolto più volte al proprio team confessando di aver vomitato e chiedendo se fosse opportuno assumere qualcosa per riuscire a proseguire il match.

Alexander Zverev: “This is bullshit. Carlos Alcaraz can’t take an MTO for cramps. He’s not injured.”pic.twitter.com/D3vPc2PtZg — Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026

Poco dopo, lo spagnolo ha iniziato ad avvertire crampi nella parte alta della coscia. Durante un cambio di campo ha quindi richiesto l’intervento del fisioterapista, una decisione che ha acceso immediatamente la miccia della tensione in Rod Laver Arena.

Zverev, furioso, si è rivolto al supervisor contestando apertamente la scelta: secondo il tedesco, i crampi non dovrebbero consentire l’assistenza medica in campo. Le sue proteste sono state veementi e accompagnate da parole durissime.

“È incredibile che venga trattato per i crampi, è una follia. Stanno proteggendo questi due giocatori”, avrebbe detto Sascha, facendo riferimento diretto ad Alcaraz e Jannik Sinner.

L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulle regole del medical time-out e, soprattutto, sulle condizioni climatiche del torneo, già finite sotto accusa nei giorni precedenti. Temperature estreme, umidità elevata e incontri giocati allo stremo stanno mettendo i fisici dei giocatori a dura prova, trasformando ogni match in una battaglia di resistenza oltre che di tecnica.