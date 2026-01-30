Zverev all’attacco: “Stanno proteggendo Alcaraz”, polemica in semifinale a Melbourne (Video)
Le condizioni estreme dell’Open de Australia 2026 continuano a far discutere. Dopo giorni segnati da caldo soffocante e partite durissime dal punto di vista fisico, anche la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è diventata teatro di una nuova polemica destinata a lasciare il segno.
Nel corso del terzo set, entrambi i giocatori hanno mostrato evidenti segnali di stanchezza. Zverev ha manifestato il proprio affaticamento con gesti chiari verso il suo angolo, ma la situazione più delicata ha riguardato Alcaraz. Il numero uno del mondo, visibilmente provato, si è rivolto più volte al proprio team confessando di aver vomitato e chiedendo se fosse opportuno assumere qualcosa per riuscire a proseguire il match.
Alexander Zverev: “This is bullshit. Carlos Alcaraz can’t take an MTO for cramps. He’s not injured.”pic.twitter.com/D3vPc2PtZg
— Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026
Poco dopo, lo spagnolo ha iniziato ad avvertire crampi nella parte alta della coscia. Durante un cambio di campo ha quindi richiesto l’intervento del fisioterapista, una decisione che ha acceso immediatamente la miccia della tensione in Rod Laver Arena.
Zverev, furioso, si è rivolto al supervisor contestando apertamente la scelta: secondo il tedesco, i crampi non dovrebbero consentire l’assistenza medica in campo. Le sue proteste sono state veementi e accompagnate da parole durissime.
“È incredibile che venga trattato per i crampi, è una follia. Stanno proteggendo questi due giocatori”, avrebbe detto Sascha, facendo riferimento diretto ad Alcaraz e Jannik Sinner.
L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulle regole del medical time-out e, soprattutto, sulle condizioni climatiche del torneo, già finite sotto accusa nei giorni precedenti. Temperature estreme, umidità elevata e incontri giocati allo stremo stanno mettendo i fisici dei giocatori a dura prova, trasformando ogni match in una battaglia di resistenza oltre che di tecnica.
TAG: Alexander Zverev, Australian Open, Australian Open 2026, Carlos Alcaraz
Ha fatto in cazzare tutti.
Ma mi consola che Sinner non giocherebbe mai 5 ore e mezza al 5 set con Zverev, lo spazzerebbe via prima.
Vero è che non esiste la regola transitiva nel tennis, però in ottica finale sono abbastanza tranquillo del fatto che Jannik sia più forte del simpaticone murciano.
Sei un pollo (detto con affetto), purtroppo, caro Sasha, eppure hai il tennis che più mi piace.
Dal punto di vista umano probabilmente Zverev può anche essere compreso, certamente una scenata come questa non è degna di un grande Campione. E’ anche una questione di etichetta e di bon ton.
@ Taco (#4554442) Il picchiadonne? Mamma mia che livello mortificante. Da quando c’è Sinner le bestie che prima bazzicavano solo forum calcistici si sono trasferiti pure qua.
Questo lo so anche io….comunque dopo gli slam per importanza ci sono le finals….io rispondevo solo a chi insultava zverev quasi fosse un fallito….lo so anche io che non è un fuoriclasse
In certi frangenti la frustrazione porta a sbottare…alcuni.
Non credo l’avrebbe mai detto Edberg né Borg e neppure pensato, probabilmente neanche Federer ma sul non pensarci non ci giurerei.
Di certo non Sinner ma non è solo questione di educazione ma di concentrazione.Alcuni sono focalizzati sul gioco,si isolano,si “proteggono” da tutto ciò possa compromettere l’attenzione.
Altri sono più spaesati, osservano l’esterno e perdono di vista l’obiettivo e non è un caso che spesso si fermino sul più bello perché il dover alzare l’asticella della concentrazione fa perdere scioltezza,commettono errori marchiani.
Ricordiamo Mac a Parigi ’84 quando match in pugno pensò più a deridere Lendl dopo la vittoria che a chiudere il match e bastò il rumore di unz telecamera per fargli perdere il controllo.
Succede,ad alcuni direi spesso.
Il tennis essenzialmente sono gli Slam. Lì esce fuori il campione, i mille le Finals sono tornei importanti ma neanche paragonabili agli Slam dove devi vincere 21 set in 7 match. E soprattutto se perdi vai a casa, mentre ciò alle Finals non succede. Zverev è un grandissimo giocatore ma non certo un fuoriclasse.
Quindi cosa avrà detto… die zwei Kerle? Comunque ha detto così e non “state proteggendo Alcaraz”
@ murbi (#4554702)
c’è un regolamento che impone la sospensione di 8/10 minuti (non ricordo) e la chiusura del tetto, dove non c’è il tetto si sospende l’incontro
Il crucco invece di dire cazzate dovrebbe vincere qualche partita di quelle che contano nelle quali lui perde sempre! Stavolta mi ha fatto proprio incazzare!
E’ normale che sia frustrato dopo tante sconfitte contro i 2 dominatori contemporanei, si è sfogato in un momento di stanchezza estrema e di scarsa lucidità, detto questo sinceramente mi dispiace che non sia riuscito a portare a casa una partita ormai quasi vinta: oggi meritava lui.
secondo me il tennis non ringrazia….se ci sono delle regole vanno rispettate…..o altrimenti cambiate!
Se tu non la accendi la tv é meglio….almeno non fai commenti
Una vergogna dare assistenza ad Alcaraz preda dei crampi e lo stessa cosa si è verificata con Sinner con Spizzirri che lo stava mandando a casa, Torneo falsato dagli organizzatori.
I miei 00 si offendono se li paragono a te
a te scappa altro, ma non posso dirlo per decenza
Una finale senza Alcaraz non sarebbe stata davvero una finale. Con Carlitos in campo lo spettacolo è garantito, e sono sicuro che anche Sinner e Djokovic siano contenti del risultato. Il tennis ringrazia!
@ Grande Slam (#4554658)
Commento da ragazzino di seconda elementare. Partirà stupenda disputata da due straordinari atleti. Alla fine ha vinto il più giovane. enzo
Non x offendere
Ma una finale zverev sinner neanche avrei acceso la TV
Alcaraz sinner altro pianeta
@ Grande Slam (#4554639)
Tutto secondo pronostico
Alcaraz sinner
Cannibali degli slam
Infinito Carlos n.1 ❗ ❗ ❗
Soliti e notissimi limiti per il tedesco 😉
@ Grande Slam (#4554637)
Con zverfv in finale
In un ora e mezzo sinner chiude
Con carlos finale dignitosa
Nole formalità allenamento x sinner
@ tinapica (#4554631)
Grazie zverev
Ci stai stancando a puntino liberico
Pare che si sia espresso in Tedesco…
@ sara (#4554496)
Non si finge niente
Sono cose che succedono anche nei tornei amatoriali.
Giocatori della domenica
Con emoglobinuria da marcia o da sforzo con i reni bolliti x vincere un set a ogni costo sotto il sole d’agosto
Il tennis è uno degli sport che maggiormente si avvicina a una battaglia all ultimo sangue con la durlindana di Orlando furioso grondante sudore e spossatezza.
Spesso ci si avvicina al collasso con nausea vomito e orripilazione cutanea.
@ Taxi Driver (#4554544)
Zverev è il solito complottista
Che coniglio Zverev, sta riuscendo a perdere una partita già vinta.
@ Tommaso (#4554557)
Vero anche di punti Atp…a favore di Carlitos ovviamente! 😆
Mentre i dubbi sono piuttosto su quello che ha preso fuori dal campo per l’altro…
Fra i 23 ci sono anche 2 finals….ma qu dentro se non vinci slam sei un fallito…e ti prendi anche insulti beceri
Se esiste una regola questa dovrebbe valere per tutti. E in sostanza il tedesco aveva ragione. Sbagliato tirare in ballo Jannik ,non perché è Jannik, ma perché erano 2 situazioni differenti tra loro. Leggo una marea di cattiverie gratuite nei confronti di Zverev, normale che possa piacere o no il gioco o il modo di stare in campo. Oggi comunque vada a finire ha disputato un gran match contro il numero uno al mondo.
A proposito di sportività, lamentarsi perchè un avversario si fa curare non è molto elegante, anche se hai ragione a termini di regolamento. Tra l’altro il nervosismo che si è autoinflitto non ha permesso a Zverev di approfittare delle difficoltà di Alcaraz.
Inutile dire che Sinner non avrebbe mai fatto una scena simile (e, devo essere onesto, nemmeno Alcaraz)
Zverev un perdente? Ha vinto appena 23 tornei e la medaglia olimpica. Ne avessi di questi perdenti. Grande partita,degna del passato enzo
Che clown, tra lui è jannik c’è un abisso su come comportarsi in campo
Molti ricorrono a questo stratagemma, dire che è un’altra cosa e non i crampi. Solo che poi dal trattamento che ricevono si capisce la natura del dolore.
Comunque Zverev anche se ha ragione ha dimostrato poco fair play. Sono sicuro che Carlos nella situazione inversa non avrebbe detto niente
Il biondo si riferiva al tetto chiuso mentre il rosso era sotto in preda all’affanno un paio di partite fa.
Poi lo stop x lo spagnolo fa ora traboccare il vaso.
Sono i numeri 1 e 2 al Mondo normale i tornei li preservino come panda
Novak se lo mangia a questo zberev.anxhe a 50 anni
Ma sto Tamarro che urla, roba da matti
questo teatrino zverev lo pagherà in finale, con gli interessi.
Sinner, oltre ad avere a favore la Rod Laver Arena avrà anche Alcaraz come primo tifoso
Mi ricorda uno dei nostri… ma non si può dire…
come dargli torto?
Alla Paolini gli tolsero 2 game per farsi trattare per i crampi
Quando distribuivano la simpatia Zverev era in coda per l’ arroganza !
Sindrome dell’impostore.
Quando distribuivano la
Ma infatti, è una regola ridicola. Come vado dicendo da anni, dovrebbero dare un tot di time out a ogni giocatore (direi uno nel 2 su 3, due nel 3 su 5) da utilizzare come cavolo gli pare: crampi, infortunio, diarrea, pipi, passeggiatina distensiva, palese tentativo di destabilizzare l’avversario, ecc. Tempo rigorosamente 5 minuti, dopo i quali o sei in campo pronto a giocare o hai perso la partita.
Detto ciò, la regola c’è e nella fattispecie Zverev ha ragione.
@ Taco (#4554442)
Scrivere queste accuse semza prove….non pensi che potrebbe essere anche non vero
Se anche Sasha avesse ragione sui crampi, mai una volta che addebita le difficoltà alle sue carenze. Una volta i campi, un’altra le palline e via discorrendo. E’ uno dei più lamentosi del circuito e non capirà mai che questo atteggiamento e’ da perdente…Forever.
Giocatori che si sentono male, vomitano, svengono. Ma a chi interessa vedere partite così? Come ci si può divertire a vedere i tennisti che barcollano dal caldo e fanno la metà dei movimenti che potrebbero fare in condizioni migliori? Fanno bene a lamentarsi e dovrebbe lamentarsi anche il pubblico
Si va al quinto, adesso è questione di resistenza. enzo
Certo AICARAZ .. mica da ridere
Il problema è che è quasi impossibile dimostrare che quelli sino crampi.
Un giocatore accusa un dolore a un muscolo e chiama il MT, lui lo sa che sono crampi, ma gli altri possono solo supporlo.
si hai ragione ma contro uno visibilmente debilitato e fermo ti sei messo a mettere la palla in campo a giocare dritto inback e stare solo fermo li ad aspettare errore e adesso vai al tiebreak e perdi….no perche li favoriscono ma perche sei un cagone….e se anche sto tiebreak lo vinci poi perdi al quinto
Il titolo andrebbe corretto, visto che si cita Zverev tra virgolette. Infatti ha detto che stanno proteggendo “quei due tipi”, “these two guys”.
È con ciò, ha rivelato anche cosa pensava della vicenda di Sinner!
A me Sascha non sta particolarmente simpatico,a stavolta ha ragione, punto.
Comunque é un’idiozia tale che non si può essere trattati per crampi, che tanto basta inventarsi qualunque dolorino per aggirarla.
Avrebbe potuto vincere e stravincere con Alcaraz fermo. Invece è ancora a lottare nel quarto che con Carlitos in ripresa fisica, potrebbe perdere quando sarebbe già dovuto essere 6-3 per il bradipo tedesco
Che scarso è Zverev! Se a 29 anni non ha mai vinto uno slam ci sarà un motivo.
Il tennis sta implodendo, è scappata la mano. Così come al nostro detu.
Lui e il Serbo potrebbero vincere questo Slam solo se gli avversari in semifinale e in finale si ritirassero. Se si dovessero incontrare in finale prevedo un no contest 🙂
Il regolamento dice che per crampi non si può intervenire, punto.
Poi che il picchiadonne non sia in grado di distinguere un intervento medico fuori dal regolamento rispetto a un momento prestabilito per chiudere il tetto, beh c’è poco da fare.