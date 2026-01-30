Australian Open 2026 Copertina, Generica

Zverev all’attacco: “Stanno proteggendo Alcaraz”, polemica in semifinale a Melbourne (Video)

30/01/2026
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Le condizioni estreme dell’Open de Australia 2026 continuano a far discutere. Dopo giorni segnati da caldo soffocante e partite durissime dal punto di vista fisico, anche la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è diventata teatro di una nuova polemica destinata a lasciare il segno.

Nel corso del terzo set, entrambi i giocatori hanno mostrato evidenti segnali di stanchezza. Zverev ha manifestato il proprio affaticamento con gesti chiari verso il suo angolo, ma la situazione più delicata ha riguardato Alcaraz. Il numero uno del mondo, visibilmente provato, si è rivolto più volte al proprio team confessando di aver vomitato e chiedendo se fosse opportuno assumere qualcosa per riuscire a proseguire il match.

Poco dopo, lo spagnolo ha iniziato ad avvertire crampi nella parte alta della coscia. Durante un cambio di campo ha quindi richiesto l’intervento del fisioterapista, una decisione che ha acceso immediatamente la miccia della tensione in Rod Laver Arena.

Zverev, furioso, si è rivolto al supervisor contestando apertamente la scelta: secondo il tedesco, i crampi non dovrebbero consentire l’assistenza medica in campo. Le sue proteste sono state veementi e accompagnate da parole durissime.
“È incredibile che venga trattato per i crampi, è una follia. Stanno proteggendo questi due giocatori”, avrebbe detto Sascha, facendo riferimento diretto ad Alcaraz e Jannik Sinner.

L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulle regole del medical time-out e, soprattutto, sulle condizioni climatiche del torneo, già finite sotto accusa nei giorni precedenti. Temperature estreme, umidità elevata e incontri giocati allo stremo stanno mettendo i fisici dei giocatori a dura prova, trasformando ogni match in una battaglia di resistenza oltre che di tecnica.

60 commenti. Lasciane uno!

Andreas Seppi 30-01-2026 11:41

Scritto da nastase
Il crucco invece di dire cazzate dovrebbe vincere qualche partita di quelle che contano nelle quali lui perde sempre! Stavolta mi ha fatto proprio incazzare!

Ha fatto in cazzare tutti.
Ma mi consola che Sinner non giocherebbe mai 5 ore e mezza al 5 set con Zverev, lo spazzerebbe via prima.
Vero è che non esiste la regola transitiva nel tennis, però in ottica finale sono abbastanza tranquillo del fatto che Jannik sia più forte del simpaticone murciano.

 60
Andreas Seppi 30-01-2026 11:39

Sei un pollo (detto con affetto), purtroppo, caro Sasha, eppure hai il tennis che più mi piace.

 59
Felix (Guest) 30-01-2026 11:32

Dal punto di vista umano probabilmente Zverev può anche essere compreso, certamente una scenata come questa non è degna di un grande Campione. E’ anche una questione di etichetta e di bon ton.

 58
DarkSide1918 (Guest) 30-01-2026 11:23

@ Taco (#4554442) Il picchiadonne? Mamma mia che livello mortificante. Da quando c’è Sinner le bestie che prima bazzicavano solo forum calcistici si sono trasferiti pure qua.

 57
Onurb (Guest) 30-01-2026 11:18

Scritto da Mozz 22

Scritto da Onurb

Scritto da la barbera enzo
Zverev un perdente? Ha vinto appena 23 tornei e la medaglia olimpica. Ne avessi di questi perdenti. Grande partita,degna del passato enzo

Fra i 23 ci sono anche 2 finals….ma qu dentro se non vinci slam sei un fallito…e ti prendi anche insulti beceri

Il tennis essenzialmente sono gli Slam. Lì esce fuori il campione, i mille le Finals sono tornei importanti ma neanche paragonabili agli Slam dove devi vincere 21 set in 7 match. E soprattutto se perdi vai a casa, mentre ciò alle Finals non succede. Zverev è un grandissimo giocatore ma non certo un fuoriclasse.

 56
 55
Pier no guest 30-01-2026 11:11

In certi frangenti la frustrazione porta a sbottare…alcuni.
Non credo l’avrebbe mai detto Edberg né Borg e neppure pensato, probabilmente neanche Federer ma sul non pensarci non ci giurerei.
Di certo non Sinner ma non è solo questione di educazione ma di concentrazione.Alcuni sono focalizzati sul gioco,si isolano,si “proteggono” da tutto ciò possa compromettere l’attenzione.
Altri sono più spaesati, osservano l’esterno e perdono di vista l’obiettivo e non è un caso che spesso si fermino sul più bello perché il dover alzare l’asticella della concentrazione fa perdere scioltezza,commettono errori marchiani.
Ricordiamo Mac a Parigi ’84 quando match in pugno pensò più a deridere Lendl dopo la vittoria che a chiudere il match e bastò il rumore di unz telecamera per fargli perdere il controllo.
Succede,ad alcuni direi spesso.

 54
Mozz 22 (Guest) 30-01-2026 11:07

Scritto da Onurb

Scritto da la barbera enzo
Zverev un perdente? Ha vinto appena 23 tornei e la medaglia olimpica. Ne avessi di questi perdenti. Grande partita,degna del passato enzo

Fra i 23 ci sono anche 2 finals….ma qu dentro se non vinci slam sei un fallito…e ti prendi anche insulti beceri

Il tennis essenzialmente sono gli Slam. Lì esce fuori il campione, i mille le Finals sono tornei importanti ma neanche paragonabili agli Slam dove devi vincere 21 set in 7 match. E soprattutto se perdi vai a casa, mentre ciò alle Finals non succede. Zverev è un grandissimo giocatore ma non certo un fuoriclasse.

 53
Dr Ivo (Guest) 30-01-2026 10:48

Scritto da tinapica

Scritto da Dr Ivo
Il titolo andrebbe corretto, visto che si cita Zverev tra virgolette. Infatti ha detto che stanno proteggendo “quei due tipi”, “these two guys”.
È con ciò, ha rivelato anche cosa pensava della vicenda di Sinner!

Pare che si sia espresso in Tedesco…

Quindi cosa avrà detto… die zwei Kerle? Comunque ha detto così e non “state proteggendo Alcaraz”

 52
Gian (Guest) 30-01-2026 10:41

@ murbi (#4554702)

c’è un regolamento che impone la sospensione di 8/10 minuti (non ricordo) e la chiusura del tetto, dove non c’è il tetto si sospende l’incontro

Il regolamnte scatta in automatico con un algoritmo che considera 4 parametri, qundo questi raggiungono il valore 5

 51
nastase (Guest) 30-01-2026 10:38

Il crucco invece di dire cazzate dovrebbe vincere qualche partita di quelle che contano nelle quali lui perde sempre! Stavolta mi ha fatto proprio incazzare!

 50
Tony_65 (Guest) 30-01-2026 10:37

E’ normale che sia frustrato dopo tante sconfitte contro i 2 dominatori contemporanei, si è sfogato in un momento di stanchezza estrema e di scarsa lucidità, detto questo sinceramente mi dispiace che non sia riuscito a portare a casa una partita ormai quasi vinta: oggi meritava lui.

 49
magilla (Guest) 30-01-2026 10:34

Scritto da La bocca della verità
Una finale senza Alcaraz non sarebbe stata davvero una finale. Con Carlitos in campo lo spettacolo è garantito, e sono sicuro che anche Sinner e Djokovic siano contenti del risultato. Il tennis ringrazia!

secondo me il tennis non ringrazia….se ci sono delle regole vanno rispettate…..o altrimenti cambiate!

 48
Onurb (Guest) 30-01-2026 10:31

Scritto da Grande Slam
Non x offendere
Ma una finale zverev sinner neanche avrei acceso la TV
Alcaraz sinner altro pianeta

Se tu non la accendi la tv é meglio….almeno non fai commenti

 47
murbi (Guest) 30-01-2026 10:29

Una vergogna dare assistenza ad Alcaraz preda dei crampi e lo stessa cosa si è verificata con Sinner con Spizzirri che lo stava mandando a casa, Torneo falsato dagli organizzatori.

 46
Detuqueridapresencia 30-01-2026 10:27

Scritto da Sporadico

Scritto da Scolaretto
Se anche Sasha avesse ragione sui crampi, mai una volta che addebita le difficoltà alle sue carenze. Una volta i campi, un’altra le palline e via discorrendo. E’ uno dei più lamentosi del circuito e non capirà mai che questo atteggiamento e’ da perdente…Forever.

Mi ricorda uno dei nostri… ma non si può dire…

I miei 00 si offendono se li paragono a te

 45
Detuqueridapresencia 30-01-2026 10:26

Scritto da givaldo barbosa
Il tennis sta implodendo, è scappata la mano. Così come al nostro detu.

a te scappa altro, ma non posso dirlo per decenza

 44
La bocca della verità (Guest) 30-01-2026 10:23

Una finale senza Alcaraz non sarebbe stata davvero una finale. Con Carlitos in campo lo spettacolo è garantito, e sono sicuro che anche Sinner e Djokovic siano contenti del risultato. Il tennis ringrazia!

 43
la barbera enzo 30-01-2026 10:21

@ Grande Slam (#4554658)

Commento da ragazzino di seconda elementare. Partirà stupenda disputata da due straordinari atleti. Alla fine ha vinto il più giovane. enzo

 42
Grande Slam (Guest) 30-01-2026 10:18

Non x offendere
Ma una finale zverev sinner neanche avrei acceso la TV
Alcaraz sinner altro pianeta

 41
Grande Slam (Guest) 30-01-2026 10:16

@ Grande Slam (#4554639)

Tutto secondo pronostico
Alcaraz sinner
Cannibali degli slam

 40
Henry (Guest) 30-01-2026 10:15

Infinito Carlos n.1 ❗ ❗ ❗
Soliti e notissimi limiti per il tedesco 😉

 39
Grande Slam (Guest) 30-01-2026 10:15

@ Grande Slam (#4554637)
Con zverfv in finale
In un ora e mezzo sinner chiude
Con carlos finale dignitosa
Nole formalità allenamento x sinner

 38
Grande Slam (Guest) 30-01-2026 10:13

@ tinapica (#4554631)

Grazie zverev
Ci stai stancando a puntino liberico

 37
tinapica 30-01-2026 10:11

Scritto da Dr Ivo
Il titolo andrebbe corretto, visto che si cita Zverev tra virgolette. Infatti ha detto che stanno proteggendo “quei due tipi”, “these two guys”.
È con ciò, ha rivelato anche cosa pensava della vicenda di Sinner!

Pare che si sia espresso in Tedesco…

 36
Grande Slam (Guest) 30-01-2026 10:10

@ sara (#4554496)

Non si finge niente
Sono cose che succedono anche nei tornei amatoriali.
Giocatori della domenica
Con emoglobinuria da marcia o da sforzo con i reni bolliti x vincere un set a ogni costo sotto il sole d’agosto
Il tennis è uno degli sport che maggiormente si avvicina a una battaglia all ultimo sangue con la durlindana di Orlando furioso grondante sudore e spossatezza.
Spesso ci si avvicina al collasso con nausea vomito e orripilazione cutanea.

 35
Gian (Guest) 30-01-2026 10:08

@ Taxi Driver (#4554544)

c’è un regolamento che impone la sospensione di 8/10 minuti (non ricordo) e la chiusura del tetto, dove non c’è il tetto si sospende l’incontro

Il regolamnte scatta in automatico con un algoritmo che considera 4 parametri, qundo questi raggiungono il valore 5

Zverev è il solito complottista

 34
faustocat (Guest) 30-01-2026 10:07

Che coniglio Zverev, sta riuscendo a perdere una partita già vinta.

 33
Henry (Guest) 30-01-2026 10:07

@ Tommaso (#4554557)

Vero anche di punti Atp…a favore di Carlitos ovviamente! 😆
Mentre i dubbi sono piuttosto su quello che ha preso fuori dal campo per l’altro…

 32
Onurb (Guest) 30-01-2026 09:53

Scritto da la barbera enzo
Zverev un perdente? Ha vinto appena 23 tornei e la medaglia olimpica. Ne avessi di questi perdenti. Grande partita,degna del passato enzo

Fra i 23 ci sono anche 2 finals….ma qu dentro se non vinci slam sei un fallito…e ti prendi anche insulti beceri

 31
Mauriz70 30-01-2026 09:42

Se esiste una regola questa dovrebbe valere per tutti. E in sostanza il tedesco aveva ragione. Sbagliato tirare in ballo Jannik ,non perché è Jannik, ma perché erano 2 situazioni differenti tra loro. Leggo una marea di cattiverie gratuite nei confronti di Zverev, normale che possa piacere o no il gioco o il modo di stare in campo. Oggi comunque vada a finire ha disputato un gran match contro il numero uno al mondo.

 30
guido Guest 30-01-2026 09:41

A proposito di sportività, lamentarsi perchè un avversario si fa curare non è molto elegante, anche se hai ragione a termini di regolamento. Tra l’altro il nervosismo che si è autoinflitto non ha permesso a Zverev di approfittare delle difficoltà di Alcaraz.

Inutile dire che Sinner non avrebbe mai fatto una scena simile (e, devo essere onesto, nemmeno Alcaraz)

 29
la barbera enzo 30-01-2026 09:35

Zverev un perdente? Ha vinto appena 23 tornei e la medaglia olimpica. Ne avessi di questi perdenti. Grande partita,degna del passato enzo

 28
Tommaso (Guest) 30-01-2026 09:33

Che clown, tra lui è jannik c’è un abisso su come comportarsi in campo

 27
Dr Ivo (Guest) 30-01-2026 09:32

Scritto da Calvin

Scritto da Taco
Il regolamento dice che per crampi non si può intervenire, punto.
Poi che il picchiadonne non sia in grado di distinguere un intervento medico fuori dal regolamento rispetto a un momento prestabilito per chiudere il tetto, beh c’è poco da fare.

Il problema è che è quasi impossibile dimostrare che quelli sino crampi.
Un giocatore accusa un dolore a un muscolo e chiama il MT, lui lo sa che sono crampi, ma gli altri possono solo supporlo.

Molti ricorrono a questo stratagemma, dire che è un’altra cosa e non i crampi. Solo che poi dal trattamento che ricevono si capisce la natura del dolore.
Comunque Zverev anche se ha ragione ha dimostrato poco fair play. Sono sicuro che Carlos nella situazione inversa non avrebbe detto niente

 26
Taxi Driver 30-01-2026 09:25

Il biondo si riferiva al tetto chiuso mentre il rosso era sotto in preda all’affanno un paio di partite fa.
Poi lo stop x lo spagnolo fa ora traboccare il vaso.

Sono i numeri 1 e 2 al Mondo normale i tornei li preservino come panda

 25
Kb24 30-01-2026 09:25

Scritto da Mario Benni
Lui e il Serbo potrebbero vincere questo Slam solo se gli avversari in semifinale e in finale si ritirassero. Se si dovessero incontrare in finale prevedo un no contest

Novak se lo mangia a questo zberev.anxhe a 50 anni

 24
Tommaso (Guest) 30-01-2026 09:21

Ma sto Tamarro che urla, roba da matti

 23
italo (Guest) 30-01-2026 09:13

questo teatrino zverev lo pagherà in finale, con gli interessi.
Sinner, oltre ad avere a favore la Rod Laver Arena avrà anche Alcaraz come primo tifoso

 22
Sporadico (Guest) 30-01-2026 09:13

Scritto da Scolaretto
Se anche Sasha avesse ragione sui crampi, mai una volta che addebita le difficoltà alle sue carenze. Una volta i campi, un’altra le palline e via discorrendo. E’ uno dei più lamentosi del circuito e non capirà mai che questo atteggiamento e’ da perdente…Forever.

Mi ricorda uno dei nostri… ma non si può dire…

 21
akgul num.1 30-01-2026 09:12

come dargli torto?
Alla Paolini gli tolsero 2 game per farsi trattare per i crampi

 20
DavidAce 30-01-2026 09:10

Quando distribuivano la simpatia Zverev era in coda per l’ arroganza !

 19
Molto Pollo 30-01-2026 09:10

Sindrome dell’impostore.

 18
DavidAce 30-01-2026 09:09

Quando distribuivano la

 17
Brufen (Guest) 30-01-2026 09:08

Scritto da Calvin

Scritto da Taco
Il regolamento dice che per crampi non si può intervenire, punto.
Poi che il picchiadonne non sia in grado di distinguere un intervento medico fuori dal regolamento rispetto a un momento prestabilito per chiudere il tetto, beh c’è poco da fare.

Il problema è che è quasi impossibile dimostrare che quelli sino crampi.
Un giocatore accusa un dolore a un muscolo e chiama il MT, lui lo sa che sono crampi, ma gli altri possono solo supporlo.

Ma infatti, è una regola ridicola. Come vado dicendo da anni, dovrebbero dare un tot di time out a ogni giocatore (direi uno nel 2 su 3, due nel 3 su 5) da utilizzare come cavolo gli pare: crampi, infortunio, diarrea, pipi, passeggiatina distensiva, palese tentativo di destabilizzare l’avversario, ecc. Tempo rigorosamente 5 minuti, dopo i quali o sei in campo pronto a giocare o hai perso la partita.

Detto ciò, la regola c’è e nella fattispecie Zverev ha ragione.

 16
Mac (Guest) 30-01-2026 09:08

@ Taco (#4554442)

Scrivere queste accuse semza prove….non pensi che potrebbe essere anche non vero

 15
Scolaretto 30-01-2026 09:03

Se anche Sasha avesse ragione sui crampi, mai una volta che addebita le difficoltà alle sue carenze. Una volta i campi, un’altra le palline e via discorrendo. E’ uno dei più lamentosi del circuito e non capirà mai che questo atteggiamento e’ da perdente…Forever.

 14
sara (Guest) 30-01-2026 09:01

Giocatori che si sentono male, vomitano, svengono. Ma a chi interessa vedere partite così? Come ci si può divertire a vedere i tennisti che barcollano dal caldo e fanno la metà dei movimenti che potrebbero fare in condizioni migliori? Fanno bene a lamentarsi e dovrebbe lamentarsi anche il pubblico

 13
la barbera enzo 30-01-2026 08:59

Si va al quinto, adesso è questione di resistenza. enzo

 12
Sequel (Guest) 30-01-2026 08:51

Certo AICARAZ .. mica da ridere

 11
Calvin (Guest) 30-01-2026 08:49

Scritto da Taco
Il regolamento dice che per crampi non si può intervenire, punto.
Poi che il picchiadonne non sia in grado di distinguere un intervento medico fuori dal regolamento rispetto a un momento prestabilito per chiudere il tetto, beh c’è poco da fare.

Il problema è che è quasi impossibile dimostrare che quelli sino crampi.

Un giocatore accusa un dolore a un muscolo e chiama il MT, lui lo sa che sono crampi, ma gli altri possono solo supporlo.

 10
tomax (Guest) 30-01-2026 08:49

si hai ragione ma contro uno visibilmente debilitato e fermo ti sei messo a mettere la palla in campo a giocare dritto inback e stare solo fermo li ad aspettare errore e adesso vai al tiebreak e perdi….no perche li favoriscono ma perche sei un cagone….e se anche sto tiebreak lo vinci poi perdi al quinto

 9
Dr Ivo (Guest) 30-01-2026 08:48

Il titolo andrebbe corretto, visto che si cita Zverev tra virgolette. Infatti ha detto che stanno proteggendo “quei due tipi”, “these two guys”.
È con ciò, ha rivelato anche cosa pensava della vicenda di Sinner!

 8
Gianluigi74 (Guest) 30-01-2026 08:48

A me Sascha non sta particolarmente simpatico,a stavolta ha ragione, punto.

 7
Vivibocca (Guest) 30-01-2026 08:47

Comunque é un’idiozia tale che non si può essere trattati per crampi, che tanto basta inventarsi qualunque dolorino per aggirarla.

 6
Maurantonio 30-01-2026 08:42

Avrebbe potuto vincere e stravincere con Alcaraz fermo. Invece è ancora a lottare nel quarto che con Carlitos in ripresa fisica, potrebbe perdere quando sarebbe già dovuto essere 6-3 per il bradipo tedesco

 5
faustocat (Guest) 30-01-2026 08:42

Che scarso è Zverev! Se a 29 anni non ha mai vinto uno slam ci sarà un motivo.

 4
givaldo barbosa (Guest) 30-01-2026 08:41

Il tennis sta implodendo, è scappata la mano. Così come al nostro detu.

 3
Mario Benni (Guest) 30-01-2026 08:32

Lui e il Serbo potrebbero vincere questo Slam solo se gli avversari in semifinale e in finale si ritirassero. Se si dovessero incontrare in finale prevedo un no contest 🙂

 2
Taco (Guest) 30-01-2026 08:30

Il regolamento dice che per crampi non si può intervenire, punto.
Poi che il picchiadonne non sia in grado di distinguere un intervento medico fuori dal regolamento rispetto a un momento prestabilito per chiudere il tetto, beh c’è poco da fare.

 1
