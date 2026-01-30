Alcaraz, un viaggio all’inferno e ritorno: Zverev piegato 7-5 al quinto dopo 5h27. Carlos è in finale a Melbourne

Epica, dolorosa, contraddittoria: la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata tutto insieme. La vince lo spagnolo 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 dopo cinque ore e ventisette minuti, ribaltando un destino che sembrava già scritto: nel quinto set Alcaraz era sotto di un break, mentre Zverev è arrivato a servire sul 5-4 per il match. E invece no. Lo sport del diavolo, come piace dire a chi ha visto troppe partite: quando credi di averlo in mano, ti scivola via. È la prima finale a Melbourne per Carlos, maturata in una partita dai due volti: dominata per due set, stravolta dai crampi che lo hanno quasi immobilizzato dal 4-4 del terzo, poi riaperta dalla resilienza feroce di chi – anche quando non si muove – continua a cercare il punto, a inventarsi una soluzione, a rimanere attaccato al match con la forza della volontà. La svolta: lo strappo alla coscia e la protesta di Zverev. Sul 4 pari del terzo set, in allungo su una volée da inseguire, Alcaraz avverte uno strappo alla coscia destra. Da lì cambia tutto. Arriva il fisioterapista, medical time-out, e Zverev – nervoso per la gestione della situazione – si lascia andare a commenti duri in tedesco verso il supervisor:

“Non può interrompere per crampi. Questi due ragazzi li proteggete in ogni modo”. Per alcuni game Carlos gioca solo di braccio, praticamente da fermo. E qui c’è la seconda partita dentro la partita: Zverev, davanti a un avversario in evidente difficoltà, resta quasi paralizzato dall’evento, come se non sapesse quale sia la decisione “giusta” tra accelerare e aspettare. Una esitazione che rischia di costargli carissima già nel finale del terzo.

Primo set: Alcaraz prende il comando (6-4). L’inizio è tirato e nervoso, ma è Alcaraz a trovare per primo l’unica vera crepa. Sul 4-4 Zverev sente il peso delle risposte aggressive dello spagnolo e commette due doppi falli nello stesso game: break. Carlos va a servire per il set e chiude con autorità, gioco a zero, 6-4 in circa quaranta minuti.

Secondo set: battaglia di nervi, poi il tie-break (7-6(5)). Il livello cresce. Alcaraz “lascia andare” il dritto, Zverev si aggrappa alla prima. Il tedesco strappa il servizio sfruttando un passaggio a vuoto dello spagnolo, ma Carlos risponde da numero uno: contro-break immediato quando Zverev sul 5-3 gioca un game di sole seconde e si espone all’aggressività in risposta. Si finisce al tie-break: equilibrio fino al 5 pari, poi il punto che pesa più di tutti, con una volée facile sbagliata da Zverev. Set-point Alcaraz: risposta profonda e dritto definitivo. Due set a zero e inerzia completamente dalla parte dello spagnolo.

Terzo set: fino al 4-4 è equilibrio, poi l’infortunio cambia la storia (6-7(3)). Alcaraz annulla una palla break nel game d’apertura con una smorzata splendida e si procede sui servizi. Poi, sul 4-4, lo strappo alla coscia destra: Carlos resta in campo, tiene come può, prova a sopravvivere con smorzate e prime, ma nel tie-break è costretto a giocare quasi immobile. Zverev, alla fine, fa il suo dovere: 7-3 e partita riaperta.

Quarto set: Zverev completa la rimonta (6-7(4)). In avvio Alcaraz non si muove: Zverev comanda, ma lo spagnolo resiste, si aggrappa al match con orgoglio. Con il passare dei minuti Carlos recupera qualcosa – forse l’effetto degli antidolorifici, forse la pura adrenalina – e torna almeno “presentabile”.Si va ancora al tie-break, con tanti errori figlio della tensione e della fatica. Alcaraz si porta 4-3, poi si perde in due gratuiti di fretta. Zverev ritrova la prima, si prende fiducia e chiude: si va al quinto.

Quinto set: Zverev avanti, Alcaraz immortale (7-5) Nel set decisivo Zverev gioca più sciolto, prende il comando e trova il break: 3-1, poi l’allungo fino al 5-3. È qui che la partita diventa leggenda: Sascha serve per il match, ma Alcaraz rifiuta l’idea della sconfitta. Non è più il fuoriclasse brillante dei primi due set, però non è nemmeno il giocatore “fermo” del terzo: è un combattente che macina, che accetta lo scambio anche quando il corpo non lo sostiene. Arriva il contro-break dopo una serie infinita di battaglie (palle break accumulate e sprecate, nervi che saltano, gambe che tremano). E quando finalmente lo spagnolo mette la testa avanti, diventa una marea: quattro giochi consecutivi, il 7-5 che spalanca la porta della prima finale a Melbourne. Zverev resta con il rimpianto più grande: aver avuto la partita in mano, averla toccata, e averla vista scappare via quando contava chiudere.

La strada per il Grande Slam in carriera continua.

I PROTAGONISTI

CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz Garfia nato a El Palmar 5 maggio 2003, nell’est della Spagna, ha iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni nell’accademia di tennis di suo padre alla Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Il padre Carlos Alcaraz González era un aspirante tennista che ha abbandonato la carriera da adolescente perché non poteva permetterselo, mentre la madre Virginia Garfia Escandón lavorava come assistente alle vendite. È il più giovane tennista ad essere diventato numero uno del mondo nella storia del ranking ATP, avendo raggiunto la vetta della classifica a 19 anni e 4 mesi nel 2022, con la vittoria agli US Open. Vanta 24 titoli conquistati nel circuito maggiore, tra cui 6 tornei del Grande Slam e 8 Masters 1000, oltre alla medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e alla finale raggiunta alle ATP Finals 2025 I.

Dati personali:

Età: 22 anni

Altezza: 1,85 m

Gioco: Destro, rovescio a due mani

Residenza: El Palmar, Murcia (Spagna)

Titoli del Grande Slam (6):

US Open: 2022, 2025

Wimbledon: 2023, 2024

Roland Garros: 2024, 2025

Ranking: N. 1 mondiale

Settimane da numero 1: 51

Miglior risultato Australian Open: Quarti di finale 2024 e 2025

Percorso agli Australian Open 2026

Carlos Alcaraz è in semifinale agli Australian Open per la prima volta in carriera. Il percorso completo:

1° turno: vs Adam Walton 6-3, 7-6(2), 6-2

2° turno: vs Yannick Hanfmann 7-6(4), 6-3, 6-2

3° turno: vs Corentin Moutet (32)

Ottavi: vs Tommy Paul (19) 7-6(6), 6-4, 7-5

Quarti: vs Alex de Minaur (6) 7-5, 6-2, 6-1

ALEXANDER ZVEREV

Alexander Zverev è nato il 20 aprile 1997 ad Amburgo da una famiglia di origini russe. Il padre Aleksandr Michajlovic Zverev è un ex tennista e rappresentò l’URSS in Coppa Davis, è stato il suo primo allenatore e ha continuato a seguirlo tra i professionisti. Zverev ha iniziato a praticare il tennis fin da piccolo, giocando con il fratello maggiore Mischa tennista professionista, che ha raggiunto il numero 25 ATP. Alla fine del 2024, Alexander Zverev ha vinto 23 titoli, il primo dei quali è arrivato a 18 anni a San Pietroburgo nel 2016. Il suo palmarès comprende sette titoli Masters 1000 (Roma 2017 e 2024, Montreal 2017, Madrid 2018 e 2021, Cincinnati 2021, Masters di Parigi 2024), due ATP Finals (2018 a Londra e 2021 a Torino), nonché la medaglia d’oro olimpica conquistata a Tokyo nel 2021.

Dati personali:

Età: 28 anni (compirà 29 anni ad aprile)

Altezza: 1,98 m

Gioco: Destro, rovescio a due mani

Residenza: Monaco, Germania

Palmares :

24 titoli ATP

7 Masters 1000 (Roma 2x, Montreal, Madrid 2x, Cincinnati, Parigi)

2 ATP Finals (2018, 2021)

Medaglia d’oro olimpica: Tokyo 2021 (singolare maschile)

Grande Slam (3 finali: US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025)

Ranking: N. 3 mondiale

Miglior ranking in carriera: N. 2 (2022)

Australian Open: Finalista 2025 (battuto da Sinner 3-0)

Percorso agli Australian Open 2026

Il tedesco torna in semifinale agli Australian Open per la quarta volta in carriera. Il percorso completo:

1° turno: vs Gabriel Diallo 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2

2° turno: vs Alexandre Muller 6-3, 4-6, 6-3, 6-4

3° turno: vs Cameron Norrie (26) 7-5, 4-6, 6-3, 6-1

Ottavi: vs Francisco Cerundolo (18) 6-2, 6-4, 6-4

Quarti: vs Learner Tien (25) 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3)

I PRECEDENTI

Carlos Alcaraz and Alexander Zverev si sono incontrati 12 volte Il loro record di testa a testa è in pareggio 6-6. L’ultima sfida nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, dove lo spagnolo ha sconfitto il numero 3 del mondo per 6-4, 6-3. A Melbourne, invece Zverev ha vinto nel 2024

Bilancio complessivo: 6-6

Sul cemento: 5-5

Negli Slam: 2-2

La cronaca (punto a punto)

1.set – Zverev al servizio. Servizio vincente 15-0. Primo scambio errore del tedesco 15 pari. Ancora un servizio vincente 30-15. A rete Zverev 40-15. Risponde bene Alcaraz 40-30. Ancora una prima Zverev tiene la battuta 1-0. Alcaraz inizia con un ace 15-0. Ottima prima 30-0. Errore di Zverev con il rovescio 40-0. Esce il dritto di Alcaraz 40-15. Ancora un dritto fuori 40-30. Ace 1-1. Servizio vincente 15-0. Due errori dello spagnolo gioco a zero 2-1. Prima vincente 15-0. Ancora prima sul dritto di Zverev 30-0. IL tedesco mette a segno il rovescio 30-15. E’ il turno di Carlos di stampare un lungolinea vincente 40-15. A rete il numero uno del mondo esce il passante 2-2. Si scambia, sbaglia Alcaraz 15-0. Risposta fuori 30-0. Due prime pesanti di Zverev, gioco a zero 3-2. Scambio prolungato, Alcaraz mette fuori il dritto 0-15. Due nastri per ciascuno, Alcaraz a rete 15 pari. Due errori di Zverev 3-3. Risposta in rete 15-0. Ace di Zverev 30-0. Risposta profonda di Alcaraz 30-15. Ancora aggressivo in risposta Alcaraz 30 pari. Super passante di Carlo, palla break 30-40. Prima al centro parità. Ace. Si scambia, contratto sul rovescio Alcaraz 4-3. Doppio fallo dello spagnolo 0-15. Errore di rovescio del tedesco 15 pari. Vola via il dritto di Zverev 30-15. Servizio e dritto per Alcaraz 40-15. Ancora una prima 4-4. Siamo al money time. Doppio fallo 0-15. Due errori di Alcaraz 30-15. Aggressivo in risposta Alcaraz che domina lo scambio 30 pari. Rovescio in rete di Zverev palla break 30-40. Doppio fallo, la tensione tradisce il tedesco break 4-5. Alcaraz serve per il set. Prima vincente 15-0. Ancora una buona, prima 30-0. Ancora una prima vincente tre set point 40-0. Zverev mette fuori il dritto. Set Alcaraz 6-4 in 40 minuti.

2.set – Zverev al servizio. Scambio prolungato, Alcaraz sbaglia di rovescio 15-0. Fuori il rovescio di Zverev 15 pari. Ace 30-15. Si apre il campo Carlos che chiude con la volée 30 pari. Affonda il dritto lo spagnolo palla break 30-40. A rete Zverev lob out parità. Ottimo Zverev nello scambio, Alcaraz stecca il dritto. Zverev saldo sulla linea di fondo cerca di non dare campo. Doppio fallo, parità. Buona prima vantaggio Zverev. Smash fuori, parità. Fa male con la prima al centro Zverev. Dritto sulla riga di Alcaraz parità. Fuori la risposta di Alcaraz. Domina da fondo Alcaraz parità. Servizio e dritto Zverev. Ottima prima, Zverev gioco complicato 16 punti per tenere il servizio 1-0. Errore di rovescio di Alcaraz 0-15. Prima esterna 15 pari. Smash vincente da fondo campo 30-15. Sbagli il dritto dopo due scambi Zverev 40-15. Demi-volée corta ottimo passante di Zverev 40-30. Di fretta nell’uscita dal servizio Alcaraz 40 pari. Per la prima volta si va ai vantaggi sul servizio dello spagnolo. Errore di dritto di Zverev. A rete Alcaraz 1-1. Palla corta di Alcaraz Zverev chiude a rete 15-0. Prima esterna 30-0. Risponde bene lo spagnolo 30-15. Ancora una prima esterna 40-15. Serve and volley 2-1. Spettacolare scambio a rete, lo chiude Alcaraz 15-0. Doppio fallo 15 pari. Prima vincente 30-15. Servizio e dritto 40-15. Zverev domina lo scambio con il rovescio 40-30. Dritto incrociato di controbalzo del numero uno del mondo 2-2. Punto impressionante con Alcaraz che traversa due volte il campo, Zverev attento chiude a rete 15-0. Ancora una buona prima 30-15. Risposta in rete 40-15, Zverev tiene il servizio 3-2. Carlos sbaglia con il dritto 0-15. Rovescio fuori 0-30. Scambio spettacolare, Alcaraz sbaglia la volée, tre palle break 0-40. A rete Carlos 15-40. A rete Alcaraz 30-40. Sbaglia il dritto Alcaraz break 2-4. Ace 15-0. Spinge con il dritto lo spagnolo 15 pari. Sbaglia la volée Zverev 30 pari. Ancora a rete il tedesco 40-30. Risposta fuori. Break confermato 5-2. La palla viaggia veloce, due scambi intensi, 30-0. Rovescio fuori di Alcaraz 30-15. Risposta profonda 30 pari. Prima vincente, poi serve and volley Alcaraz tiene la battuta 3-5. Zverev serve per il set. Scambio a velocità altissima, sbaglia Zverev 0-15. Stecca il dritto il numero tre del mondo 0-30. Rovescio vincente in contropiede di Zverev 15-30. Risponde bene Alcaraz due palle break 15-40. Prima esterna 30-40. Alcaraz aggressivo costringe Zverev all’errore contro break 5-4. Inizia bene lo spagnolo 15-0. Fuori il dritto di Zverev 30-0. Errore di Alcaraz 30-15. Il dritto tradisce ancora il tedesco 40-15. Servizio e dritto, Alcaraz riaggancia Zverev 5-5. Palla corta di Alcaraz 0-15. Prima vincente 15 pari. Dritto in back di Alcaraz, Zverev sbaglia 15-30. A rete Alcaraz, volée comoda due palle break 15-40. Scambio intenso, Zverev accelera e domina lo scambio 30-40. Ace, parità. Prima vincente. Passante dello spagnolo, parità. Zverev tiene con la prima e si guadagna il tie-break 6-5. Gioco a zero per Alcaraz 6-6 tie break.

Tie-break. Inizia Zverev. Sbaglia per primo lo spagnolo 1-0 Zverev. A rete Alcaraz 1-1. Prima vincente 2-1 Alcaraz. Prima vincente 2-2. In rete la risposta dello spagnolo 3-2 Zverev. Smorzata vincente 3-3. Ancora palla corta 4-3 Alcaraz. Prima centrale 4-4. Brutto rovescio in rete dello spagnolo 5-4 Zverev. Prima solida 5-5. Fuori la volée di Zverev 6-5 Alcaraz set-point. Risposta profonda di Alcaraz che poi stampa un dritto vincente 7-6 Alcaraz in 78 minuti.

3.set – Inizia Alcaraz che va subito in difficoltà 0-30. Fuori la risposta di Zverev 15-30. Ancora una prima vincente 30 pari. Ottimo rovescio di Zverev, palla break 30-40. Palla corta vincente di Alcaraz parità. Lo spagnolo inizia bene 1-0. Bene al servizio il tedesco 40-15. Scambio spettacolare a rete, Zverev sbaglia 40-30. Dritto in rete di Alcaraz 1-1. Gioco a zero per Alcaraz che chiude con la palla corta. Lo spagnolo fa corsa in testa 2-1. Gioco a zero per Zverev che gioca bene con il dritto 2-2. Gioco a zero per Alcara 3-2. Sbaglia la volée Zverev 0-15. Ottima prima 15 pari. A rete il tedesco 30-15. Ottimo controllo dello scambio per Zverev 40-15. Zverev tiene il servizio 3-3. Ace Alcaraz 15-0. Bravissimo Zverev che arriva sulla volée dello spagnolo 15 pari. Nella terra di nessuno Carlos 15-30. Risposta in rete 30 pari. Ace il secondo nel game, il numero uno del mondo tiene il servizio 4-3. Inizia bene Zverev 30-0. Rovescio vincente di Alcaraz 30-15. Esagera con la palla corta lo spagnolo 40-15. Chiude con un ace Zverev 4-4. Dritto vincente 15-0. Allungo Alcaraz che i tocca la coscia destra 15 pari. . Attenzione. Problemi con le gambe per Alcaraz 15-30. Palla corta, Alcaraz cerca di accorciare lo scambio gamba bloccata 30 pari. Ancora una smorzata, gioca da fermo, ma Zverev sbaglia 40-30. Dritto vincente da fermo 5-4. Zverev serve per restare nel match. Medical time-out per il numero uno del mondo. Zverev protesta. Sembra un problema all’adduttore destro. Alcaraz prende un anti infiammatorio. Alcaraz si muove male 15-0. Risposta fuori 30-0. Dritto vincente a tutto braccio 30-15. Rischia ancora Alcaraz 30 pari. Fuori il rovescio di Carlos. Servizio vincente 5 pari. I crampi di Alcaraz una chance per Zverev. Da fermo Alcaraz 15-0. Seconda, fuori la risposta di Zverev 30-0. Enza prima Alcaraz che gioca solo con il braccio. Palla corta fuori 30-15. Con il cuore Alcaraz tiene il servizio 6-5. Di nuovo il fisioterapista in campo. Doppio fallo 0-15. Anche Zverev è fermo non approfitta sbaglia lo smash 0-30. Ace 30-15. Esce la risposta di Alcaraz 30 pari, cerca ancora la palla corta lo spagnolo 40-30. Si va la tie-break.

Tie break. Serve Alcaraz 1-0. Lo spagnolo + fermo sulle gambe 1-1. Prima vincente 2-1 Zverev. Entra la prima 2-2. Dritto fuori di Alcaraz 3-2 Zverev. Esce il dritto di Alcaraz 4-2 Zverev. Palla corta del tedesco 5-2. Alcaraz non c’è più 6-2 Zverev quattro set point. Ace e set a Zverev 7-6.

4. set – Zverev al servizio. Alcaraz continua a non muoversi. Gioco a zero 1-0. Da fermo con l’orgoglio Alcaraz tiene il servizio 1-1. Fuori il rovescio di Alcaraz che fa qualche passo in più 15-0. Rovescio di solo braccio 15 pari. A rete Zverev 30-15. Qualche segno di ripresa del numero uno del mondo. Dritto vincente di Alcaraz 30 pari. Zverev centra due prime 2-1. Dritto in rete dello spagnolo 0-15. Si scambia sotto rete Carlos chiude 15 pari. Risponde in rete Zverev 30-15. Sbaglia Alcaraz 30 pari. Prima a 140 per lo spagnolo 40-30. Alcaraz lascia andare il braccio 2-2. Risposta vincente 0-15. Prima vincente 15 pari. Ace 30-15. Dritto vincente 30 pari. Esce il dritto di Alcaraz 40-30. Brutto errore dello spagnolo 40-30. Zverev rimane avanti 3-2. Continua a servire piano Alcaraz che almeno adesso cammina in campo. Arrivano due palle break 15-40. Prima vincente 30-40. A rete Carlos parità. Da più velocità alla prima Carlos 3-3. Prima vincente 15-0. Servizio e dritto 30-0. Volée in rete 30-15. Fuori il passante, Zverev resta avanti 4-3. Brutto dritto di Alcaraz 0-15. Rovescio fuori 0-30. Due errori di Zverev 30 pari. Fuori misura Zverev con il dritto 40-30, Alcaraz aggancia Zverev 4-4. Fuori giri Alcaraz, Zverev gioco a zero 5-4. Alcaraz serve per restare nel set. Doppio fallo Alcaraz 0-15. Scappa il dritto 0-30. Fuori il dritto di Zverev 15-30. Stecca la risposta il tedesco 30 pari. Dritto sulla riga 40-30. Palla corta vincente Alcaraz tiene la battuta 5-5. Fuori il dritto dello spagnolo 15-0. Prima vincente 30-0. Palla corta vincente 15-30. Sbagli la palla corta Alcaraz, Zverev guadagna il tie-break 6-5. Servizio e dritto 15-0. Prima vincente. Gioco a zero per Carlos, tie break.

Tie-break. Al servizio Zverev. Ace 1-0 Zverev. Quattro ore di gioco. Servizio vincente 1-1. Vola sulla palla corta il tedesco mini break 2-1 Zverev. Esce il back di Zverev 2-2. Rovescio in rete del tedesco 3-2 Alcaraz. Strappa il dritto Carlos 3-3. Risposta in rete 4-3 Alcaraz. Grande prima Zverev 4-4. Fuori la risposta 5-4 Zverev. Rovescio in rete due set point 6-4 Zverev. Dritto vincente quarto set a Zverev 7-6(4)

5.set – Inizia Alcaraz 15-0. Smorzata vincente 30-0. Rovescio in rete 30-15. Gratuito di Carlos 30 pari. Vincente di dritto del numero uno del mondo 40-30. In rete il back dello spagnolo parità. Zverev è cresciuto in risposta. Fuori il dritto di Alcaraz palla break. Doppio fallo, break 0-1. Prima vincente 15-0. A rete Alcaraz, Zverev lo passa 30-0. Lavora ai fianchi Zverev che attacca a rete, break confermato 2-0. Alcaraz con le spalle al muro. Lo spagnolo tiene il servizio e resta vicino 1-2. Zverev domina i propri turni di servizio, gioca con coraggio 30-0. Seconda a 180 km/h 40-0. Dritto vincente di Alcaraz 40-15. Fuori il dritto del tedesco 40-30. Rovescio lungolinea di Alcaraz 40-40. Fulmine di risposta, palla break. Fuori la risposta di Alcaraz parità. Brutto errore di Alcaraz vantaggio Zverev. Rovescio in rete parità. Pasticcia Alcaraz, Zverev sbaglia la volée palla break. Ottima prima parità. Prima a 215 km/h, vantaggio Zverev. Dritto in rete, Zverev conferma il break 3-1. Alcaraz sbaglia il dritto 15 pari. Super passante di Zverev 15-30. Dritto in rete del tedesco 30 pari. Lento a rete Alcaraz parità. Rovescio vincente dello spagnolo. Regalo di dritto di Alcaraz, parità. Servizio e dritto vantaggio Alcaraz. Lo spagnolo tiene il servizio 2-3. Zverev con la prima 15-0. Domina da fondo il tedesco 30-0. Impressionante Alcaraz che ha ritrova tutta la sua velocità 30 pari. Risposta vincente palla break 30-40. Il nastro mette fuori il dritto di Carlos parità. Contropiede di Zverev, scambio durissimo, Zverev ne ha ancora. , break consolidato 4-2. Dritto fuori del tedesco 15-0. Smorzata vincente 30-0. Servizio e dritto 40-0. Risposta vincente per Zverev 40-15. Alcaraz resta vicino 3-4. Risposta vincente Alcaraz 15-0. Gratuito di Zverev 0-30. Contropiede di Zverev 15-30. Lungolinea vincente 30 pari. Servizio e rovescio 40-30. Fuori il dritto di Zverev parità. Sbaglia la volée il tedesco palla break. Zverev spinge rovescio in rete di Carlos. parità. Passante Alcaraz palla break. Cinque ore di gioco. Brutto errore di fretta di Alcaraz parità. Gioca male la palla corta Alcaraz, Zverev dirtto vincente da fondo 5-3. Alcaraz serve per restare nel match. Primo punto allo spagnolo 15-0. Accelera il dritto Zverev 15 pari. Dritto di Carlos e palla corta 40-15. Ancora un vincente di rovescio 40-30. Alcaraz resta in vita 4-5. Zverev serve per il match. Passante vincente 0-15. Rovescio in rete di Zverev 0-30. Regalo di Alcaraz con il dritto 15-30. Dritto vincente dello spagnolo, due palle break 15-40. Spinge con il dritto Alcaraz break 5-5. Servizio e dritto 15-0. Riga di Zverev 15 pari. Riga di Alcaraz che prende l’iniziativa 30-15. Palla corta dello spagnolo 40-15. A segno con il dritto Alcaraz che ripassa avanti e si assicura il tie break 6-5. Adesso è Zverev a servire per restare nel match. Ace 15-0. Rovescio fuori per il tedesco 15 pari. Fretta di Alcaraz dritto out 30-15. Risposta vincente 30 pari. Risponde in rete lo spagnolo 40-30. Alcaraz spinge il dritto. Parità. Fuori il dritto di Zverev match-point. Passante incredibile in tuffo di Alcaraz 7-5 dopo 5 ore e 27 minuti.

Enrico Milani

(1) C. Alcaraz vs (3) A. Zverev

