Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Gennaio 2026

29/01/2026 23:33 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto - Foto Antonio Milesi
Stefano Travaglia nella foto - Foto Antonio Milesi

BRN CH 125 Manama – hard
QF Tirante ARG – Bellucci ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Blanchet FRA – Nardi ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

QF Virtanen FIN – Travaglia ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




CHI CH 100 Concepcion – terra
QF Tseng TPE – Cecchinato ITA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

TAG: