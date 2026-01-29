Australian Open GS | Hard | A$49171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 30 Gennaio 2026
29/01/2026 23:33 Nessun commento
CH 125 Manama – hard
QF Tirante – Bellucci Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
QF Blanchet – Nardi Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
QF Virtanen – Travaglia Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Concepcion – terra
QF Tseng – Cecchinato Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
