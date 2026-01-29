Australian Open 2026 - Day 13 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Ci sono le semifinali maschili. Prima Alcaraz vs Zverev e poi alle ore 09:30 italiane Sinner vs Djokovic (LIVE)

29/01/2026 19:43 31 commenti
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA
Il match deve ancora iniziare

(1) C. Alcaraz ESP vs (3) A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Australian Open - Semifinali - Chi vincerà?

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic SRB vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Australian Open - Semifinali - Chi vincerà?

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson HKG vs (8) Z. Nurlanuly KAZ
Il match deve ancora iniziare

(13) M. Makarova RUS vs (8) T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare

(10) K. Sawashiro JPN vs (3) K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs M. Makarova RUS / R. Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink NED vs (3) G. Sasson ISR

Il match deve ancora iniziare

(1) Y. Kamiji JPN vs (3) X. Li CHN

Il match deve ancora iniziare

(4) G. Fernandez ARG vs (2) T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) G. Sasson ISR / (1) N. Vink NED vs (2) H. Davidson AUS / (2) A. Lapthorne GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) X. Li CHN / (1) Z. Wang CHN vs (2) Y. Kamiji JPN / (2) Z. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) D. Caverzaschi ESP / (1) R. Spaargaren NED vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie GER vs (3) R. Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

(4) K. Hance USA vs (11) K. Chen TPE

Il match deve ancora iniziare

(7) Z. Sesko SLO vs (2) L. Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

C. Doig RSA / D. Kisimov BUL vs M. Ceban GBR / K. Filaretov RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna RUS vs (6) X. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

(11) Y. Shao CHN vs R. Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare

H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs (WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS

Il match deve ancora iniziare

T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE vs A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur AUS / L. Hewitt AUS vs D. Hantuchova SVK / M. Baghdatis CYP
Il match deve ancora iniziare

A. Molik AUS / P. Rafter AUS vs A. Kerber GER / M. Safin RUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua AUS / M. Philippoussis AUS vs A. Petkovic GER / T. Haas GER
Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan TUR vs (2) S. Schroder NED
Il match deve ancora iniziare

(4) Z. Wang CHN vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

(1) A. Hewett GBR vs (3) M. De la Puente ESP

Il match deve ancora iniziare

M. Knoesen GBR / A. Shawcross AUS vs L. De Gouveia GBR / A. Lantermann BEL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(2) L. Foyster GBR / (2) S. Matsuoka JPN vs (1) L. Gryp BEL / (1) L. Heald USA
Il match deve ancora iniziare

31 commenti.

Fogazzaroj 29-01-2026 22:03

@ Detuqueridapresencia (#4554194)

Confermo complimenti piper

 31
Detuqueridapresencia 29-01-2026 21:56

Scritto da antoniov

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …
Il grosso dispiacere per me è che domenica c’è di mezzo mia figlia e debbo farmi i soliti 1000 km uno dietro l’altro alla guida dell’auto e purtroppo mi salterà la finale
( Non mi rispondete dicendo che non è un grosso problema, perché non sarà una finale per me interessante … che VI MANGIO ).

Se anche l’anno scorso hai fatto questo giro in machina vuol dire che porta bene. Va’ liscio!!!

Niente pollici … PER SCARAMANZIA

Cambiamo dito: per i rosik-hater ovviamente 😆

 30
+1: antoniov
Detuqueridapresencia 29-01-2026 21:55

@ piper (#4554187)

Ah che bei gusti musicali Piper!

 29
antoniov 29-01-2026 21:51

Scritto da Annie3
@ antoniov (#4554159)
Ma scusa, se hai Discovery ti piazzi il cellulare sul cruscotto e almeno senti l’illuminato commento… oohh, pero’ non guardarlo, mi raccomando, sennò ti distrai

Appunto … grazie per il consiglio Annie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Scritto da Annie3
@ antoniov (#4554130)
Non ho ancora capito se il Capitano lo prendi sul serio…

Beh, in questo caso la risposta l’ho data implicitamente, mentre negli altri … dipende … 🙂

 28
antoniov 29-01-2026 21:49

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …
Il grosso dispiacere per me è che domenica c’è di mezzo mia figlia e debbo farmi i soliti 1000 km uno dietro l’altro alla guida dell’auto e purtroppo mi salterà la finale
( Non mi rispondete dicendo che non è un grosso problema, perché non sarà una finale per me interessante … che VI MANGIO ).

Se anche l’anno scorso hai fatto questo giro in machina vuol dire che porta bene. Va’ liscio!!!

Niente pollici … PER SCARAMANZIA 😐

 27
+1: Detuqueridapresencia
piper 29-01-2026 21:39

Mamma il ciurlo della Roma.

 26
piper 29-01-2026 21:36

@ Detuqueridapresencia (#4554183)

Io un bel po' meno: Padova – Bologna – Nimes per andar a vedere i Manu Chao e se sapevo prolungavo di 2 giorni la vacanza e mi vedevo pure i Rammstein.

 25
Detuqueridapresencia 29-01-2026 21:28

Scritto da il capitano
La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.

Capitano 6 1 MITO

 24
+1: antoniov, il capitano
Detuqueridapresencia 29-01-2026 21:27

Scritto da antoniov

Scritto da piper

Scritto da tinapica
@ antoniov (#4554119)
Mille chilometri? Caspita, so’assai!
Glielo dico io che di mestiere sono tassista…

Li ho fatti anch’io in macchina 1000 km quando sono andato a Cirò Marina ma 1 volta sola, mentre antoniov as quanto nè so li fa di frequente.

Cosenza – Roma / Roma – Cosenza

Io ho fatto Scandiano – Rennes tutta una tirata viaggiando di notte con pausa “tecnica” a Chamonix.

Ma era in buona compagnia e avevamo un supporto psicoattitudinale che favoriva il relax e la concentrazione allo stesso momento 😉

 23
+1: il capitano, antoniov
Detuqueridapresencia 29-01-2026 21:19

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …
Il grosso dispiacere per me è che domenica c’è di mezzo mia figlia e debbo farmi i soliti 1000 km uno dietro l’altro alla guida dell’auto e purtroppo mi salterà la finale
( Non mi rispondete dicendo che non è un grosso problema, perché non sarà una finale per me interessante … che VI MANGIO ).

Se anche l’anno scorso hai fatto questo giro in machina vuol dire che porta bene. Va’ liscio!!!

 22
+1: il capitano
piper 29-01-2026 21:05

antoniov fai una cosa se ti va: guardati le 2 SF in replica con calma in TV o al PC ma non da cell.

 21
Annie3 29-01-2026 21:03

@ antoniov (#4554159)

Ma scusa, se hai Discovery ti piazzi il cellulare sul cruscotto e almeno senti l'illuminato commento… oohh, pero' non guardarlo, mi raccomando, sennò ti distrai

 20
+1: antoniov
Annie3 29-01-2026 20:58

@ antoniov (#4554130)

Non ho ancora capito se il Capitano lo prendi sul serio…

 19
+1: antoniov
piper 29-01-2026 20:57

@ antoniov (#4554169)

Padova- Cirò tutta una tirata.

 18
+1: Detuqueridapresencia
antoniov 29-01-2026 20:55

Scritto da piper

Scritto da tinapica
@ antoniov (#4554119)
Mille chilometri? Caspita, so’assai!
Glielo dico io che di mestiere sono tassista…

Li ho fatti anch’io in macchina 1000 km quando sono andato a Cirò Marina ma 1 volta sola, mentre antoniov as quanto nè so li fa di frequente.

Cosenza – Roma / Roma – Cosenza

 17
+1: Detuqueridapresencia
piper 29-01-2026 20:53

Scritto da antoniov

Scritto da piper

Scritto da antoniov

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …

Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5

Magari … alle 5:00 la sveglia si può anche mettere col telefonino sul comodino accanto al letto per vedere che succede … ma poi con le signore che succede ?

Dopo la partita della Roma posso pure andare a letto, quindi alle 23:00 circa e non punto la sveglia ma ho l’orologio che vibra e lo metterò alle 5:30/6:00 tanto posso saltare i tempi morti e prima che finisca il match mi sarò portato a vederlo in diretta.

Con Discovery plus possiamo dinanzi ad un bel TV !

Io vedrò entrambi gli incontri su un monitor-TV da 24 pollici, mentre i miei guarderanno la seconda SF in TV da 50 pollici.

 16
piper 29-01-2026 20:50

Scritto da tinapica
@ antoniov (#4554119)
Mille chilometri? Caspita, so’assai!
Glielo dico io che di mestiere sono tassista…

Li ho fatti anch’io in macchina 1000 km quando sono andato a Cirò Marina ma 1 volta sola, mentre antoniov as quanto nè so li fa di frequente.

 15
+1: antoniov, il capitano
antoniov 29-01-2026 20:46

Scritto da piper

Scritto da antoniov

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …

Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5

Magari … alle 5:00 la sveglia si può anche mettere col telefonino sul comodino accanto al letto per vedere che succede … ma poi con le signore che succede ?

Dopo la partita della Roma posso pure andare a letto, quindi alle 23:00 circa e non punto la sveglia ma ho l’orologio che vibra e lo metterò alle 5:30/6:00 tanto posso saltare i tempi morti e prima che finisca il match mi sarò portato a vederlo in diretta.

Con Discovery plus possiamo dinanzi ad un bel TV !

 14
piper 29-01-2026 20:46

Scritto da antoniov

Scritto da tinapica
@ tinapica (#4554132)
Io invece no: tra i 4 rimasti tifo Giocovic sul serio.
Ma è risaputo che a me piaccia perdere facile, quando ci trovo almeno un po’ di romanticismo.

Non comprendo elementi di Sturm und Drang in chi è stato sostenitore del fuoriclasse elvetico …
Da quel che ho letto da qualche parte mi pare che lei lo sia stato !

Non capisco nemmeno perché non tifi Alcaraz se dovesse trovare Nole in finale.

 13
piper 29-01-2026 20:44

Scritto da antoniov

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …

Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5

Magari … alle 5:00 la sveglia si può anche mettere col telefonino sul comodino accanto al letto per vedere che succede … ma poi con le signore che succede ?

Dopo la partita della Roma posso pure andare a letto, quindi alle 23:00 circa e non punto la sveglia ma ho l’orologio che vibra e lo metterò alle 5:30/6:00 tanto posso saltare i tempi morti e prima che finisca il match mi sarò portato a vederlo in diretta.

 12
+1: antoniov, il capitano
antoniov 29-01-2026 20:40

Scritto da tinapica
@ tinapica (#4554132)
Io invece no: tra i 4 rimasti tifo Giocovic sul serio.
Ma è risaputo che a me piaccia perdere facile, quando ci trovo almeno un po’ di romanticismo.

Non comprendo qui elementi di Sturm und Drang in chi è stato sostenitore del fuoriclasse elvetico … 🙂

Da quel che ho letto da qualche parte mi pare che lei lo sia stato !

 11
+1: il capitano
antoniov 29-01-2026 20:37

Scritto da tinapica

Scritto da antoniov

Scritto da il capitano
La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.

Il Capitano è un burlone, per giunta scaramantico.

Avrei sennò potuto mettergli il pollice verde ?

 10
+1: il capitano, Sonj
tinapica 29-01-2026 20:13

@ tinapica (#4554132)

Io invece no: tra i 4 rimasti tifo Giocovic sul serio.
Ma è risaputo che a me piaccia perdere facile, quando ci trovo almeno un po’ di romanticismo.

 9
tinapica 29-01-2026 20:12

Scritto da antoniov

Scritto da il capitano
La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.

Il Capitano è un burlone, per giunta scaramantico.

 8
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, antoniov, Sonj
tinapica 29-01-2026 20:11

@ antoniov (#4554119)

Mille chilometri? Caspita, so’assai!
Glielo dico io che di mestiere sono tassista…

 7
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Sonj
antoniov 29-01-2026 20:10

Scritto da il capitano
La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.

🙄

😳 😳 😳

 6
+1: il capitano
il capitano 29-01-2026 20:07

La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.

 5
+1: Bagel, antoniov, JannikUberAlles, piper, Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Sonj
antoniov 29-01-2026 20:02

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …

Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5

Magari … alle 5:00 la sveglia si può anche mettere col telefonino sul comodino accanto al letto per vedere che succede … ma poi con le signore che succede ? 🙂

 4
+1: il capitano, Sonj
JannikUberAlles 29-01-2026 19:58

Scritto da antoniov
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so …

Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5 😉

 3
+1: antoniov, Sonj
Kenobi 29-01-2026 19:54

Sarà una finale inattesa.

 2
antoniov 29-01-2026 19:54

Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?

Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so … 😕

Il grosso dispiacere per me è che domenica c’è di mezzo mia figlia e debbo farmi i soliti 1000 km uno dietro l’altro alla guida dell’auto e purtroppo mi salterà la finale 🙁

( Non mi rispondete dicendo che non è un grosso problema, perché non sarà una finale per me interessante … che VI MANGIO 😡 ).

1
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Sonj