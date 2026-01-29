Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Ci sono le semifinali maschili. Prima Alcaraz vs Zverev e poi alle ore 09:30 italiane Sinner vs Djokovic (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) Semifinali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs K. Mladenovic / M. Guinard
(1) C. Alcaraz vs (3) A. Zverev
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(4) N. Djokovic vs (2) J. Sinner
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
K. Thompson vs (8) Z. Nurlanuly
(13) M. Makarova vs (8) T. Frodin
(10) K. Sawashiro vs (3) K. Efremova
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs M. Makarova / R. Zolotareva
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) N. Vink vs (3) G. Sasson
(1) Y. Kamiji vs (3) X. Li
(4) G. Fernandez vs (2) T. Oda
(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs (2) H. Davidson / (2) A. Lapthorne
(1) X. Li / (1) Z. Wang vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu
(1) D. Caverzaschi / (1) R. Spaargaren vs G. Fernandez / T. Oda
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) J. Mackenzie vs (3) R. Tabata
(4) K. Hance vs (11) K. Chen
(7) Z. Sesko vs (2) L. Miguel
C. Doig / D. Kisimov vs M. Ceban / K. Filaretov
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Tupitsyna vs (6) X. Sun
(11) Y. Shao vs R. Zolotareva
H. Kawanishi / K. Watanabe vs (WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose
T. Hermanova / D. Zoldakova vs A. Malova / A. Terentyeva
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stosur / L. Hewitt vs D. Hantuchova / M. Baghdatis
A. Molik / P. Rafter vs A. Kerber / M. Safin
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
C. Dellacqua / M. Philippoussis vs A. Petkovic / T. Haas
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(4) A. Kaplan vs (2) S. Schroder
(4) Z. Wang vs D. De Groot
(1) A. Hewett vs (3) M. De la Puente
M. Knoesen / A. Shawcross vs L. De Gouveia / A. Lantermann
(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(2) L. Foyster / (2) S. Matsuoka vs (1) L. Gryp / (1) L. Heald
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
@ Detuqueridapresencia (#4554194)
Confermo complimenti piper
Cambiamo dito: per i rosik-hater ovviamente 😆
@ piper (#4554187)
Ah che bei gusti musicali Piper!
Appunto … grazie per il consiglio Annie
Beh, in questo caso la risposta l’ho data implicitamente, mentre negli altri … dipende … 🙂
Niente pollici … PER SCARAMANZIA 😐
Mamma il ciurlo della Roma.
@ Detuqueridapresencia (#4554183)
Io un bel po’ meno: Padova – Bologna – Nimes per andar a vedere i Manu Chao e se sapevo prolungavo di 2 giorni la vacanza e mi vedevo pure i Rammstein.
Capitano 6 1 MITO
Io ho fatto Scandiano – Rennes tutta una tirata viaggiando di notte con pausa “tecnica” a Chamonix.
Ma era in buona compagnia e avevamo un supporto psicoattitudinale che favoriva il relax e la concentrazione allo stesso momento 😉
Se anche l’anno scorso hai fatto questo giro in machina vuol dire che porta bene. Va’ liscio!!!
antoniov fai una cosa se ti va: guardati le 2 SF in replica con calma in TV o al PC ma non da cell.
@ antoniov (#4554159)
Ma scusa, se hai Discovery ti piazzi il cellulare sul cruscotto e almeno senti l’illuminato commento… oohh, pero’ non guardarlo, mi raccomando, sennò ti distrai
@ antoniov (#4554130)
Non ho ancora capito se il Capitano lo prendi sul serio…
@ antoniov (#4554169)
Padova- Cirò tutta una tirata.
Cosenza – Roma / Roma – Cosenza
Io vedrò entrambi gli incontri su un monitor-TV da 24 pollici, mentre i miei guarderanno la seconda SF in TV da 50 pollici.
Li ho fatti anch’io in macchina 1000 km quando sono andato a Cirò Marina ma 1 volta sola, mentre antoniov as quanto nè so li fa di frequente.
Con Discovery plus possiamo dinanzi ad un bel TV !
Non capisco nemmeno perché non tifi Alcaraz se dovesse trovare Nole in finale.
Dopo la partita della Roma posso pure andare a letto, quindi alle 23:00 circa e non punto la sveglia ma ho l’orologio che vibra e lo metterò alle 5:30/6:00 tanto posso saltare i tempi morti e prima che finisca il match mi sarò portato a vederlo in diretta.
Non comprendo qui elementi di Sturm und Drang in chi è stato sostenitore del fuoriclasse elvetico … 🙂
Da quel che ho letto da qualche parte mi pare che lei lo sia stato !
Avrei sennò potuto mettergli il pollice verde ?
@ tinapica (#4554132)
Io invece no: tra i 4 rimasti tifo Giocovic sul serio.
Ma è risaputo che a me piaccia perdere facile, quando ci trovo almeno un po’ di romanticismo.
Il Capitano è un burlone, per giunta scaramantico.
@ antoniov (#4554119)
Mille chilometri? Caspita, so’assai!
Glielo dico io che di mestiere sono tassista…
🙄
😳 😳 😳
La prima finale in uno slam Zverev-Djokovic si avvicina, domenica tiferò per il mio preferito, questo 25^ sa da fare.
Magari … alle 5:00 la sveglia si può anche mettere col telefonino sul comodino accanto al letto per vedere che succede … ma poi con le signore che succede ? 🙂
Non mi stupirei se Carlitos iniziasse soltanto dopo le 5 😉
Sarà una finale inattesa.
Chi è propenso alla levataccia per godersi Carlitos ?
Io mi sono liberato da ogni impegno per la mattinata di domani, ma stanotte … non lo so … 😕
Il grosso dispiacere per me è che domenica c’è di mezzo mia figlia e debbo farmi i soliti 1000 km uno dietro l’altro alla guida dell’auto e purtroppo mi salterà la finale 🙁
( Non mi rispondete dicendo che non è un grosso problema, perché non sarà una finale per me interessante … che VI MANGIO 😡 ).