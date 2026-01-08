Due milioni per un’esibizione: Alcaraz e Sinner, il tennis che vale come uno Slam?
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner apriranno il loro 2026 con una sfida che, pur non assegnando punti né titoli ufficiali, ha già fatto molto rumore. I due numeri uno della nuova generazione si affronteranno in un match di esibizione a Incheon, in Corea del Sud, in un evento che anticiperà l’inizio della stagione sul cemento australiano.
La scelta di ritardare l’arrivo a Melbourne non è casuale e risponde a più logiche. Tra queste, anche quella economica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia lo spagnolo che l’italiano incasseranno circa 2 milioni di euro ciascuno per prendere parte a questo super-match, una cifra che si avvicina in modo sorprendente al premio destinato al vincitore dell’Open d’Australia, stimato attorno ai 2,5 milioni di euro.
Un dato che fa riflettere: una sola serata di tennis-esibizione può valere quasi quanto conquistare il primo Slam della stagione. Il richiamo mediatico di un confronto tra Alcaraz e Sinner, ormai simbolo del nuovo corso del tennis mondiale, è tale da giustificare investimenti di questo livello, soprattutto in mercati come quello asiatico, sempre più centrali per l’espansione globale del circuito.
Dal punto di vista sportivo, resta qualche interrogativo sulla scelta di disputare un match ad alta intensità a ridosso dell’Open d’Australia. Non è l’ideale, in teoria, affrontare una partita così dispendiosa a pochi giorni dall’inizio di uno Slam. Ma il calendario moderno impone spesso compromessi, e in questo caso l’equilibrio tra preparazione, visibilità e ritorno economico sembra aver convinto entrambi i campioni.
Di certo, il pubblico coreano potrà godersi uno spettacolo di altissimo livello, mentre Alcaraz e Sinner aggiungeranno un nuovo capitolo alla loro rivalità, che nel 2026 promette di essere ancora una volta il filo conduttore della stagione. Anche se, per una notte, più che di ranking e trofei si parlerà soprattutto di numeri… quelli sul contratto.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
La scelta “commerciale” dell’agenzia di Jannik (che da circa 1 anno è letteralmente SUA) è stata chiara fin dall’inizio: solo esibizioni dall’alto contenuto tecnico e soprattutto dall’alto compenso economico.
Credo che non giocherebbe contro Kyrgios o contro la Sabalenka neppure per 10 milioni a tutela di un’immagine che vale un botto (c’è una stima di oltre 8 MILIARDI fatta da addetti ai lavori)…
…come penso che non intenda partecipare ai tornei 500 senza un ingaggio di almeno 1,5 milioni.
Probabilmente Vittur si accorderà con l’agenzia di Carlos per evitare un’inutile e svantaggiosa concorrenza.
Gli SLAM sono “praticamente” OBBLIGATORI ma per le eventuali manifestazioni di contorno: passare alla cassa e fare lo scontrino!
Lo stesso discorso verrà fatto con i Masters 1000, che non saranno sicuramente i 9 “canonici”, ma forse solo 6-7.
In queste occasioni verrà anche promossa la sua Fondazione, in collaborazione con partner tecnici e non.
Oggi Sinner è in grado di muovere un’attenzione a livello mondiale che vale tantissimo e non si capisce perché dovrebbe farlo “gratis”.
Non è arrivato fino al top in carrozza o per “grazia ricevuta” e forse si ricorda ancora la spiacevole pressione dei debiti sulla sua famiglia, che è una storia di solo 5-6 anni fa…
@ Kenobi (#4542244)
Abbi pazienza, potrei pregarti di scrivere in un italiano (solo un po’ ) più comprensibile? Magari ( per cortesia ) utilizzando la punteggiatura, in modo da consentirci, seppur con notevole sforzo, di comprendere cosa scrivi ?Tanti cari saluti
Tutto sta al mercato, se li guardano, se c’è gente che paga, se qualcuno lo preferisce al tennis vero i milioni arriveranno e chi è che rinuncia ai milioni di dollari? Solo un folle.
Quel che avevo scritto e che un minus habens dei tanti che scrivono qua non ha compreso è che il fine – oltre al business – per ognuno di loro cambia.
Ma questa non è un’interpretazione di Kenobi, è la realtà.
Per Jannik sono inseriti dentro un disegno più grande che è la sua programmazione, per Carlos non fanno sistema, ne sono state la dimostrazione quelle del 2025 sparse e senza senso sportivo.