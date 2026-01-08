Due milioni per un’esibizione: Alcaraz e Sinner, il tennis che vale come uno Slam?

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner apriranno il loro 2026 con una sfida che, pur non assegnando punti né titoli ufficiali, ha già fatto molto rumore. I due numeri uno della nuova generazione si affronteranno in un match di esibizione a Incheon, in Corea del Sud, in un evento che anticiperà l’inizio della stagione sul cemento australiano.

La scelta di ritardare l’arrivo a Melbourne non è casuale e risponde a più logiche. Tra queste, anche quella economica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia lo spagnolo che l’italiano incasseranno circa 2 milioni di euro ciascuno per prendere parte a questo super-match, una cifra che si avvicina in modo sorprendente al premio destinato al vincitore dell’Open d’Australia, stimato attorno ai 2,5 milioni di euro.

Un dato che fa riflettere: una sola serata di tennis-esibizione può valere quasi quanto conquistare il primo Slam della stagione. Il richiamo mediatico di un confronto tra Alcaraz e Sinner, ormai simbolo del nuovo corso del tennis mondiale, è tale da giustificare investimenti di questo livello, soprattutto in mercati come quello asiatico, sempre più centrali per l’espansione globale del circuito.

Dal punto di vista sportivo, resta qualche interrogativo sulla scelta di disputare un match ad alta intensità a ridosso dell’Open d’Australia. Non è l’ideale, in teoria, affrontare una partita così dispendiosa a pochi giorni dall’inizio di uno Slam. Ma il calendario moderno impone spesso compromessi, e in questo caso l’equilibrio tra preparazione, visibilità e ritorno economico sembra aver convinto entrambi i campioni.

Di certo, il pubblico coreano potrà godersi uno spettacolo di altissimo livello, mentre Alcaraz e Sinner aggiungeranno un nuovo capitolo alla loro rivalità, che nel 2026 promette di essere ancora una volta il filo conduttore della stagione. Anche se, per una notte, più che di ranking e trofei si parlerà soprattutto di numeri… quelli sul contratto.





