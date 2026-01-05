United Cup, Italia all’ultima chance: serve il 3-0 sulla Francia per sperare nei quarti

Nella notte italiana, a partire dalle ore 3, l’Italia scende in campo contro la Francia nell’ultima sfida del Gruppo C della United Cup, in programma alla RAC Arena di Perth e trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Si tratta di un confronto decisivo per le ambizioni azzurre in una competizione che ha inaugurato ufficialmente la stagione tennistica internazionale.

Dopo la sconfitta rimediata domenica contro la Svizzera, che ha chiuso il girone al primo posto, l’Italia è chiamata a un’impresa per qualificarsi come migliore seconda dei gruppi di Perth. Per centrare l’obiettivo, la squadra azzurra deve vincere il confronto per 3-0 e, complessivamente, lasciare per strada al massimo un set. In caso contrario, sarebbe l’Argentina a staccare il pass per i quarti di finale.

Il programma si apre con il singolare maschile tra Flavio Cobolli, numero 22 del ranking ATP, e Arthur Rinderknech, numero 27. Il bilancio dei precedenti sorride al francese, avanti 2-1, che ha vinto anche l’ultimo confronto diretto, disputato al secondo turno del Masters 1000 di Montreal nel 2024. In questa edizione della United Cup, Cobolli ha mostrato carattere superando Stan Wawrinka al tie-break del terzo set, mentre Rinderknech ha sempre ceduto allo svizzero proprio al tie-break del set decisivo.

A seguire sarà la volta del singolare femminile tra Jasmine Paolini, numero 8 WTA, e Leolia Jeanjean, numero 103 del mondo. Tra la 30enne di Bagni di Lucca e la coetanea di Montpellier non ci sono precedenti. Paolini arriva dal ko in due set contro Belinda Bencic, match in cui è riuscita comunque a strappare sette game all’elvetica, uno in più rispetto a quanto fatto da Jeanjean nel confronto con la stessa Bencic.

Il tie potrebbe poi decidersi nel doppio misto, dove l’Italia si affida a Sara Errani e Andrea Vavassori, tre volte campioni Slam insieme (US Open 2024 e 2025, Roland Garros 2025). La coppia azzurra cerca riscatto dopo la sconfitta contro gli svizzeri Bencic/Paul e affronterà i francesi Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin.

Per l’Italia non ci sono margini di errore: serve una vittoria netta per continuare il cammino alla United Cup e tenere vivo il sogno dei quarti di finale.