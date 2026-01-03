WTA 125 Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md e una nelle quali
WTA 125 Canberra – Tabellone Principale – hard
(1) Simona Waltert vs Dominika Salkova
Marina Stakusic vs Darja Vidmanova
Qualifier vs Lucrezia Stefanini
Daria Snigur vs (7) Tamara Korpatsch
(4) Lucia Bronzetti vs Qualifier
Lanlana Tararudee vs (WC) Tina Smith
Qualifier vs (WC) Destanee Aiava
Joanna Garland vs (6) Diane Parry
(8) Hanne Vandewinkel vs Yue Yuan
Qualifier vs Nikola Bartunkova
Lola Radivojevic vs Qualifier
Alina Korneeva vs (3) Polina Kudermetova
(5) Mayar Sherif vs (WC) Elena Micic
(WC) Tahlia Kokkinis vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Madison Brengle vs (2) Moyuka Uchijima
WTA 125 Canberra – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iryna Shymanovich vs En-Shuo Liang
Mai Hontama vs (15) Manon Leonard
(2) Himeno Sakatsume vs Carol Young Suh Lee
Mary Stoiana vs (13) Alice Rame
(3) Tamara Zidansek vs Sada Nahimana
(WC) Renee Alame vs (14) Miriam Bulgaru
(4) Polina Iatcenko vs Sijia Wei
(WC) Stefani Webb vs (11) Ena Shibahara
(5) Teodora Kostovic vs Camilla Rosatello
(WC) Giselle Isabell Guillen vs (10) Elena Pridankina
(6) Ekaterine Gorgodze vs Selena Janicijevic
(WC) Sarah Rokusek vs (12) Anouk Koevermans
(7) Carson Branstine vs Vera Zvonareva
Nuria Parrizas Diaz vs (16) Elvina Kalieva
(8) Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Anastasia Gasanova
Ayano Shimizu vs (9) Tatiana Prozorova
TAG: WTA 125 Canberra
2 commenti
stakusic
vandewinkel
bronzetti
uchijima
korpatsch
parry
kudermetova
sherif
Kudermetova
Snigur
Bronzetti
Q
Stakusic
Garland
Bartunkova
Q