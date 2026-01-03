WTA 125 Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md e una nelle quali

WTA 125 Copertina, WTA

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
AUS WTA 125 Canberra – Tabellone Principale – hard
(1) Simona Waltert SUI vs Dominika Salkova CZE
Marina Stakusic CAN vs Darja Vidmanova CZE
Qualifier vs Lucrezia Stefanini ITA
Daria Snigur UKR vs (7) Tamara Korpatsch GER

(4) Lucia Bronzetti ITA vs Qualifier
Lanlana Tararudee THA vs (WC) Tina Smith AUS
Qualifier vs (WC) Destanee Aiava AUS
Joanna Garland TPE vs (6) Diane Parry FRA

(8) Hanne Vandewinkel BEL vs Yue Yuan CHN
Qualifier vs Nikola Bartunkova CZE
Lola Radivojevic SRB vs Qualifier
Alina Korneeva RUS vs (3) Polina Kudermetova UZB

(5) Mayar Sherif EGY vs (WC) Elena Micic AUS
(WC) Tahlia Kokkinis AUS vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Madison Brengle USA vs (2) Moyuka Uchijima JPN

AUS WTA 125 Canberra – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iryna Shymanovich BLR vs En-Shuo Liang TPE
Mai Hontama JPN vs (15) Manon Leonard FRA

(2) Himeno Sakatsume JPN vs Carol Young Suh Lee USA
Mary Stoiana USA vs (13) Alice Rame FRA

(3) Tamara Zidansek SLO vs Sada Nahimana BDI
(WC) Renee Alame AUS vs (14) Miriam Bulgaru ROU

(4) Polina Iatcenko RUS vs Sijia Wei CHN
(WC) Stefani Webb AUS vs (11) Ena Shibahara JPN

(5) Teodora Kostovic SRB vs Camilla Rosatello ITA
(WC) Giselle Isabell Guillen AUS vs (10) Elena Pridankina RUS

(6) Ekaterine Gorgodze GEO vs Selena Janicijevic FRA
(WC) Sarah Rokusek AUS vs (12) Anouk Koevermans NED

(7) Carson Branstine CAN vs Vera Zvonareva RUS
Nuria Parrizas Diaz ESP vs (16) Elvina Kalieva USA

(8) Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Anastasia Gasanova RUS
Ayano Shimizu JPN vs (9) Tatiana Prozorova RUS

brizz 03-01-2026 11:22

stakusic

vandewinkel

bronzetti
uchijima

korpatsch
parry
kudermetova
sherif

 2
miky85 03-01-2026 09:54

Kudermetova

Snigur

Bronzetti
Q

Stakusic
Garland
Bartunkova
Q

 1
