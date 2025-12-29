Venus Williams torna in campo: rientro ad Auckland 2026 e sguardo sull’Australian Open
Venus Williams è pronta a tornare in campo. Dopo mesi di voci, indiscrezioni e attese, l’americana ha ufficializzato il suo rientro nel circuito WTA: sarà al WTA Auckland 2026, torneo che aprirà la sua stagione e fungerà da banco di prova in vista dell’Australian Open 2026.
A 45 anni, Venus Williams continua a sorprendere per longevità, motivazioni e passione. Recentemente sposata, l’ex numero uno del mondo ha deciso di rimettersi in gioco ancora una volta, senza chiarire se questa sarà o meno la sua ultima stagione da professionista. Un’incognita che rende il suo ritorno ancora più affascinante.
Auckland rappresenta un luogo simbolico per il suo rientro: un torneo ideale per ritrovare ritmo partita e testare la condizione fisica contro avversarie più giovani, in un contesto competitivo ma meno logorante rispetto ai grandi eventi. L’obiettivo principale resta Melbourne, dove Venus tornerà a calcare i campi di uno Slam che ha segnato profondamente la sua carriera.
Il semplice fatto di rivederla in campo, racchetta alla mano, è già una notizia di grande impatto per il tennis mondiale. A 45 anni, Venus Williams non smette di “dare battaglia”, confermando ancora una volta di essere molto più di una campionessa del passato: è un simbolo di resilienza, passione e amore per questo sport.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Venus Williams, WTA 250 Auckland, WTA 250 Auckland 2026
3 commenti
“Nonna” Venere non molla:
ma ha la classifica per fare gli AO ?
Ah, gli daranno una WC: ci saranno certo degli sponsor che “spingono” nonostante la veneranda età. 😉
Aridatece Sampras e Borg
Non comprendo perché Venus si ostini a giocare in singolare quando ancora poteebbe essere competitiva in doppio (la Navratilova il suo ultimo slam lo vinse a 50 anni in doppio misto con uno dei fratelli Bryant)