Venus Williams torna in campo: rientro ad Auckland 2026 e sguardo sull’Australian Open

Venus Williams è pronta a tornare in campo. Dopo mesi di voci, indiscrezioni e attese, l’americana ha ufficializzato il suo rientro nel circuito WTA: sarà al WTA Auckland 2026, torneo che aprirà la sua stagione e fungerà da banco di prova in vista dell’Australian Open 2026.

A 45 anni, Venus Williams continua a sorprendere per longevità, motivazioni e passione. Recentemente sposata, l’ex numero uno del mondo ha deciso di rimettersi in gioco ancora una volta, senza chiarire se questa sarà o meno la sua ultima stagione da professionista. Un’incognita che rende il suo ritorno ancora più affascinante.

Auckland rappresenta un luogo simbolico per il suo rientro: un torneo ideale per ritrovare ritmo partita e testare la condizione fisica contro avversarie più giovani, in un contesto competitivo ma meno logorante rispetto ai grandi eventi. L’obiettivo principale resta Melbourne, dove Venus tornerà a calcare i campi di uno Slam che ha segnato profondamente la sua carriera.

Il semplice fatto di rivederla in campo, racchetta alla mano, è già una notizia di grande impatto per il tennis mondiale. A 45 anni, Venus Williams non smette di “dare battaglia”, confermando ancora una volta di essere molto più di una campionessa del passato: è un simbolo di resilienza, passione e amore per questo sport.





Francesco Paolo Villarico