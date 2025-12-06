Notizie dal mondo Copertina, Generica

Holger Rune torna a camminare: primi passi dopo la lunga riabilitazione (Video)

06/12/2025 18:23 2 commenti
Holger Rune nella foto
Holger Rune nella foto

Holger Rune continua a condividere piccoli passi del suo percorso di recupero, mostrando un aggiornamento che segna una tappa importante. Per la prima volta dalla grave lesione alla gamba, il danese è stato ripreso mentre si sposta in piedi: indossa ancora un supporto che protegge l’intera gamba destra e utilizza una stampella, ma può finalmente tornare a camminare dopo molte settimane di immobilità.

Rune ha scelto di rendere pubblico ogni progresso, mantenendo un contatto costante con i tifosi attraverso i social. Non è una scelta scontata: in situazioni simili, molti atleti preferiscono sparire per un po’ e lavorare lontano dai riflettori. Lui, invece, continua a documentare con calma e regolarità le tappe della riabilitazione.

Il percorso resta lungo e complesso, e servirà pazienza prima di rivederlo in condizioni fisiche ottimali. Se tutto procederà senza intoppi, l’obiettivo realistico è rivederlo in campo verso la fine del 2026. Per ora, però, ogni piccolo avanzamento è un segnale incoraggiante.



Marco Rossi

TAG:

2 commenti

piper 06-12-2025 20:09

Scritto da Onurb
Forza ragazzo, torna più forte di prima

Per frapporsi tra Sinner ed Alcaraz quando Jannik tornerà n° 1?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 06-12-2025 19:00

Forza ragazzo, torna più forte di prima

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!