Holger Rune torna a camminare: primi passi dopo la lunga riabilitazione (Video)

Holger Rune continua a condividere piccoli passi del suo percorso di recupero, mostrando un aggiornamento che segna una tappa importante. Per la prima volta dalla grave lesione alla gamba, il danese è stato ripreso mentre si sposta in piedi: indossa ancora un supporto che protegge l’intera gamba destra e utilizza una stampella, ma può finalmente tornare a camminare dopo molte settimane di immobilità.

Rune ha scelto di rendere pubblico ogni progresso, mantenendo un contatto costante con i tifosi attraverso i social. Non è una scelta scontata: in situazioni simili, molti atleti preferiscono sparire per un po’ e lavorare lontano dai riflettori. Lui, invece, continua a documentare con calma e regolarità le tappe della riabilitazione.

Step by step 🙌🏼🕺🏼 pic.twitter.com/kwINTW8O36 — Holger Rune (@holgerrune2003) December 6, 2025

Il percorso resta lungo e complesso, e servirà pazienza prima di rivederlo in condizioni fisiche ottimali. Se tutto procederà senza intoppi, l’obiettivo realistico è rivederlo in campo verso la fine del 2026. Per ora, però, ogni piccolo avanzamento è un segnale incoraggiante.





Marco Rossi