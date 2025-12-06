Sinner a Dubai: la serata con Laila Hasanovic diventa virale (Video)

Jannik Sinner sta approfittando della breve pausa agonistica per concedersi qualche giorno di relax, lontano dalle pressioni del circuito. Proprio in queste ore, sui social sono circolate alcune immagini che lo ritraggono durante una serata a Dubai in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic e di uno dei suoi allenatori.

Jannik Sinner enjoying his off season out with his coach Simone Vagnozzi and girlfriend Danish model and influencer Laila Hasanovic. Sinner seems to be enjoying the night the most. 👍pic.twitter.com/7Iz3LbsKt6 — Pavvy G (@pavyg) December 5, 2025

Gli scatti, diffusi rapidamente dagli utenti, hanno attirato l’attenzione dei fan, sempre molto vigili quando si tratta del campione altoatesino. Alcuni internauti hanno commentato notando un presunto “disagio” nell’influencer danese, alimentando discussioni e interpretazioni sui social. Nulla di più di una normale uscita serale, ma sufficiente per far parlare anche in piena off-season.





Marco Rossi