Sinner a Dubai: la serata con Laila Hasanovic diventa virale (Video)

06/12/2025 16:03 7 commenti
Jannik Sinner sta approfittando della breve pausa agonistica per concedersi qualche giorno di relax, lontano dalle pressioni del circuito. Proprio in queste ore, sui social sono circolate alcune immagini che lo ritraggono durante una serata a Dubai in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic e di uno dei suoi allenatori.

Gli scatti, diffusi rapidamente dagli utenti, hanno attirato l’attenzione dei fan, sempre molto vigili quando si tratta del campione altoatesino. Alcuni internauti hanno commentato notando un presunto “disagio” nell’influencer danese, alimentando discussioni e interpretazioni sui social. Nulla di più di una normale uscita serale, ma sufficiente per far parlare anche in piena off-season.



Marco Rossi

7 commenti

Kenobi 06-12-2025 17:34

Mamma mia dove siamo arrivati!

 7
Replica | Quota
Annie3 06-12-2025 17:27

Ma povera ragazza, è come andare in viaggio di nozze con la suocera, nella fattispecie Vagnozzi…poi, con la faccetta allegra del mister…neanche l’impegno di Jannik e il Billioner di Briatore riescono a rallegrarla

 6
Replica | Quota
Antonella B. 06-12-2025 17:23

Vade retro Pavvy

 5
Replica | Quota
MarcoP 06-12-2025 17:08

Video di alcuni giorni fa, non di queste ore.

 4
Replica | Quota
marcauro 06-12-2025 16:43

Beato lui !!!

 3
Replica | Quota
hardenn (Guest) 06-12-2025 16:41

Bene, ci vediamo a fine gennaio

 2
Replica | Quota
Di Passaggio 06-12-2025 16:38

Ma no, dai, peggio di Novella 2000. Lasciate perdere, ragazzi. Non è cosa.

 1
Replica | Quota
+1: brunodalla, Scolaretto, Marco M., MarcoP