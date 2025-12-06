Agnieszka Radwanska torna nel circuito: nel 2026 sarà l’allenatrice di Magda Linette

Ci sono giocatrici che, anche a distanza di anni dal ritiro, riescono a trasmettere la stessa magia di quando calcavano i campi del circuito. Nel 2026 vivremo una piccola emozione in questo senso grazie al ritorno di Agnieszka Radwanska, anche se non con una racchetta in mano. La polacca, che tra pochi mesi compirà 37 anni, ha infatti deciso di iniziare una nuova avventura: per la prima volta sarà allenatrice di una giocatrice in attività, la connazionale Magda Linette, di soli tre anni più giovane.

Una decisione sorprendente per chi l’ha ammirata per anni, ma allo stesso tempo perfettamente coerente con la sensibilità tennistica e la visione del gioco che l’hanno resa una delle giocatrici più intelligenti della sua generazione. Radwanska, finalista a Wimbledon nel 2012 e campionessa delle WTA Finals 2015, non ha mai vinto un titolo dello Slam, complice una concorrenza spietata, ma ha costruito una carriera brillante fatta di eleganza, lettura tattica e un talento unico.

Un ritorno inatteso, ma pieno di entusiasmo

“Non avrei mai pensato di tornare nel tour, allenare è molto diverso dal giocare” racconta Aga. “Ma conosco Magda da 25 anni, voglio semplicemente aiutarla. Da bambine giocavamo insieme, poi ognuna ha seguito il proprio percorso. Abbiamo personalità e stili differenti, ma ora finalmente saremo dalla stessa parte della rete”.

A guidare il progetto sarà ancora Mark Gellard, coach principale di Linette, che accoglie Radwanska con entusiasmo:“Agnieszka porta un insieme di competenze unico. Ha vissuto il tennis ai massimi livelli e possiede una capacità straordinaria di leggere il gioco e comunicare. Per il team è un valore aggiunto enorme”.

Linette: “Aga è sempre stata un modello”

Per Magda Linette, oggi n.55 WTA e semifinalista all’Australian Open 2023, si tratta di un rinforzo preziosissimo. A 33 anni la polacca vuole dare nuovo slancio alla sua carriera, e l’arrivo di Radwanska rappresenta l’occasione ideale.

“L’ho sempre ammirata: la sua calma nei momenti cruciali, la capacità di leggere le avversarie, le sue scelte intelligenti” afferma Linette. “Volevo qualcuno che potesse guidarmi non solo in campo, ma anche nel modo di vivere il lavoro quotidiano. Da quando è arrivata, ha elevato tutto il nostro livello: intensità, concentrazione, attenzione ai dettagli. Ed è questo che fa la differenza”.

Un esperimento che promette bene

Linette è convinta che Aga potrà aiutarla soprattutto nella gestione dei punti importanti e nella costruzione tattica dello scambio: “Mi aiuterà a vedere il gioco più chiaramente, a capire meglio le opportunità. La sua esperienza e la sua calma sono un dono per tutto il team”.

Il 2026 segnerà dunque il debutto ufficiale di Agnieszka Radwanska come coach, un ruolo che sembra cucito su misura per una delle menti più fini del tennis moderno. Se riuscirà a trasmettere anche solo una parte della sua visione, Magda Linette potrebbe trovare nuova linfa proprio nella fase più matura della carriera.

Un ritorno diverso, inaspettato, ma profondamente affascinante: Aga è di nuovo nel circuito. E il tennis non può che guadagnarci.





