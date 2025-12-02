Serena Williams spegne l’entusiasmo: niente ritorno (per ora), nonostante l’iscrizione al programma antidoping

La notizia dell’apparente ritorno di Serena Williams aveva scaldato i social: la campionessa americana risultava infatti nuovamente iscritta al programma antidoping, requisito indispensabile per competere di nuovo a livello professionistico.

Un dettaglio che non passa mai inosservato: aderire al protocollo antidoping significa essere reperibile 365 giorni l’anno, accettare controlli a sorpresa, anche alle 6 del mattino, e segnalare con precisione ogni spostamento.

In genere, solo chi ha concrete intenzioni di tornare accetta volontariamente un impegno così pesante.

Per questo l’idea di un suo possibile rientro aveva iniziato a trasformarsi in sogno collettivo. A 44 anni, in una forma fisica impressionante, qualcuno aveva perfino immaginato un ultimo, emozionante US Open.

Serena interviene e smentisce: “Non sto tornando”

L’entusiasmo, però, è durato poco. Bombardata da messaggi, telefonate e notizie virali, Serena Williams è dovuta intervenire sui social per smentire ogni ipotesi di comeback.

Un messaggio secco, chiaro, capace di spegnere la fantasia dei fan: nessun piano di ritorno, nessuna rimonta sportiva in vista. La leggenda del tennis ha scelto di stroncare tutto sul nascere.

Resta però una stranezza difficile da ignorare

Pur dopo la smentita, un interrogativo rimane sospeso:

perché iscriversi al programma antidoping se non si vuole tornare a competere?

Una giocatrice che non intende rientrare non si sottoporrebbe volontariamente a quel livello di controllo e di pressione logistica. È un gesto singolare, che ha inevitabilmente alimentato speculazioni e speranze.

E alla fine, se mai dovesse tornare, sarà lei a dirlo

C’è un elemento che i tifosi farebbero bene a ricordare: se Serena Williams decidesse davvero di tornare, sarebbe lei – e solo lei – ad annunciarlo.

Non un foglio burocratico, non una registrazione nel pool antidoping, non un documento federale.

Sarebbe lei, con le sue parole, con la sua voce, con la sua presenza.





Francesco Paolo Villarico