Ricavi doppi per l’ATP, stipendi più alti in WTA: il tennis verso una fusione delicata
Il giornalista Daniel Kaplan ha portato alla luce un quadro molto dettagliato sullo stato finanziario di ATP e WTA grazie alle dichiarazioni fiscali del 2024. I numeri rivelano differenze profonde tra i due circuiti, proprio mentre avanzano le trattative per una storica fusione delle loro unità commerciali.
ATP: quasi 300 milioni di ricavi, ma meno stipendi ai dipendenti
Nel 2024 l’ATP ha generato 293,7 milioni di dollari, più del doppio rispetto alla WTA (+105%). Una cifra enorme, che conferma la solidità commerciale del circuito maschile.
Curiosamente, però, ha speso meno della WTA in compensi per i dipendenti: ATP: 25,3 milioni di dollari – WTA: 26,9 milioni di dollari
Il dato del presidente Andrea Gaudenzi, unico dirigente ATP con uno stipendio a sette cifre: 1,7 milioni di dollari per il 2024.
Altri top manager: Mark Young (consigliere legale): 990.000 $ – Massimo Calvelli (ex CEO): 840.000 $
WTA: meno ricavi, ma più investimenti sul personale
La WTA, reduce dalla crisi economica seguita al boicottaggio della Cina per il caso Peng Shuai, ha totalizzato 142,6 milioni di dollari di ricavi, meno della metà dell’ATP.
Ciononostante, il circuito femminile ha aumentato rapidamente gli stipendi negli ultimi anni:
13 milioni nel 2020
16 milioni nel 2021-22
21 milioni nel 2023
26,9 milioni nel 2024
La WTA ha quattro dirigenti con stipendi sopra il milione.
Sul fronte finanziario generale, il 2024 si chiude così:
ATP: surplus di 52 milioni e asset netti di 427,4 milioni
WTA: deficit di 4,9 milioni, ma asset netti tornati positivi (4 milioni), anche grazie alla cessione del 20% di WTA Ventures a CVC Capital Partners per 150 milioni
La grande questione: come dividersi i ricavi dopo la fusione?
ATP e WTA stanno discutendo da anni un’unificazione delle loro strutture commerciali. Ora, l’ATP avrebbe fissato una scadenza al 18 dicembre perché la WTA firmi una lettera di intenti.
Il nodo centrale rimane sempre lo stesso: come spartire il denaro.
Sebbene sia il tennis uno degli sport più avanzati in termini di parità — molti tornei sono combinati e questi sono i più redditizi — il gap economico tra i due circuiti resta enorme. La proposta attualmente sul tavolo prevederebbe una quota iniziale molto lontana da un 50-50, ma con possibilità di aumentare nel tempo in base a precisi indicatori di crescita.
Una fusione che cambierebbe il tennis
Le due organizzazioni sembrano più vicine che mai a un accordo, spinte anche dal boom mondiale dello sport femminile. Ma con differenze economiche così marcate, trovare un compromesso resta un’impresa delicata.
Quel che è certo è che i prossimi mesi potrebbero ridefinire profondamente il modo in cui il tennis viene gestito, promosso e percepito a livello globale.
Francesco Paolo Villarico
TAG: ATP, WTA
3 commenti
Vorrei darvi una suggestione. Rivedendo Il DOC FILM sulla Davis del ’76 MI HA COLPITO vedere tutto quel pubblico a Wimbledon per seguire INGHILTERRA iTALIA di DAVIS. Ho pensato anche alla novità del doppio misto anticipato per Gli US OPEN. Si parla tanto di riformare la Davis e farla ogni due o tre anni. IO vado contro corrente perché il fascino di Bologna con quelle partite di Flavio seguite da 5 milioni di telespettatori qualcosa vorranno pur dire. Allora questo articolo parla di ricavi in aumento e un eventuale fusione ATP WTA. Sarebbe molto bello a mio parere fare spazio neI 4 Slam alla Davis. dopo le due settimane di singole e doppio maschile farei una terza settimana per Nazioni… un torneo a tutti gli effetti con le teste di serie calcolato dal ranking per nazioni, con gli atleti che possono prendere punti dalle loro vittorie. SI PARTE DAGLI ottavi di finale con 12 teste di serie in tabellone MD e le altre 4 per le nazioni che passano le qualificazioni a cui oartecipano 16 nazionai. UN TOPTALE DI 30 NAZIONI PRESENTI. sia al maschile al femminale. IL tie è composto come le FINALS A TRE incontri, due singolari e l’eventuale doppio. Sarebbe molto bello. DOPO IL 4 SLAM SI REDIGE LA race annuale per nazioni e i migliori 8 farebbero le FINALS8 CON ASSEGNAZIONE DELLA dAVIS. nASCEREBBERO 4 TROFEI NAZIONALI DI RILIEVO E NOVITà ASSOLUTA. sOLDI, PUNTI, MA SOPRATTUTTO GRANDE SPETTACOLO.
Ed ecco qui il perché Gaudenzi al momento NON SE NE ANDRÀ con buona pace di Massimo Piagnone: si deve portare avanti la fusione
È il momento di dire cosa succede davvero nel tennis:
Mi sono domandato il perché Massimo detto “piagnone” insiste a dire che Gaudenzi cadrà
Massimo non ha fonti, le sue fonti sono come il suo libro: non esistono
Poi mi sono ricordato: nel 2026 ci sono le elezioni ATP! Quindi il caro truffatore pensa che se Gaudenzi non verrà rieletto potrà dire che è stato fatto fuori dalla PTPA… peccato che non sia così….
Gaudenzi non è un re, è un re a cui è stato affidato UN COMPITO un OBBLIGO da chi lo ha eletto: sconfiggere gli slam
TUTTO È IN FUNZIONE di una lotta tra i 4 slam e l’ATP
Ovviamente l’ATP non vuole mica cancellare letteralmente i tornei slam, esisteranno sempre, ma semplicemente VUOLE METTERE IN CHIARO CHE È L’ATP A COMANDARE IL CIRCUITO, NON GLI SLAM
Nella visione di Gaudenzi gli slam ovvio che esisteranno e saranno i tornei più importanti MA L’ATP COMANDERÀ, appunto il suo ONEVISION ha questo nome perché nel circuito che verrà ci sarà non più un DUOPOLIO politico ma un SOLO COMANDANTE POLITICO a cui anche gli slam obbediranno
Ovviamente gli slam che hanno un potere che rivaleggia con l’ATP si rifiutano di farsi comandare dall’ATP ed è per questo che Gaudenzi negli anni ha lavorato per INDEBOLIRE gli slam politicamente cercando di “accerchiarli”
Accerchiarli come? Beh ovviamente l’ATP non può battere gli slam da sola quindi ha cercato e trovato l’alleanza di altri tornei importanti, sauditi e (quasi sicuro) WTA
1) si sono potenziati ENORMEMENTE I 1000 aumentando La durata a 12 giorni, rendendoli OBBLIGATORI anche, e aumentando le entry list fino a 96 giocatori in tabellone e ben oltre i 100 nelle quali
Questo perché? Per renderli il più simili possibile agli slam non perché si desideri davvero un quinto slam ma per segnalare politicamente che gli slam non hanno la forza politica e danarosa per competere.
E questi messaggi…. Sono veri infatti gli slam sono stati abbastanza umiliati dai soldi sauditi che hanno PERMESSO di aumentare i montepremi talmente tanto che molti 1000 come Indian Wells e Miami e le ATP FINALS e le esibizioni come la Laver Cup e Six Kings hanno montepremi 4 volte maggiori degli slam(in particolare degli Australian Open)
Questa cosa dei montepremi più alti nei 1000 ha moooolto danneggiato Gli slam perché la dura realtà è che per un giocatore di bassa classifica che sa che non può vincere uno slam ovviamente, è molto più economicamente conveniente fare le quali di un 1000 come Indian Wells per sistemare la famiglia.
Infatti specialmente agli Australian Open negli ultimi anni nel tabellone quali ci sono stati abbastanza ritiri mentre a Indian Wells quasi nessuno….
La verità è che per i giocatori comuni sta diventando più conveniente economicamente fare i 1000
2) I nuovi 1000 sono onestamente una benedizione per i giocatori comuni perché sono accessibili e si può guadagnare molto(ed è per questo che L’ATP ha guadagnato il sostegno di abbastanza giocatori poveri), di conseguenza i 250 stanno sparendo perché obbiettivamente erano inutili, con montepremi spesso da challenger e sopratutto erano TROPPO COSTOSI da mantenere(nessuna Federazione infatti vuole più organizzare i 250… Tranne l’Italia)
I nuovi 1000 e 500 fanno molto di più e sono più vantaggiosi
Poco da dire purtroppo
Gli slam effettivamente si sono ritrovati ACCERCHIATI da ATP, torneo ATP potenziati, WTA e Sauditi
E specialmente gli slam sono stati colpiti molto sia dal fatto che hanno bassi montepremi rispetto anche ai semplici 1000 ATP e sono rimasti ancora più feriti dalle 2 lettere scritte dai top 10 ATP e WTA in cui sono stati criticati per essere tornati che guadagnano tanto e non danno nulla ai giocatori(ed effettivamente è vero)
Questi sono stati danni GRAVI alla loro reputazione….MA a quel punto gli slam(o meglio L’AUSTRALIAN OPEN) ha incominciato a cercare un alleato esterno per combattere l’ATP e quell’ALLEATO esterno è la PTPA o meglio: colui che CONTROLLA la PTPA, il miliardario BILL ACKMAN
Molti contestano a Gaudenzi un atteggiamento troppo duro nei confronti degli slam ma non si può più tornare indietro: i sauditi VOGLIONO IL CIRCUITO e lo faranno CON O SENZA ATP
Da qui forse l’accordo con la PTPA
La PTPA non conta nulla, 0, nada MA il MILIARDARIO che la controlla INVECE CONTA.
FORSE L’AUSTRALIAN OPEN HA PROMESSO AD ACKMAM DI VENDERGLI L’INTERO CIRCUITO CON LUI PROPRIETARIO INVECE DEI SAUDITI SE IL MILIARDARIO AIUTA GLI SLAM A VINCERE CONTRO L’ATP
NON È STATO UN CASO CHE NELLA LETTERA FIRMATA DAI TOP 10 GIOCATORI ATP E WTA CONTRO GLI SLAM PER AUMENTARE SOLDI NON CI FOSSE IL NOME DI DJOKOVIC (FACCIA DELLA PTPA) TRA I FIRMATARI
IN POCHE PAROLE L’AUSTRALIAN OPEN PER COMBATTERE L’ATP LA WTA I SAUDITI E I GIOCATORI ATP HA PROMESSO A BILL ACKMAM DI VENDERGLI L’INTERO CIRCUITO UNA VOLTA CHE L’AMERICANO AVRÀ DISTRUTTO L’ATP E RESO GLI SLAM SOVRANI DEL CIRCUITO
Cosa c’entra l’Italia in tutto questo? La risposta è…. PROPRIO UN C..O! Nonostante i complottari la guerra tra ATP e slam è un’idea dell’ATP, LE MODIFICHE AI CHALLENGER con l’introduzione dei 175 e 125 e LE MODIFICHE AI 1000 SONO UN’IDEA DELL’ATP ed infatti sono successe a TUTTI I TORNEI DI TUTTI I PAESI
Queste idee infatti non sono di Gaudenzi ma DI TUTTA l’ATP
Per questo non vedo come Gaudenzi non possa essere rieletto o comunque CONFERMATO in una posizione influente: un nuovo circuito è inevitabile ed ora che sono entrati i sauditi si FARÀ CON O SENZA ATP quindi l’ATP andrà fino in fondo
Riguardo l’Italia: secondo me l’Italia ha fatto IL MASSIMO PURTROPPO
Il capolavoro sono state le Finals fino al 2030 e la Davis ma non sono eterne
Quando voi sentite Binaghi dire “VOGLIO A ROMA IL QUINTO SLAM” in realtà NON lo intende veramente: sta solo segnalando all’ATP che la federazione italiana è dalla loro parte e se vuole sarà la loro arma contro gli slam.
Perché l’Italia si è schierata con l’ATP? Semplice: il sogno di Binaghi è essere RIPAGATO con un secondo torneo ufficiale ATP non in prestito come le FINALS ma questa volta CON LICENZA DEFINITIVA E QUINDI PER SEMPRE, TIPO GLI INTERNAZIONALI DI ROMA.
Ma il sogno di avere un secondo torneo definitivo è quasi IMPOSSIBILE perché appunto il numero dei tornei sta DIMINUENDO e non aumentando e quei pochi che stanno venendo creati stanno andando tutti IN ARABIA O IN CINA(come le Next Gen ATP FINALS che l’Arabia ci ha scippato per sempre)
Realisticamente per l’Italia sarà difficile anche con Binaghi avere un torneo
Ma perché l’Italia vuole un altro torneo? Semplice: un torneo vuol dire PIÙ ENTRATE e più ENTRATE EQUIVALGONO a FINANZIAMENTI PER I GIOVANI TENNISTI E MANTENIMENTO DEI TORNEI CHALLENGER ITALIANI CHE ATTUALMENTE SONO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E RISCHIANO DI DIMINUIRE FORTEMENTE
Quando rompete che Binaghi aumenta i prezzi mentre in Francia i tornei costano meno dovete capire una cosa: la Francia dal solo Roland Garros GUADAGNA 250 MILIONI DI EURO L’ANNO, LA FRANCIA RIESCE A FINANZIARE IL SUO TENNIS SOLO COL ROLAND GARROS
l’Italia invece ha guadagnato 50 milioni quest’anno CON DAVIS E FINALS CHE SARANNO ENTRAMBE ANDATE NEL 2030!!!! Immaginate senza quanto poco guadagneremo
Alla federazione italiana SERVONO SOLDI PER CRESCERE NUOVI TALENTI E PER SPERARE DI TROVARE UN ALTRO SINNER
LO CAPITE O NO CHE I PREZZI SERVONO A QUESTO? E A QUESTO SERVONO ANCHE LE FUSIONI COL PADEL CHE HA PERMESSO DI REGISTRARE ENTRATE BUONE E DI FAR FINANZIARE I CHALLENGER ANCORA UN PO’
NO COMMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!