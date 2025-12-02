Ricavi doppi per l’ATP, stipendi più alti in WTA: il tennis verso una fusione delicata

Il giornalista Daniel Kaplan ha portato alla luce un quadro molto dettagliato sullo stato finanziario di ATP e WTA grazie alle dichiarazioni fiscali del 2024. I numeri rivelano differenze profonde tra i due circuiti, proprio mentre avanzano le trattative per una storica fusione delle loro unità commerciali.

ATP: quasi 300 milioni di ricavi, ma meno stipendi ai dipendenti

Nel 2024 l’ATP ha generato 293,7 milioni di dollari, più del doppio rispetto alla WTA (+105%). Una cifra enorme, che conferma la solidità commerciale del circuito maschile.

Curiosamente, però, ha speso meno della WTA in compensi per i dipendenti: ATP: 25,3 milioni di dollari – WTA: 26,9 milioni di dollari

Il dato del presidente Andrea Gaudenzi, unico dirigente ATP con uno stipendio a sette cifre: 1,7 milioni di dollari per il 2024.

Altri top manager: Mark Young (consigliere legale): 990.000 $ – Massimo Calvelli (ex CEO): 840.000 $

WTA: meno ricavi, ma più investimenti sul personale

La WTA, reduce dalla crisi economica seguita al boicottaggio della Cina per il caso Peng Shuai, ha totalizzato 142,6 milioni di dollari di ricavi, meno della metà dell’ATP.

Ciononostante, il circuito femminile ha aumentato rapidamente gli stipendi negli ultimi anni:

13 milioni nel 2020

16 milioni nel 2021-22

21 milioni nel 2023

26,9 milioni nel 2024

La WTA ha quattro dirigenti con stipendi sopra il milione.

Sul fronte finanziario generale, il 2024 si chiude così:

ATP: surplus di 52 milioni e asset netti di 427,4 milioni

WTA: deficit di 4,9 milioni, ma asset netti tornati positivi (4 milioni), anche grazie alla cessione del 20% di WTA Ventures a CVC Capital Partners per 150 milioni

La grande questione: come dividersi i ricavi dopo la fusione?

ATP e WTA stanno discutendo da anni un’unificazione delle loro strutture commerciali. Ora, l’ATP avrebbe fissato una scadenza al 18 dicembre perché la WTA firmi una lettera di intenti.

Il nodo centrale rimane sempre lo stesso: come spartire il denaro.

Sebbene sia il tennis uno degli sport più avanzati in termini di parità — molti tornei sono combinati e questi sono i più redditizi — il gap economico tra i due circuiti resta enorme. La proposta attualmente sul tavolo prevederebbe una quota iniziale molto lontana da un 50-50, ma con possibilità di aumentare nel tempo in base a precisi indicatori di crescita.

Una fusione che cambierebbe il tennis

Le due organizzazioni sembrano più vicine che mai a un accordo, spinte anche dal boom mondiale dello sport femminile. Ma con differenze economiche così marcate, trovare un compromesso resta un’impresa delicata.

Quel che è certo è che i prossimi mesi potrebbero ridefinire profondamente il modo in cui il tennis viene gestito, promosso e percepito a livello globale.





Francesco Paolo Villarico