Rafael Jodar completa il campo delle Next Gen ATP Finals 2025: dalla posizione 900 al sogno di Jeddah
Il tabellone delle Next Gen ATP Finals 2025, presentate da PIF, è ufficialmente completo. A unirsi al connazionale Martín Landaluce sarà infatti Rafael Jodar, che a dicembre volerà a Jeddah per prendere parte al prestigioso evento dedicato ai migliori Under 21 del circuito.
Per il 19enne spagnolo si tratta di una qualificazione dal forte sapore simbolico: solo un anno fa, nella stessa sede, era presente come semplice sparring partner. Dodici mesi dopo, invece, Jodar arriva tra gli otto protagonisti del torneo grazie a una stagione che ha rappresentato il suo vero salto di qualità.
Dalla posizione 900 ai titoli Challenger: l’ascesa di Jodar
A marzo Jodar era ancora fuori dalla Top 900 del ranking. Poi, una progressione impressionante: tra agosto e novembre ha conquistato tre titoli del circuito ATP Challenger, il primo in Grecia e i successivi due negli Stati Uniti. Una scalata che lo ha portato fino al numero 167 del PIF ATP Rankings, garantendogli l’accesso a Jeddah.
Jodar è il terzo teenager spagnolo nella storia a vincere almeno tre titoli Challenger, unendosi a due nomi pesantissimi: Carlos Alcaraz, oggi già 24 volte campione a livello ATP, Nicolás Almagro, ex numero 9 del mondo
Un riconoscimento che conferma la qualità del suo tennis e il suo potenziale di crescita.
Un percorso condiviso con Landaluce
Il cammino di Jodar è profondamente legato a quello del coetaneo Martín Landaluce. I due sono amici da sempre, cresciuti entrambi a Madrid e formatisi nello stesso circolo: il Club de Tenis Chamartín. La qualificazione simultanea di entrambi alle Next Gen ATP Finals è un momento storico per il tennis spagnolo, che continua a produrre talenti dal futuro brillante.
Fuori dal campo, Jodar è un grande tifoso del Real Madrid, altro legame di identità che si aggiunge alla narrativa della sua crescita.
Il campo completo delle Next Gen ATP Finals 2025
L’edizione 2025 del torneo si terrà dal 17 al 21 dicembre a Jeddah. Il cast dei partecipanti sarà composto da:
Jakub Mensik
Learner Tien
Alexander Blockx
Dino Prizmic
Martín Landaluce
Nicolai Budkov Kjaer
Nishesh Basavareddy
Rafael Jodar
Marco Rossi
Ma Landaluce ormai ventenne e venerato dai tifosi italo-ispanici, non ha ancora vinto nulla? Il torneo dell’oratorio, un torneo a bocce, i giochi della gioventù, dama o tria.
per tien ci può stare, ma per mensik no. tralaltro la già giocata…
sei un top 20, hai vinto un master 1.000 e hai gocato anche la Davis, scelta la sua davvero insensata.
pagherà dazio sicuramente nella prossima stagione, tennista poco intelligente.
Qua si parla di PRO (i primi 3 della race )e semi professionisti o appena entrati.
Oltre ad eliminare questa versione snaturata del tennis con regole sciocche che ormai non sono più una novità dovrebbero imporre un regolamento che impedisca a top affermati di confrontarsi con poco più dei junior che invece avrebbero bisogno di soldi e visibilità.
Qui c’è un vincitore di un ATP 1000 contro ragazzi che non hanno mai vinto un Ch.
Questa esibizione ha fatto il suo tempo.
Post doppio.
Spero per loro che abbiano preso un lauto sottobanco…
Qual è il ranking che viene usato per la qualificazione alle NextGen, quello del primo dicembre? Chiedo perché c’è una piccola possibilità che Jodar venga sopravanzato da Prado Angelo se questi vincesse il Challenger di Temuco.
Rettifica: la classifica usata è quella del 10 novembre
Mah, la next gen nel bel mezzo della off-seasons. Sorpreso dalla adesione di Mensik e Tien. Capisco gli altri, che non la hanno ancora fatta (a parte Dino) e possono monetizzare.