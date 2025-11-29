Rafael Jodar completa il campo delle Next Gen ATP Finals 2025: dalla posizione 900 al sogno di Jeddah

Il tabellone delle Next Gen ATP Finals 2025, presentate da PIF, è ufficialmente completo. A unirsi al connazionale Martín Landaluce sarà infatti Rafael Jodar, che a dicembre volerà a Jeddah per prendere parte al prestigioso evento dedicato ai migliori Under 21 del circuito.

Per il 19enne spagnolo si tratta di una qualificazione dal forte sapore simbolico: solo un anno fa, nella stessa sede, era presente come semplice sparring partner. Dodici mesi dopo, invece, Jodar arriva tra gli otto protagonisti del torneo grazie a una stagione che ha rappresentato il suo vero salto di qualità.

Dalla posizione 900 ai titoli Challenger: l’ascesa di Jodar

A marzo Jodar era ancora fuori dalla Top 900 del ranking. Poi, una progressione impressionante: tra agosto e novembre ha conquistato tre titoli del circuito ATP Challenger, il primo in Grecia e i successivi due negli Stati Uniti. Una scalata che lo ha portato fino al numero 167 del PIF ATP Rankings, garantendogli l’accesso a Jeddah.

Jodar è il terzo teenager spagnolo nella storia a vincere almeno tre titoli Challenger, unendosi a due nomi pesantissimi: Carlos Alcaraz, oggi già 24 volte campione a livello ATP, Nicolás Almagro, ex numero 9 del mondo

Un riconoscimento che conferma la qualità del suo tennis e il suo potenziale di crescita.

Un percorso condiviso con Landaluce

Il cammino di Jodar è profondamente legato a quello del coetaneo Martín Landaluce. I due sono amici da sempre, cresciuti entrambi a Madrid e formatisi nello stesso circolo: il Club de Tenis Chamartín. La qualificazione simultanea di entrambi alle Next Gen ATP Finals è un momento storico per il tennis spagnolo, che continua a produrre talenti dal futuro brillante.

Fuori dal campo, Jodar è un grande tifoso del Real Madrid, altro legame di identità che si aggiunge alla narrativa della sua crescita.

Il campo completo delle Next Gen ATP Finals 2025

L’edizione 2025 del torneo si terrà dal 17 al 21 dicembre a Jeddah. Il cast dei partecipanti sarà composto da:

Jakub Mensik

Learner Tien

Alexander Blockx

Dino Prizmic

Martín Landaluce

Nicolai Budkov Kjaer

Nishesh Basavareddy

Rafael Jodar





Marco Rossi