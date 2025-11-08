Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Kobe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

08/11/2025 12:33 6 commenti
Chun-Hsin Tseng nella foto

🇯🇵 Challenger 75 Kobe – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Chun-Hsin Tseng TPE vs Dimitar Kuzmanov BUL
Hyeon Chung KOR vs (WC) Ryuki Matsuda JPN
Hynek Barton CZE vs Qualifier
Qualifier vs (6) Rei Sakamoto JPN

(4) Yosuke Watanuki JPN vs (JR) Kaylan Bigun USA
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva POR
Yuta Shimizu JPN vs Yu Hsiou Hsu TPE
Qualifier vs (5) Hugo Grenier FRA

(8) Oliver Crawford GBR vs Yasutaka Uchiyama JPN
Kaichi Uchida JPN vs Qualifier
Qualifier vs Maximus Jones THA
(WC) Kokoro Isomura JPN vs (3) Sho Shimabukuro JPN

(7) Elias Ymer SWE vs Ryan Peniston GBR
(WC) Ryotaro Taguchi JPN vs Renta Tokuda JPN
Garrett Johns USA vs Marc-Andrea Huesler SUI
(PR) Jason Jung TPE vs (2) Yoshihito Nishioka JPN

🇯🇵 Challenger 75 Kobe – Tabellone Qualificazione – indoor hard
Duje Ajdukovic 🇭🇷 [1] vs Nathan Trouve 🇫🇷 [JR]
JiSung Nam 🇰🇷 vs Tsung-Hao Huang 🇹🇼 [10]

Sanhui Shin 🇰🇷 [2] vs Mitsuki Wei Kang Leong 🇸🇬
Ryo Tabata 🇯🇵 [WC] vs Yuki Mochizuki 🇯🇵 [12]

Akira Santillan 🇦🇺 [3] vs Taisei Ichikawa 🇯🇵
Masamichi Imamura 🇯🇵 vs Max Basing 🇺🇸 [8]

Kasidit Samrej 🇹🇭 [4] vs Michael Vrbensky 🇨🇿
Shinji Hazawa 🇯🇵 [WC] vs Igor Marcondes 🇧🇷 [11]

Yusuke Takahashi 🇯🇵 [5] vs Koki Matsuda 🇯🇵
Yusuke Kusuhara 🇯🇵 [WC] vs Hikaru Shiraishi 🇯🇵 [7]

Neil Oberleitner 🇦🇹 [6] vs Duckhee Lee 🇰🇷
Eito Komada 🇯🇵 [WC] vs Maxim Zhukov 🇷🇺 [9]


CENTER COURT – ore 03:00
Ryo Tabata JPN vs Yuki Mochizuki JPN

Shinji Hazawa JPN vs Igor Marcondes BRA

Eito Komada JPN vs Maxim Zhukov RUS

Akira Santillan JPN vs Taisei Ichikawa JPN

COURT B – ore 03:00
Yusuke Takahashi JPN vs Koki Matsuda JPN

Yusuke Kusuhara JPN vs Hikaru Shiraishi JPN

JiSung Nam KOR vs Tsung-Hao Huang TPE

Duje Ajdukovic CRO vs Nathan Trouve FRA

COURT C – ore 03:00
Sanhui Shin KOR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Neil Oberleitner AUT vs Duckhee Lee KOR

Kasidit Samrej THA vs Michael Vrbensky CZE

Masamichi Imamura JPN vs Max Basing GBR

6 commenti

brizz 08-11-2025 15:52

grenier

nishioka

kuzmanov
shimabukuro

sakamoto
watanuki
crawford
peniston

 6
miky85 08-11-2025 15:35

Nishioka

Ferreira

Q
Shimabukuro

Chung
Shimizu
Uchida
Peniston

 5
l Occhio di Sauron 08-11-2025 15:34

NISHIOKA

GRENIER

TSENG
SHIMABUKURO

SAKAMOTO
WATANUKI
CRAWFORD
YMER

 4
patrick 08-11-2025 14:53

NISHIOKA

WATANUKI

SAKAMOTO
UCHIYAMA

TSENG
GRENIER
SHIMABUKURO
YMER

 3
Donato 08-11-2025 14:14

Tseng

Nishioka

Grenier
Shimabukuro

Sakamoto
Watanuki
Uchida
Peniston

 2
akgul num.1 08-11-2025 13:48

SAKAMOTO

SHIMABUKURO

GRENIER
NISHIOKA

TSENG
WATANUKI
CRAWFORD
YMER

 1
