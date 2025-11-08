Challenger 75 Kobe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
🇯🇵 Challenger 75 Kobe – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Chun-Hsin Tseng vs Dimitar Kuzmanov
Hyeon Chung vs (WC) Ryuki Matsuda
Hynek Barton vs Qualifier
Qualifier vs (6) Rei Sakamoto
(4) Yosuke Watanuki vs (JR) Kaylan Bigun
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva
Yuta Shimizu vs Yu Hsiou Hsu
Qualifier vs (5) Hugo Grenier
(8) Oliver Crawford vs Yasutaka Uchiyama
Kaichi Uchida vs Qualifier
Qualifier vs Maximus Jones
(WC) Kokoro Isomura vs (3) Sho Shimabukuro
(7) Elias Ymer vs Ryan Peniston
(WC) Ryotaro Taguchi vs Renta Tokuda
Garrett Johns vs Marc-Andrea Huesler
(PR) Jason Jung vs (2) Yoshihito Nishioka
🇯🇵 Challenger 75 Kobe – Tabellone Qualificazione – indoor hard
Duje Ajdukovic 🇭🇷 [1] vs Nathan Trouve 🇫🇷 [JR]
JiSung Nam 🇰🇷 vs Tsung-Hao Huang 🇹🇼 [10]
Sanhui Shin 🇰🇷 [2] vs Mitsuki Wei Kang Leong 🇸🇬
Ryo Tabata 🇯🇵 [WC] vs Yuki Mochizuki 🇯🇵 [12]
Akira Santillan 🇦🇺 [3] vs Taisei Ichikawa 🇯🇵
Masamichi Imamura 🇯🇵 vs Max Basing 🇺🇸 [8]
Kasidit Samrej 🇹🇭 [4] vs Michael Vrbensky 🇨🇿
Shinji Hazawa 🇯🇵 [WC] vs Igor Marcondes 🇧🇷 [11]
Yusuke Takahashi 🇯🇵 [5] vs Koki Matsuda 🇯🇵
Yusuke Kusuhara 🇯🇵 [WC] vs Hikaru Shiraishi 🇯🇵 [7]
Neil Oberleitner 🇦🇹 [6] vs Duckhee Lee 🇰🇷
Eito Komada 🇯🇵 [WC] vs Maxim Zhukov 🇷🇺 [9]
CENTER COURT – ore 03:00
Ryo Tabata vs Yuki Mochizuki
Shinji Hazawa vs Igor Marcondes
Eito Komada vs Maxim Zhukov
Akira Santillan vs Taisei Ichikawa
COURT B – ore 03:00
Yusuke Takahashi vs Koki Matsuda
Yusuke Kusuhara vs Hikaru Shiraishi
JiSung Nam vs Tsung-Hao Huang
Duje Ajdukovic vs Nathan Trouve
COURT C – ore 03:00
Sanhui Shin vs Mitsuki Wei Kang Leong
Neil Oberleitner vs Duckhee Lee
Kasidit Samrej vs Michael Vrbensky
Masamichi Imamura vs Max Basing
