Challenger 75 Brisbane: il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Brisbane 3 – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs Omar Jasika
Blake Ellis vs Moerani Bouzige
Marc Polmans vs Aryan Shah
Filip Peliwo vs (6) Alex Bolt
(3) Bernard Tomic vs Li Tu
Marek Gengel vs Karan Singh
(WC) Tai Sach vs Hiroki Moriya
(WC) Pavle Marinkov vs (7) Dane Sweeny
(5) James McCabe vs (WC) Cruz Hewitt
Qualifier vs Christian Langmo
Qualifier vs Philip Sekulic
Qualifier vs (4) Jason Kubler
(8) Rio Noguchi vs Jake Delaney
(JR) Mees Rottgering vs Qualifier
Matthew Dellavedova vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata
Challenger 75 Brisbane 3 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Takuya Kumasaka vs Daisuke Sumizawa
(WC) Duje Markovina vs (9) Leo Vithoontien
(2) Tung-Lin Wu vs (WC) Noah Brownrigg
(WC) Zane Stevens vs (8) Kosuke Ogura
(3) Blaise Bicknell vs (WC) Daniel Jovanovski
Alexander Klintcharov vs (10) Joshua Charlton
(4) Ajeet Rai vs (CO) Carl Emil Overbeck
(JR) Hayden Jones vs (7) Colin Sinclair
(5) Hayato Matsuoka vs (Alt) Matt Hulme
(Alt) Scott Jones vs (11) Jacob Bradshaw
(6) Uisung Park vs Emile Hudd
(Alt) Jesse Delaney vs (12) Taiyo Yamanaka
Pat Rafter Arena – ore 01:00
• Duje Markovina 🇦🇺 vs Leo Vithoontien 🇯🇵
• Hayden Jones 🇦🇺 vs Colin Sinclair 🇳🇲
• Zane Stevens 🇦🇺 vs Kosuke Ogura 🇯🇵
• Jesse Delaney 🇦🇺 vs Taiyo Yamanaka 🇯🇵
Show Court 1 – ore 01:00
• Alexander Klintcharov 🇳🇿 vs Joshua Charlton 🇦🇺
• Blaise Bicknell 🇯🇲 vs Daniel Jovanovski 🇦🇺
• Tung-Lin Wu 🇹🇼 vs Noah Brownrigg 🇦🇺
• Hayato Matsuoka 🇯🇵 vs Matt Hulme 🇦🇺
Court 10 – ore 01:00
• Takuya Kumasaka 🇯🇵 vs Daisuke Sumizawa 🇯🇵
• Ajeet Rai 🇳🇿 vs Carl Emil Overbeck 🇩🇰
• Scott Jones 🇦🇺 vs Jacob Bradshaw 🇦🇺
• Uisung Park 🇰🇷 vs Emile Hudd 🇬🇧
TAG: Circuito Challenger
TOMIC
HIJIKATA
DUCKWORTH
KUBLER
POLMANS
MORIYA
MCCABE
DELANEY
Hijikata
Tu
Duckworth
McCabe
Bolt
Sweeney
Kubler
Noguchi
Hijikata
Duckworth
Tomic
Kubler
Polmans
Moriya
Langmo
Noguchi