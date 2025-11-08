Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Brisbane: il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

08/11/2025 10:22 3 commenti
Bernard Tomic nella foto - Foto Getty Images
AUS Challenger 75 Brisbane 3 – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs Omar Jasika AUS
Blake Ellis AUS vs Moerani Bouzige AUS
Marc Polmans AUS vs Aryan Shah IND
Filip Peliwo POL vs (6) Alex Bolt AUS

(3) Bernard Tomic AUS vs Li Tu AUS
Marek Gengel CZE vs Karan Singh IND
(WC) Tai Sach AUS vs Hiroki Moriya JPN
(WC) Pavle Marinkov AUS vs (7) Dane Sweeny AUS

(5) James McCabe AUS vs (WC) Cruz Hewitt AUS
Qualifier vs Christian Langmo USA
Qualifier vs Philip Sekulic AUS
Qualifier vs (4) Jason Kubler AUS

(8) Rio Noguchi JPN vs Jake Delaney AUS
(JR) Mees Rottgering NED vs Qualifier
Matthew Dellavedova AUS vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata AUS

AUS Challenger 75 Brisbane 3 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Takuya Kumasaka JPN vs Daisuke Sumizawa JPN
(WC) Duje Markovina AUS vs (9) Leo Vithoontien JPN

(2) Tung-Lin Wu TPE vs (WC) Noah Brownrigg AUS
(WC) Zane Stevens AUS vs (8) Kosuke Ogura JPN

(3) Blaise Bicknell JAM vs (WC) Daniel Jovanovski AUS
Alexander Klintcharov NZL vs (10) Joshua Charlton AUS

(4) Ajeet Rai NZL vs (CO) Carl Emil Overbeck DEN
(JR) Hayden Jones AUS vs (7) Colin Sinclair NMI

(5) Hayato Matsuoka JPN vs (Alt) Matt Hulme AUS
(Alt) Scott Jones AUS vs (11) Jacob Bradshaw AUS

(6) Uisung Park KOR vs Emile Hudd GBR
(Alt) Jesse Delaney AUS vs (12) Taiyo Yamanaka JPN

Pat Rafter Arena – ore 01:00
• Duje Markovina 🇦🇺 vs Leo Vithoontien 🇯🇵
• Hayden Jones 🇦🇺 vs Colin Sinclair 🇳🇲
• Zane Stevens 🇦🇺 vs Kosuke Ogura 🇯🇵
• Jesse Delaney 🇦🇺 vs Taiyo Yamanaka 🇯🇵

Show Court 1 – ore 01:00
• Alexander Klintcharov 🇳🇿 vs Joshua Charlton 🇦🇺
• Blaise Bicknell 🇯🇲 vs Daniel Jovanovski 🇦🇺
• Tung-Lin Wu 🇹🇼 vs Noah Brownrigg 🇦🇺
• Hayato Matsuoka 🇯🇵 vs Matt Hulme 🇦🇺

Court 10 – ore 01:00
• Takuya Kumasaka 🇯🇵 vs Daisuke Sumizawa 🇯🇵
• Ajeet Rai 🇳🇿 vs Carl Emil Overbeck 🇩🇰
• Scott Jones 🇦🇺 vs Jacob Bradshaw 🇦🇺
• Uisung Park 🇰🇷 vs Emile Hudd 🇬🇧

l Occhio di Sauron 08-11-2025 11:27

TOMIC

HIJIKATA

DUCKWORTH
KUBLER

POLMANS
MORIYA
MCCABE
DELANEY

 3
akgul num.1 08-11-2025 11:02

Hijikata

Tu

Duckworth
McCabe

Bolt
Sweeney
Kubler
Noguchi

 2
miky85 08-11-2025 10:33

Hijikata

Duckworth

Tomic
Kubler

Polmans
Moriya
Langmo
Noguchi

 1
