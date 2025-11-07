ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Musetti e Sonego (LIVE)
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 16:00
Novak Djokovic vs Yannick Hanfmann
Sebastian Korda vs Lorenzo Musetti (Non prima 18:00)
Grandstand – ore 14:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Santiago Gonzalez / David Pel
Sander Gille / Sem Verbeek vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court Central – ore 13:30
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs Sander Arends / Luke Johnson
Cameron Norrie vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:30)
Vitaliy Sachko vs Learner Tien (Non prima 18:00)
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
TAG: Circuito ATP, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego
La vedo dura per Sonego; ma nello stato di grazia in cui si trova ha comunque possibilità di vittoria e, conoscendolo, scenderà in campo per vendere carissima la propria pelle color Granata (va be’, quello è il cuore, ma “vendere caro il cuore” non si dice).
Per Musetti non sarà una passeggiata, ma i favori del pronostico vanno a lui.
Comunque perdere da un giocatore sopraffino, come Corda figlio, ci può stare.
Meglio di no, ma ci può stare.
Da loro mi aspetto un gran bell’incontro.
Forza LorenzI!