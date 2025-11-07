Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Musetti e Sonego (LIVE)

07/11/2025 08:47 1 commento
Lorenzo Sonego nella foto - Foto Patrick Boren
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 16:00
Novak Djokovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 14:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Central – ore 13:30
Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR
Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs Learner Tien USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

tinapica 07-11-2025 09:06

La vedo dura per Sonego; ma nello stato di grazia in cui si trova ha comunque possibilità di vittoria e, conoscendolo, scenderà in campo per vendere carissima la propria pelle color Granata (va be’, quello è il cuore, ma “vendere caro il cuore” non si dice).
Per Musetti non sarà una passeggiata, ma i favori del pronostico vanno a lui.
Comunque perdere da un giocatore sopraffino, come Corda figlio, ci può stare.
Meglio di no, ma ci può stare.
Da loro mi aspetto un gran bell’incontro.
Forza LorenzI!

